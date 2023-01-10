Мокрая и дрожащая прижималась к спасителям: пожарные в Кургане вытащили из горящего дома собачку Тосю

Невредимую, но испуганную собаку передали хозяевам. Фото: ГУ МЧС по Курганской области.

На улице минус 40, руки и лицо замерзают моментально. Но сотрудникам пожарно-спасательной части №4 Кургана было не до этого – вечером 9 января около 20:00 загорелся жилой дом на улице Бажова. Огонь начался от перекаливания печи – неудивительно, на улице такой мороз. Пожар удалось потушить относительно быстро, но главное – из огненного плена спасли любимую питомицу хозяев, маленькую собачку Тосю.

— В темноте было ничего не разобрать, пар и дым смешивались друг с другом, боевки леденели на глазах, температура под -40 градусов мороза, — рассказывает подробности начальник ПСЧ-4 Сергей Бондаренко.

Потушить огонь площадью 50 кв.м. пожарные в составе 13 человек смогли за 40 минут – грели кровля и надворные постройки. Несмотря на холод, сработали быстро и слаженно. Но самая большая радость для хозяев – спасение собаки по кличке Тося. Ее, мокрую, дрожащую от испуга и прижимающуюся к спасителям вынесли из огня пожарные. Как сообщают в МЧС по Курганской области, питомец не пострадал и был передан благодарным хозяевам.

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