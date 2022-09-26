Экс-главу ГУ МЧС по Курганской области отправили за решетку на 6 лет

Экс-руководителя разжаловали и ошрафовали Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывшего начальника ГУ МЧС по Курганской области Олега Рожкова признали виновным в превышении должностных полномочий. Как сообщает ИА «Уральский меридиан», экс-руководитель в 2018 году незаконно помог бизнесмену.

Предприниматель в суде доказывал свое право собственности на нежилое здание по улице Карбышева в Кургане. Чтобы обеспечить бизнесмена необходимыми документами, Олег Рожков велел своим подчиненным сфабриковать заключение пожарно-технической экспертизы по спорному зданию. При проверке в доме обнаружили нарушения, но в бумагах говорилось, что пожарная безопасность не нарушена. Экс-начальник ГУ МЧС не только незаконно оформил документы, но и не предпринял мер, чтобы устранить многочисленные нарушения, которые допустил бизнесмен, хотя они и угрожали безопасности посетителей здания.

Месяц назад Олега Рожкова уже признали виновным в превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями, мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. По совокупности всех преступлений бывшему сотруднику чрезвычайного ведомства в качестве наказания назначили 6 лет лишения свободы. Олега Рожкова также обязали выплатить 70 тыс. рублей штрафа, на два года запретили занимать должности на госслужбе и лишили специального звания полковника внутренней службы.

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