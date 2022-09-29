Подготовка документов перед частичной мобилизацией в Челябинске: советы юриста

С какими документами прийти к нотариусу? Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Собрать вещи и прийти в военкомат — не единственное, что сегодня нужно сделать мужчине. К нотариусам выстраиваются очереди: мобилизованные оформляют доверенности и заверяют завещания. Что по этому поводу говорят юристы и какие документы действительно нужно подготовить перед отправкой в армию?

Юрист из Челябинска Александр Щербинин уверен, что поход к нотариусу перед частичной мобилизацией — правильное решение. Особенно, если в ближайшие месяцы у мужчины планировались сделки, получения пособий или замена документов.

— Если отец семейства уезжает на спецоперацию, а его семья планировала продавать квартиру, и он со-собственник, нужна доверенность с правом на отчуждение недвижимости. Точные сроки сделки никто не может спрогнозировать: это может занять 3 дня или 3 года.

Доверенность может быть с разными полномочиями: с правом обращаться в медицинские учреждения, с оформлением пенсионных прав или по субсидиям в соцзащите. Чтобы предусмотреть все необходимое, юрист советует составить список крупных дел на будущее или того, что может случиться гипотетически, и пойти с этим перечнем к нотариусу.

100% идентичного перечня для всех не существует. Но Александр подсказал минимальный набор для тех, кто уезжает по частичной мобилизации. Это передача полномочий для:

- почты и банков,

- судов и судебных приставов,

- соцзащиты и ЗАГСа,

- управляющей компании,

- миграционной службы и правоохранительных органов.

И оформлять доверенности Александр Щербинин советует на женщин, так как сына, брата, отца или друга могут тоже забрать в армию. А еще лучше включать в этот документ двух человек, которым полностью доверяете: чтобы в случае форс-мажора второй мог воспользоваться правом.

— Еще я бы посоветовал нотариально заверить копии тех документов, которые человек забирает с собой. Жена или родственник сможет приложить это туда, где будут требовать документ.

Также многие юристы и адвокаты рекомендуют составить завещание. И к этому стоит относиться не как к дурному знаку, а, скорее, как к профилактике конфликтов в семье при несчастном случае.

— Во многих странах есть такая практика, когда человек пишет завещание, когда становится совершеннолетним или приобретает имущество. Таким образом, не закон, не суды и не родственники решают, кому что достанется, а он сам. Особенно это имеет смысл, когда много наследников или дети от разных браков, — добавил Александр Щербинин.

СПРАВКА

Весь процесс у нотариуса обычно занимает полчаса-час, но стоит сделать скидку на очереди, если таковые есть. Стоимость доверенности, в среднем, 2 500 рублей – столько же стоит и завещание. После того, как военный вернется с армии, документы можно просто сложить в папку: никакой утилизации они не требуют.

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