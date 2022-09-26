Инвалиды Южного Урала могут сами выбирать и быстро покупать технические средства реабилитации

В Челябинской области по электронным сертификатам зарезервировано более 50 млн рублей.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
За минувший год южноуральцы оформили электронных сертификатов на приобретение технических средств реабилитации (ТСР) – колясок, слуховых аппаратов, ортопедической обуви – на сумму более 50 млн рублей. Этот способ становится все популярнее у инвалидов региона, так как позволяет заказывать необходимые ТСР в любой точке страны. О возможностях и особенностях электронного сертификата эксперты рассказали на пресс-конференции в «Комсомольской правде-Челябинск».
ЧЕМ ПОЛЕЗЕН ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕРТИФИКАТ
У южноуральцев с инвалидностью сегодня есть три способа приобрести технические средства реабилитации: получить в рамках госконтракта, обратившись в Фонд социального страхования, купить самостоятельно и получить компенсацию, и оформить электронный сертификат. Последний способ появился год назад.
Елена Лоскутова рассказала, что приобрести ТСР можно практически моментально.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
— Электронный сертификат – это запись в реестре, которая привязывается к номеру банковской карты «Мир». Сами деньги на счет не поступают, они зарезервированы в Федеральном казначействе до момента совершения покупки. Плюс в том, что приобрести ТСР можно практически моментально, — рассказала заместитель начальника отдела социальных программ Челябинского регионального отделения ФСС РФ Елена Лоскутова. — Инвалид, у которого прописано ТСР в индивидуальной программе реабилитации, обращается в специализированный магазин и оплачивает покупку сертификатом.
На сегодняшний день в Челябинской области по электронным сертификатам зарезервировано более 50 млн рублей, с помощью которых, по данным ФСС, покупают кресла-коляски, ортопедическую обувь, противолежневые матрасы и др. Выбрать ТСР можно из специального классификатора, к которому подключены производители и магазины. Для инвалида главное – определиться с изделием, посмотреть, подходит ли оно ему, и сопоставить стоимость с суммой сертификата. Как объяснила Елена Лоскутова, если сертификат выписан на меньшую сумму, человек может доплатить из собственных средств.
ЧТО МОЖНО ВЫБРАТЬ
Сейчас в классификатор внесено больше 190 изделий, которые производятся и продаются по всей стране, некоторые из них, например, малосложную ортопедическую обувь, можно купить в том числе и с помощью маркетплейса «Озон».
Евгений Карабанов: «Пока в категорию ТСР, на которую предусмотрена выдача сертификата, не входят протезы, но эта тема активно обсуждается».
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
— Только сам человек знает индивидуальные характеристики товара и понимает, что ему нужно, — уверенно заявляет Елена Лоскутова. – Электронный сертификат намного упрощает и ускоряет процесс получения средств реабилитации.
Как добавил управляющий филиалом «Челябинский» ФГУП «Московское протезно-ортопедическое предприятие» Минтруда России Евгений Карабанов, до этого при получении ТСР по контракту за человека выбирал, грубо говоря, чиновник, а сейчас он может делать это сам.
— Тем более этот механизм помогает быстро получить ТСР людям, у которых нет возможности их купить за свой счет, — комментирует Евгений Карабанов. – 95% изделий в классификаторе мы можем обеспечить. Сейчас пока в категорию ТСР, на которую предусмотрена выдача сертификата, не входят протезы, но эта тема активно обсуждается.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Много заявлений идет и на оформление сертификатов на детскую ортопедическую обувь, причем родители могут разделить сумму на несколько покупок. Сейчас, по словам Елены Лоскутовой, обсуждается возможность добавить в классификатор индивидуальное изготовление туторов, бандажей и так далее.
Владимир Крохалев уверен, что с введением электронных сертификатов инвалиды вздохнули.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Учредитель ООО «ОРТО-МЕД» Владимир Крохалев уверен: с введением электронных сертификатов инвалиды вздохнули:
— Раньше в контрактах, исходя из цены, побеждали предприятия, которые поставляли обувь из кожзама, изготовленную за рубежом. Соответственно и стоимость изделия была низкой. А сейчас люди сами могут выбирать изделие и компанию. И протезные предприятия сейчас могут производить обувь из наших, российских материалов, развиваться и пополнять бюджет страны.
КАК ОФОРМИТЬ ВСЕ БЫСТРО
Чтобы оформить электронный сертификат на получение ТСР, нужно написать заявление. ФСС проделал огромную работу, чтобы исключить личное посещение.
— Подать заявление можно через портал Госуслуг, где есть личный кабинет ФСС, там нужно заполнить форму и приложить сканы документов. Второй вариант – подать заявление через МФЦ. И третий способ - сделать это с помощью приложения «Социальный навигатор». Но напомню, для его использования также понадобиться логин и пароль к Госуслугам, — рассказал руководитель группы по связям с общественностью Челябинского регионального отделения ФСС РФ Алексей Васильев.
Алексей Васильев рассказала, как можно оформить электронный сертификат на ТСР и чем интересно приложение «Социальный навигатор».
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В приложении «Социальный навигатор» можно получить ответы на все вопросы, причем не только по обеспечению ТСР, но и по получению пособий по временной нетрудоспособности и другим услугам по линии ФСС. Здесь можно найти предприятия и магазины, которые предлагают средства реабилитации, а также другие учреждения вплоть до библиотек для слепых. Приложение постоянно пополняется и улучшается: например, сейчас в нем уже около 80 тыс. социально значимых объектов.
Параолимпиец Алексей Котлов считает, что в последние годы решать вопросы с обувью и протезами стало проще.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Член сборной России по легкой атлетике, участник Паралимпийских игр в Лондоне Алексей Котлов признается, что направление работы с инвалидами активно развивается:
— Я больше 10 лет в сборной, и знаю, насколько сложной была ситуация с протезированием и специальной обувью. Сейчас все получить и оформить стало гораздо проще. Появилось очень много информационных ресурсов – я, например, не знал о «Социальном навигаторе», обязательно им воспользуюсь.
Заказать ТСР теперь можно у производителя в любой точке страны.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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