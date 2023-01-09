В Кургане планируют ввести дистанционное обучение из-за морозов

Дистант введут, если сохранится морозная погода Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мороз в Кургане повлиял на возобновление учебного процесса среди детей. Из-за непогоды региональный оперштаб принял решение продлить школьные каникулы до 10 января. Однако если ситуация не поменяется, то будет рассматриваться перевод учеников на дистанционное обучение. Об этом сообщили в мэрии Кургана.

— Если 11 января в Кургане сохранится морозная погода, то учебный процесс для школьников начнется в дистанционном режиме, — рассказали в городской администрации.

Оперативная информация об отмене занятий в школах публикуется на сайте мэрии Кургана, а также в официальной группе во «ВКонтакте». При принятии решения власти ориентируются на температурную шкалу наружного воздуха, которую разработал департамент социальной политики городской администрации.

Накануне в Курганской области ударили аномальные морозы. В некоторых районах температура опустилась до -34 градусов. В связи с этим автомобилистов попросили воздержаться от дальних поездок.

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