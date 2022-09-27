На содержание и ремонт муниципальных дорог городам и районам Челябинской области выделено около 1,5 миллиардов рублей

Алексей Нечаев. Фото: Архив "КП"

О новых троллейбусах, поддержке перевозчиков в селах и ремонте М5 и в муниципалитетах рассказал в эфире радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM) министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев.

− На М5 прошла только первая часть реконструкции. Расскажите, что уже сделано.

− Сделан участок четырехполосной дороги в сторону Екатеринбурга. В этом знаменательном событии открытия принимал участие президент нашей страны и губернатор Алексей Текслер. Подрядная организация в опережающем темпе выполнила эту дорогу на год раньше.

Это один из участков трассы, которая в стратегии развития опорной сети федеральных дорог, дороги М12, уже соединяет два областных центра. Мы все понимаем, когда дорога четырехполосная, разделена барьерным ограждением, она безопасна. 180 километров такой хорошей дороги появились в этом году. Это достижение наших строителей.

− Это только первый этап реконструкции М5? А дальше какие планы?

− Если мы говорим про М5 на подъезде к Екатеринбургу – это уже завершающий этап реконструкции. Если мы говорим про М5 в сторону Уфы, Москвы, там на всей протяженности трассы уже ведутся работы. В этом году начались работы по расширению дороги до Миасса. На следующий год 10 км закончат подрядчики, и до Миасса четырехполосная дорога будет от Челябинска.

Очень активно работают на границе с Башкортостаном до участка на Кропачево. К 2024 году планируется соответствующее расширение с обходом сложных участков, города Сима. И еще остается немаловажный участок от Кропачево до Миасса, включая несколько хребтов. Это 180 км, где еще дорога не четырехполосная. Да, местами есть спуски и подъемы, где-то три полосы. Сейчас на разной степени готовности уже есть документация.

Губернатор, когда был на открытии трассы подъезда к городу Екатеринбургу, встречался с руководителем Росавтодора Романом Новиковым. Договорились о том, что в любом случае, эта дорога будет развиваться. И до 2027−2028 года будем стараться совместными усилиями с минтрансом, Росавтодором, ФКУ Упрдор «Южный Урал» помогать с решением этой проблемы.

− В национальном проекте «Безопасные и качественные дороги» говорится, что главная задача – снизить аварийность. Есть уже результаты? Ведь программа действует давно.

− Это один из важных показателей национального проекта. Их там несколько, например, приведение в нормативное состояние. И последующий этап – снижение аварийности. Недавно министр общественной безопасности Челябинской области Светлана Костина докладывала по безопасности дорожного движения. И мы видим кардинальное снижение аварийности, снижение смертности на территории Челябинской области.

Еще бы хотел отметить, что кроме приведения дорог в четырехполосное исполнение, немаловажно уделять внимание другим вещам. Это разделение транспортных потоков, установка пешеходных переходов по новым национальным стандартам, устройство освещения. Статистика показывает, много пешеходов гибнет в ночное время суток не на пешеходных переходах, а на дорогах. Кто-то не следит за переходом трассы, кто-то не носит светоотражающие элементы. К сожалению, такие точки болезненные еще есть.

Тем не менее, комплекс работ дает результаты. Реализуется он совместно с министерством общественной безопасности и главами муниципальных образований за счет средств, которые выделяются им на приведение муниципальных автомобильных дорог в порядок.

− Когда начинался сезон дорожных работ, в апреле, губернатор сказал, что 800 км дорог планируют сделать в этом сезоне. Насколько уже выполнен контракт по областным дорогам?

− Да, план такой есть. Сейчас подбиваем дополнительные километры, которые мы с опережающим развитием сделали. Такую планку нам Алексей Леонидович поставил. Не надо забывать, что мы перешли в этом году на завершающие этапы капиталоемких мероприятий. Они всегда снижают километры пуска. Но без этой затратной части тоже невозможно находиться. Например, Ленинградский мост: на небольшой участок, который был в аварийном состоянии, потратили свыше миллиарда рублей.

На следующий год будем сдавать объект в Бакале – Бакальский спиралевидный путепровод. В этом году также был введен мостовой переход в Варне.

− То есть не всегда в километрах измеряется ваша работа?

− Да. Мы понимаем, что можем гнать эти километры. И планка 800 км у нас стоит на этот год. На сегодняшний день процент исполнения того, что мы ввели официально и приняли, порядка 70% от плана. Сейчас идет активная приемка. Это исполнительная документация, проверка качества, подготовка документов на ввод объекта в эксплуатацию, заключение о соответствии построенного объекта, разрешение на ввод и сама приемка. Думаю, что в октябре, под конец дорожного сезона, покажем результаты, которые запланировали.

− Губернатор, заезжая в любой район, всегда смотрит на состояние дорог и дает поручения по текущему ремонту. Например, в Каслях дорога к строящемуся храму была достаточно разрушена. Какой объем сегодня внутрипоселковых небольших, но очень нужных людям, дорог ремонтируют? Это планово или всегда по поручениям отдельным идет?

− С приходом Алексея Леонидовича была поставлена задача: рассчитать необходимый объем для того, чтобы начать финансировать муниципальные образования. Напомню, что до 2019 года им не выделялись средства. Сейчас порядка одного миллиарда 400 тысяч рублей выделяются всем муниципальным образованиям, кроме Челябинска и Магнитогорска, на ремонт, капремонт и содержание муниципальных дорог. Но этих денег, конечно, не достаточно. Эта работа плановая.

Все главы муниципальных образований подготовили свои программы, разместили их на сайте. Сейчас они их актуализируют до 2027 года. Это пятилетняя программа дорожных ремонтов. И тем не менее, когда Алексей Леонидович приезжает в район, есть всегда, что нужно сделать. В этом ключе мы совместно с главой муниципального образования определяем базовый сценарий, начинаем вносить изменения в программу. В Каслях был вопрос по региональной программе, он в стадии решения. Подрядчик определился, сейчас тоже участок свой небольшой сделаем. В Каслях будем активно работать над этим направлением – историческим узлом и основным въездом в город.

− Не всегда получается, что инициаторами ремонта дорог становятся главы муниципалитетов. Иногда и жители жалобы пишут?

− Да. Есть порядок определения того или иного объекта. Это диагностика автомобильной дороги, поручения президента, правительства РФ, губернатора Челябинской области. И тем не менее в этом механизме выбора и определения того или иного объекта активное участие принимают жители Челябинской области. Практически у всех есть открытые каналы связи, мы получаем обращения. У нас, и у глав муниципальных районов есть страницы в ВКонтакте. В дорожный сезон есть возможность перераспределить, а кому-то даже дополнительно выделить финансовые средства для решения того или иного проблемного вопроса.

− Сейчас появилась еще интересная отдельная строка в ремонте областных дорог – туристические маршруты. Губернатор даже предлагал на одном из совещаний передать полномочия Ростуризму, чтобы это было комплексно, чтобы было не только строительство жилья, туристических объектов, но и сразу с дорогами. Потому что как добраться, это тоже довольно важно. Какие проекты в этой сфере сейчас заканчиваются?

− Это очень хорошее предложение. Потому что участие в какой-то точке развития, в данном случае в туризме, принимают участие много ведомств. И здесь комплексно надо подходить к этим решениям. Мы поставили себе планку и ряд контрактов уже заключили, независимо от того, чья это дорога. В этом году мы начали активно работать над направлением Златоуст–Магнитка в сторону национального парка «Таганай». Очень сложный объект, но в следующем годы постараемся его ввести. Там будут асфальтобетонная дорога, тротуар, велодорожка.

Мы активно работаем над развитием парка «Зюраткуль». Уже практически на выходе проектная документация на первый этап – основной въезд. Дальше пойдем до самого Зюраткуля.

Разработали проектную документацию до национального парка «Зигальга». Это, конечно, очень большие деньги. Национальные парки были соединены грунтовыми дорогами, где-то щебеночными. Это дорогостоящее мероприятие, чтобы привести в нормативное состояние и перевести щебеночное покрытие в асфальтобетонное. Но тем не менее включаем эти дороги. Есть и такие места, как Аркаим. Мы в этом году там активно работали, приводили в нормативное состояние.

− Транспортная реформа – тема, которая вызывает гордость за город в последнее время у нас. Но всегда и очень много жалоб, недовольных в этой теме. Утром автобусы так и не справляются с потоком пассажиров, например, в Челябинске. Реформа идет не только в столице Южного Урала, но и других городах.

− Это реформа не одного дня, она рассчитана на определенный период. И работы делаются последовательно. Мы планируем до 2024 года в Челябинске и области обновить пассажирский транспорт. Если говорить о других муниципальных образованиях, в Магнитогорск в этом году запланирована поставка 20 новых трамваев – УКВЗ 623 модели. Это те трамваи, которые и у нас в Челябинске появились: зелененькие, низкопольные.

− Только они красные в Магнитогорске, да?

− Да. На самом деле брендбук обсуждался с Алексеем Леонидовичем. Мы его долго выбирали. И дали возможность главам муниципальных образований выбрать свой цвет самостоятельно, не вмешивались. У нас в Челябинске трамвай зеленый, в Магнитогорске и Златоусте, допустим, красный, в Миассе – сине-белый. Но сама обклейка транспорта одинакова везде: это наличие гербов Челябинской области и города.

В 2022 году в закупке у нас 138 единиц, все контракты заключены. Обновляется подвижной состав в Магнитогорске, Копейске, Миассе, Златоусте и Челябинске. У нас 30 трамваев появятся низкопольных. Половина из них в приемке, а часть уже на линии. И в конце года мы ожидаем 20 новых троллейбусов.

− А почему такой выбор городов: Миасс, Златоуст, Магнитогорск?

− Есть несколько механизмов. Здесь мы обновляем пассажирский транспорт из-за того, что города сохранили свои крупные предприятия, большой поток людей добирается до работы. Там уже развит общественный транспорт. В прошлом году Алексей Леонидович принял решение по выделению средств муниципальным образованиям на транспортную работу. Все социальные маршруты, которые есть и в муниципалитетах, все маршруты по горэлектротранспорту, независимо от покупки и обновления, субсидируются из регионального бюджета. То есть здесь мы обновляем и закупаем. В других каких-то направлениях поддерживаем тех перевозчиков, которые существуют. Это точечная история, которая у нас два года работает, и мы будем продолжать ее на следующий год.

− А какой у нас на сегодня источник финансирования транспортной реформы. Всегда ли это инфраструктурные кредиты и что это за механизм?

− Это инфраструктурное меню, один из пунктов – инфраструктурные бюджетные кредиты. Откровенно скажу, не всегда источник федеральный. Мы совмещаем и региональные деньги, и федеральные кредиты, которые получаем. Если говорить в целом о транспорте, ИБК (инфраструктурный бюджетный кредит) – это концессия наша на обновление электрического пассажирского транспорта в части троллейбусов – это 168 единиц, которые до конца следующего года должны появиться. Также обновление подвижного состава − трамваев в Челябинске. Применяем их там.

− А в чем главное отличие региональных от федеральных?

− Есть бюджеты, которые определены, у каждого субъекта свои. А здесь механизм, который позволяет сейчас одномоментно решить острую проблему, а рассчитываться за нее чуть позже.

− Какая всего сумма требуется на транспортную реформу в Челябинской области?

− Если взять все проекты, в том числе глобальные проекты Челябинска – метротрам, например, это порядка 100 миллиардов рублей до 2025 года.

− На приеме у губернатора жительница обратилась с просьбой вернуть автобус в Боровой. И таких, я думаю, довольно-таки много. Пообещали ей регулируемые маршруты сделать. Как решается эта проблема? В пандемию частные маршруты просто побросали своих пассажиров, потому что поток снизился и им стало невыгодно. А люди в селах остались и не могут никуда уехать. Как решается эта проблема сегодня? Как помогает система регулируемых маршрутов?

− В челябинской агломерации: Челябинск, Копейск и Сосновка, запланированы бюджетные средства на эти цели. А есть еще и маршруты, которые находятся за пределами челябинской агломерации. Это межмуниципальные маршруты, у нас таких 227. И, действительно, те случаи, когда перестали перемещаться люди, перевозчики просто в течение нескольких дней бросали эти перевозки. Сейчас ситуаций выровнялась. Но нужно возобновлять эти брошенные маршруты.

По поводу поселка Боровой: с 26 сентября перевозчик поехал уже. Мы уже говорим о том, что мы помогаем муниципалитетам в закрытии социально-значимых маршрутов по регтарифу. И также по межмуниципальному направлению выделяем дополнительные деньги, чтобы те перевозчики, которые у нас остались, получали субсидии.

− Насколько сложно сейчас найти перевозчиков, которые бы работали именно внутри сел?

− Очень сложно. Слава богу, что в некоторых муниципальных образованиях сохранились муниципальные перевозчики. Можно их поддерживать и развивать, понимать, куда мы двигаемся. Но по-прежнему решаем пока точечно вопрос. На сегодняшний день практически 90% перевозок, которые существуют, закрывают все потребности в области.

− Недавно открыли еще в Долгодеревенском внутримуниципальный маршрут.

− Открыли не только в Долгодеревенском. Было открытие еще направления Красного поля. Это такие истории, которые как раз отказывались перевозчики.

− Губернатор недавно высказывался по региональным межмуниципальным маршрутам. Он подчеркивал, что должно быть все забрендировано и что региону необходимо регулировать цену на этих маршрутах. Каких изменений нам ожидать в этом?

− Есть регулируемый тариф, есть расчетная цифра начальной максимальной цены. Обязанность перевозчиков обновлять общественный транспорт и брендировать его. Сейчас очень активно поддерживаем наших муниципальных перевозчиков. И начинаем работать с частными перевозчиками – даем долгосрочные контракты.

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