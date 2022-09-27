В повестке — газификация и продовольственная безопасность

Благодаря догазификации голубое топливо появится в десятках тысяч домов Челябинской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Парламентарии южноуральского Заксобрания провели заседания комитетов, на которых обсудили, насколько эффективно реализуются ранее принятые законы, а также выступили со своими инициативами.

ЮЖНЫЙ УРАЛ ГАЗИФИЦИРОВАН НА 77%

Депутаты комитета по строительной политике и ЖКХ обсудили вопросы газификации населенных пунктов Челябинской области: плановые показатели и проблемы в связи со значительным объемом и короткими сроками реализации мероприятий по догазификации, поставленными Президентом России.

По словам председателя комитета Алексея Денисенко, данная тема находится на постоянном контроле южноуральского парламента. Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Юлий Элбакидзе рассказал, что уровень газификации в регионе составляет 77,5% - это выше среднего по России.

— В текущем году областной бюджет направит один миллиард рублей на строительство 42 объектов газоснабжения в 22-х муниципальных образованиях, — прокомментировал Юлий Элбакидзе. — Всего в 2022 году планируется построить более 520 километров сетей газоснабжения. Однако остаются территории, где уровень газифицирования составляет около 30%.

Кроме этого необходимо активизировать работу по регистрации прав муниципальной собственности на сети газоснабжения. Так, по состоянию на 1 июля за регистрировано 2 тысячи 379 объектов газоснабжения из 11 тысяч 360, требующих регистрации. Депутаты обратили внимание минстроя региона на эту ситуацию и рекомендовали коллегам взять на контроль выполнение органами местного самоуправления оформление права собственности на объекты газоснабжения, в том числе на бесхозяйные.

Депутаты Заксобрания обсудили на комитетах реализацию областных законов. Фото: пресс-служба ЗСЧО.

— Постановка таких объектов на учет необходима, в первую очередь для их надлежащего содержания и безопасной эксплуатации, — пояснил курирующий в Законодательном Собрании вопросы строительства и ЖКХ вице-спикер Юрий Карликанов.

Основные мероприятия по догазификации домовладений, расположенных вблизи внутрипоселковых газопроводов, должны быть реализованы до 2023 года. Общий объем финансирования на этот период составляет 15 млрд рублей.

Согласно плану-графику догазификации в период 2022 - 2024 годов планируется подключить к газу около 77 тысяч домовладений. Из них более 14 тысяч объектов — «нулевые» врезки, для которых фактически создана возможность подключения.

В этом году депутаты поддержали инициативу губернатора Алексея Текслера и внесли изменения в налоговые законы. Газораспределительные организации освобождены от уплаты налога на имущество в отношении объектов газораспределительной сети, созданных после 1 января 2022 года. Эта льгота будет действовать до конца 2024 года.

Также отдельным категориям граждан предоставляется единовременная социальная выплата в размере 100 тысяч рублей на приобретение и установку внутридомового газового оборудования. Льготы имеют многодетные семьи. На подключение к газовым сетям можно направить областной материнский капитал.

РАДИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Вопрос о вовлечении в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения рассмотрел комитет по аграрной политике. Председатель комитета Вячеслав Евстигнеев отметил, что одной из задач, поставленных Президентом Российской Федерации и губернатором Челябинской области, является обеспечение продовольственной безопасности. Для этого необходимо более эффективно и рационально использовать земли сельскохозяйственного назначения.

В Челябинской области площадь пашни составляет около 3 млн га, или 62% от площади сельскохозяйственных угодий. Планируется ввести около 200 тысяч га, которые не использовались от двух до десяти лет. Еще 460 тысяч га пашни не пригодны для введения — заболочены, залесены, не использовались долгое время.

Успешно работают по рациональному использованию пашни Агаповский, Брединский, Карталинский, Кизильский, Октябрьский, Троицкий, Увельский и Чесменский районы. В них используется от 88 до 100% пашни.

Для увеличения посевных площадей сельхозтоваропроизводители Челябинской области ежегодно проводят культуртехническую мелиорацию. В связи с этим с 2017 года по госпрограмме «Развитие сельского хозяйства в Челябинской области» для аграриев предусмотрена государственная поддержка из областного бюджета, связанная с вовлечением в оборот выбывших селхозугодий. С 2020 года поддержка культуртехнической мелиорации осуществляется и с привлечением средств федерального бюджета.

ЛЕТО БЕЗ КРУПНЫХ ПОЖАРОВ

Комитет Законодательного Собрания по экологии обсудил информацию о реализации областного за кона об организации тушения ландшафных (природных) пожаров, который был принят региональным парламентом в феврале этого года. Полномочиями были наделены органы местного самоуправления.

В 2022 году для муниципалитетов запланированы субвенции в сумме 11,7 млн рублей. О предоставлении субвенции заключено 36 соглашений. Семь городских округов не будут использовать перенаправленные средства, так как их границы совпадают с границами на селенных пунктов, и тушением пожаров там занимается федеральная и областная противопожарные службы.

Субвенции на общую сумму более 180 тысяч рублей предоставлены Аргаяшскому, Еткульскому и Сосновскому муниципальным районам. Пока на рассмотрении в министерстве общественной безопасности области находятся заявки от Красноармейского и Пластовского муниципальных районов.

— В этом году из-за благо приятных погодных условий ситуация с ландшафтными пожарами выглядит более благополучной, — прокомментировал председатель комитета Законодательного Собрания по экологии и природопользованию Михаил Махов. — Количество возгораний уменьшилось более чем на 40% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. Возникавшие ситуации ликвидировались быстро и слаженно, до объявления чрезвычайной ситуации не разрастались. По итогам года совместно с министерством общественной безопасности области еще раз посмотрим, как реализуется этот закон, на какие моменты необходимо обратить внимание.

О ПОДДЕРЖКЕ ПРОДАВЦОВ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Комитет по экономической политике одобрил федеральную законодательную инициативу о поддержке предпринимателей, реализующих образовательную книжную продукцию, и внес свое предложение.

Проектом федерального закона, поступившим в Законодательное Собрание, предлагается продлить на 2023 и 2024 годы возможность получения статуса социального предприятия для компаний, которые реализуют книги для детей и юношества, учебную, просветительскую и справочную литературу.

Данная категория предпринимателей была включена в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» на период 2021 - 22 годов. Статус социального предпринимателя дает налоговые льготы и возможность получать гранты.

Для признания таких организаций социальными предприятиями год назад утвердили критерии. Доля выручки от реализации книжной продукции в общей выручке должна быть не менее 55%, продукция должна входить в перечень периодических печатных изданий и книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой, утвержденный Правительством РФ; также предприниматель должен продвигать книги и чтение.

— Мы предлагаем поддержать законопроект и направить в Госдуму предложение не ограничивать сроки получения такими компаниями статуса социального предприятия по аналогии с другими видами деятельности, направленными на достижение общественно полезных целей, — отметил председатель комитета по экономической политике Евгений Илле. — Губернатором Челябинской области данный проект федерального закона также поддержан.

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