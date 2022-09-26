Инвалиды Южного Урала могут сами выбирать и быстро покупать технические средства реабилитации

В Челябинской области по электронным сертификатам зарезервировано более 50 млн рублей. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За минувший год южноуральцы оформили электронных сертификатов на приобретение технических средств реабилитации (ТСР) – колясок, слуховых аппаратов, ортопедической обуви – на сумму более 50 млн рублей. Этот способ становится все популярнее у инвалидов региона, так как позволяет заказывать необходимые ТСР в любой точке страны. О возможностях и особенностях электронного сертификата эксперты рассказали на пресс-конференции в «Комсомольской правде-Челябинск».

ЧЕМ ПОЛЕЗЕН ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕРТИФИКАТ

У южноуральцев с инвалидностью сегодня есть три способа приобрести технические средства реабилитации: получить в рамках госконтракта, обратившись в Фонд социального страхования, купить самостоятельно и получить компенсацию, и оформить электронный сертификат. Последний способ появился год назад.

Елена Лоскутова рассказала, что приобрести ТСР можно практически моментально. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Электронный сертификат – это запись в реестре, которая привязывается к номеру банковской карты «Мир». Сами деньги на счет не поступают, они зарезервированы в Федеральном казначействе до момента совершения покупки. Плюс в том, что приобрести ТСР можно практически моментально, — рассказала заместитель начальника отдела социальных программ Челябинского регионального отделения ФСС РФ Елена Лоскутова. — Инвалид, у которого прописано ТСР в индивидуальной программе реабилитации, обращается в специализированный магазин и оплачивает покупку сертификатом.

На сегодняшний день в Челябинской области по электронным сертификатам зарезервировано более 50 млн рублей, с помощью которых, по данным ФСС, покупают кресла-коляски, ортопедическую обувь, противолежневые матрасы и др. Выбрать ТСР можно из специального классификатора, к которому подключены производители и магазины. Для инвалида главное – определиться с изделием, посмотреть, подходит ли оно ему, и сопоставить стоимость с суммой сертификата. Как объяснила Елена Лоскутова, если сертификат выписан на меньшую сумму, человек может доплатить из собственных средств.

ЧТО МОЖНО ВЫБРАТЬ

Сейчас в классификатор внесено больше 190 изделий, которые производятся и продаются по всей стране, некоторые из них, например, малосложную ортопедическую обувь, можно купить в том числе и с помощью маркетплейса «Озон».

Евгений Карабанов: «Пока в категорию ТСР, на которую предусмотрена выдача сертификата, не входят протезы, но эта тема активно обсуждается». Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Только сам человек знает индивидуальные характеристики товара и понимает, что ему нужно, — уверенно заявляет Елена Лоскутова. – Электронный сертификат намного упрощает и ускоряет процесс получения средств реабилитации.

Как добавил управляющий филиалом «Челябинский» ФГУП «Московское протезно-ортопедическое предприятие» Минтруда России Евгений Карабанов, до этого при получении ТСР по контракту за человека выбирал, грубо говоря, чиновник, а сейчас он может делать это сам.

— Тем более этот механизм помогает быстро получить ТСР людям, у которых нет возможности их купить за свой счет, — комментирует Евгений Карабанов. – 95% изделий в классификаторе мы можем обеспечить. Сейчас пока в категорию ТСР, на которую предусмотрена выдача сертификата, не входят протезы, но эта тема активно обсуждается.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Много заявлений идет и на оформление сертификатов на детскую ортопедическую обувь, причем родители могут разделить сумму на несколько покупок. Сейчас, по словам Елены Лоскутовой, обсуждается возможность добавить в классификатор индивидуальное изготовление туторов, бандажей и так далее.

Владимир Крохалев уверен, что с введением электронных сертификатов инвалиды вздохнули. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Учредитель ООО «ОРТО-МЕД» Владимир Крохалев уверен: с введением электронных сертификатов инвалиды вздохнули:

— Раньше в контрактах, исходя из цены, побеждали предприятия, которые поставляли обувь из кожзама, изготовленную за рубежом. Соответственно и стоимость изделия была низкой. А сейчас люди сами могут выбирать изделие и компанию. И протезные предприятия сейчас могут производить обувь из наших, российских материалов, развиваться и пополнять бюджет страны.

КАК ОФОРМИТЬ ВСЕ БЫСТРО

Чтобы оформить электронный сертификат на получение ТСР, нужно написать заявление. ФСС проделал огромную работу, чтобы исключить личное посещение.

— Подать заявление можно через портал Госуслуг, где есть личный кабинет ФСС, там нужно заполнить форму и приложить сканы документов. Второй вариант – подать заявление через МФЦ. И третий способ - сделать это с помощью приложения «Социальный навигатор». Но напомню, для его использования также понадобиться логин и пароль к Госуслугам, — рассказал руководитель группы по связям с общественностью Челябинского регионального отделения ФСС РФ Алексей Васильев.

Алексей Васильев рассказала, как можно оформить электронный сертификат на ТСР и чем интересно приложение «Социальный навигатор». Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В приложении «Социальный навигатор» можно получить ответы на все вопросы, причем не только по обеспечению ТСР, но и по получению пособий по временной нетрудоспособности и другим услугам по линии ФСС. Здесь можно найти предприятия и магазины, которые предлагают средства реабилитации, а также другие учреждения вплоть до библиотек для слепых. Приложение постоянно пополняется и улучшается: например, сейчас в нем уже около 80 тыс. социально значимых объектов.

Параолимпиец Алексей Котлов считает, что в последние годы решать вопросы с обувью и протезами стало проще. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Член сборной России по легкой атлетике, участник Паралимпийских игр в Лондоне Алексей Котлов признается, что направление работы с инвалидами активно развивается:

— Я больше 10 лет в сборной, и знаю, насколько сложной была ситуация с протезированием и специальной обувью. Сейчас все получить и оформить стало гораздо проще. Появилось очень много информационных ресурсов – я, например, не знал о «Социальном навигаторе», обязательно им воспользуюсь.

Заказать ТСР теперь можно у производителя в любой точке страны. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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