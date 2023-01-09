Песни, танцы и звон колоколов: Рождественские гуляния в челябинском парке Гагарина встретили хороводами, народными играми и концертом

Гуляния проходили два дня. Фото: Юлия Боровикова

В челябинском парке Гагарина 7-8 января прошли первые городские Рождественские гуляния. Не смотря на морозную погоду, множество горожан пришли отпраздновать светлый праздник Рождества Христова.

Яркой частью программы было торжественное шествие с Вифлеемской звездой. Артисты и гости гуляния прошли со сцены к вертепу, следуя за звездой, как когда-то шли восточные мудрецы на поклонение рожденному Богомладенцу. Во время шествия, ведущие рассказывали гостям историю Рождества Христова.

Фото: Юлия Боровикова

Фото: Юлия Боровикова

На открытии с поздравительными и приветственными словами выступили руководитель отдела по делам молодежи Челябинской епархии протоиерей Ярослав Иванов, клирик храма в честь иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» иерей Кирилл Горбунов, заместитель руководителя проектного офиса Синодального отдела по делам молодежи Русской Православной Церкви Артем Анисин.

Фото: Юлия Боровикова

— Это праздник не только храмовый. Он и семейный, и народный. Без сомнения, с ним связано очень много традиций. И наш народ заслуживает того, чтобы приобщиться к этим традициям, вспомнить их и прожить, чтобы не только храмовая, но и наша жизнь была наполнена этим праздником» – сказал отец Ярослав.

Отец Кирилл в словах приветствия напомнил, что несмотря на сложную ситуацию, связанную с военными действиями на рубежах нашей Родины, место празднованию Рождества Христова должно быть. Священник рассказал гостям фрагменты истории о том, как встречали Рождество Христово в горы Великой Отечественной Войны (1941-1945 гг.), Первой мировой войны (1914-1918 гг.), Отечественной войны (1812 г.) и как это было важно. Отметил, что благодаря нашим защитникам мы можем праздновать под мирным небом. И поздравил всех с Рождеством Христовым.

После приветствий и поздравлений начался праздничный концерт. Гости Рождественских гуляний смогли насладиться выступлениями профессиональных и приходских вокальных, хоровых, инструментальных и танцевальных коллективов, таких как: хор челябинского Одигитриевского женского монастыря «Радуйся», хор «Уральская Рябинушка», детский вокальный ансамбль «Дежавю», вокального дуэта «Иван да Марья», коллектива уральских ложкарей из Екатеринбурга «Парни Саб Ложки», ансамбля народной песни «Лазоревый цвет», а также вокальной шоу-группы «Маков цвет».

Фото: Юлия Боровикова

Фото: Юлия Боровикова

Фото: Юлия Боровикова

В колокольном фестивале, проходившем на главной сцене гуляний, приняли участие звонари из разных храмов Челябинска и пригорода, среди которых храмы в честь иконы Божией Матери «Нечаянная радость», благоверного князя Александра Невского, благоверного князя Димитрия Донского, Успения Пресвятой Богородицы, мученика Иоанна Воина, Воздвижения Креста Господня (пос. Сосновка), благоверных князей Петра и Февронии (пос. Старокамышинск, г. Копейск).

В теплом шатре прошел мастер-класс по изготовлению Вифлеемской звезды, которую участники создавали из шпажек и бересты. На мастер-класс был настоящий ажиотаж, по итогу гуляний в нем приняло участие более 500 человек.

Фото: Юлия Боровикова

Фото: Юлия Боровикова

Фото: Юлия Боровикова

Фото: Юлия Боровикова

Фото: Юлия Боровикова

Фото: Юлия Боровикова

Гости праздника пели, танцевали, кружили хороводы, а также приняли участие в народных играх и забавах: «Бой на буме» (бой на бревне подушками), классическая игра «Городки», «Силомер», где необходимо большим молотом ударить по мячу и прокрутить большее количества раз для получения приза, «Перетягивание каната», «Прыжки на резиновых мечах», «Бег через тоннели», «Игры с обручами».

— Для меня это, конечно же, очень светлый праздник. Он оставляет только позитивный отклик. Здесь можно было прикоснуться к частичке истории, когда мы прошлись со звездой. Сами сделали звездочку. Также это какие-то весёлые и позитивные отклики в том, что можно поиграть, мы перетягивали канаты, были бои на подушках. Это было очень весело. И здорово, что в нашем городе такое проводится, — поделилась своими впечатлениями гость праздника Александра.

Фото: Юлия Боровикова

Фото: Юлия Боровикова

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