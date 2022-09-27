Страхи о поздней беременности. Оправданы ли?

Наталья Пашкина. Фото: МЦ "Лотос"

«Я впервые стану мамой!» – сегодня говорят женщины в возрасте от 40 до 50 лет. С одной стороны, в современном мире это уже никого не удивляет: прекрасная половина человечества с успехом строит карьеру и занимается саморазвитием, не вознося на пьедестал рождение детей.

Иными словами – женщины попросту не торопятся создавать семью. Однако по прошествии времени желание родить приходит с удвоенной силой и встает вопрос о возрасте будущей матери: какова вероятность родить здорового малыша или родить вообще?

Правда в том, что фолликулярный запас яичников снижается с каждым годом, и поэтому с возрастом становится труднее забеременеть. После 35 лет беременность наступает в два раза реже, к тому же в несколько раз увеличивается риск рождения ребенка с хромосомной патологией. Однако медицина не стоит на месте.

Заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий, врач акушер-гинеколог, репродуктолог МЦ «Лотос» Наталья Пашкина рассказала, как можно предупредить рождение ребенка с синдромом Дауна при помощи процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО):

— Преимплантационное генетическое тестирование (ПГТА) – это методика, которая позволяет протестировать эмбрион и исключить перенос больного эмбриона в матку. Проводят тестирование на 5 сутки развития эмбриона. От эмбриона забираются 7-8 клеток и отправляются в генетическую лабораторию в Москву, после чего эмбрион замораживается.

Препятствием к долгожданной беременности могут быть различные факторы, начиная от состояния здоровья организма и заканчивая экологией места жительства.

Однако положительным фактом является то, что женщины в возрасте от 40 лет относятся к будущей беременности более осознанно и тщательно занимаются ее подготовкой – и это правильный подход.

5 основных страхов о поздней беременности:

1. Могут ли хронические заболевания помешать вынашиванию и рождению?

В течение жизни действительно увеличивается наличие хронических болезней, которые могут спровоцировать осложнения в виде токсикоза, отслойки плаценты, угрозы прерывания беременности, преждевременных родов.

Будущей маме важно обратиться к врачам акушерам-гинекологам как минимум за 6 месяцев до планируемой беременности. Врачи проведут обследование, назначат лечение и минимизируют риск влияния хронических заболеваний. Так удастся избежать этого страха ещё до наступления беременности.

2. Тяжело ли будет восстановиться после родов?

Подобный страх относится не только к тем, кто решил родить после 40 лет, но и ко всем женщинам в целом. Это нормально – тревожиться о внешнем виде и моральном состоянии после родов.

Что касается физической составляющей – вам будет гораздо легче вернуть любимую фигуру, если до беременности вы уже ходили на тренировки, правильно питались и не злоупотребляли вредными привычками. А за моральной поддержкой в этот период можно обратиться к семье или к психологу.

3. Можно ли избежать диагноз «Синдром Дауна»?

При наступлении беременности естественным путем наверняка предупредить рождение ребенка с отклонениями практически невозможно. У женщин зрелого возраста чаще встречается развитие врожденных патологий и хромосомных заболеваний у детей.

Не стоит сразу паниковать, поскольку в рамках прегравидарной подготовки пациентке назначается посещение врача-генетика. Во время беременности женщин с высоким риском направляют на инвазивную диагностику – это прокол плодных оболочек и взятие материала для определения хромосомного набора ребенка.

4. Как не выглядеть в глазах ребенка «слишком старой»?

Эта проблема не может не волновать, ведь женщинам всегда хочется быть молодой, быть «на одной волне» со своим ребенком.

Дети быстро приспосабливаются к современному ритму жизни, хорошо ладят с гаджетами и в глубине души хотят, чтобы их родители были такими же. В этом случае стоит стать лучшим другом для вашего ребенка, интересоваться его увлечениями, поддерживать и стараться понимать.

5. Смогу ли я вообще забеременеть?

Это завершающий и самый главный страх всех женщин, из-за которого возникают негативные мысли и порой опускаются руки. Поэтому важно вовремя обратиться к акушеру-гинекологу, сдать все требующиеся анализы и пройти обследование, чтобы врач смог поставить окончательный диагноз.

В том случае, если беременность не наступает естественным путем, возможно использовать методику экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), обратившись на первичную бесплатную консультацию к врачу-репродуктологу.

На правах рекламы