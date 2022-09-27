В Челябинской области вводят новые социальные выплаты

Все больше семей с детьми в Челябинской области получают региональные выплаты. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Практически ни одного заседания Законодательного Собрания Челябинской области не проходит в 2022 году без принятия новых социальных законов по поддержке семей с детьми, которые вносит губернатор Алексей Текслер. Региональные меры дополняют федеральные выплаты, принятые по решению президента.

— За несколько лет Челябинская область сделала серьезный рывок в качестве социальной политики, — отметил губернатор Алексей Текслер. — Прежде всего, в сфере поддержки семей с детьми. Это и региональные выплаты после рождения второго ребенка, и поддержка детей с целиакией и фенилкетонурией, и компенсации на установку газового оборудования семьям с детьми-инвалидами. Есть и другие уникальные практики в масштабах страны.

НУЖДАЮТСЯ В ПОМОЩИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Отдельная графа помощи в Челябинской области — это семьи с детьми, у которых есть редкие заболевания. После обращения родителей, которые тратят деньги на специальное диетическое питание с диагнозами «фенилкетонурия» и «целиакия», Алексей Текслер поручил оперативно разработать законопроект. С 1 января 2022 года родители ежемесячно начали получать по 5 тысяч рублей. Таких семей оказалось около 200.

Теперь в список редких заболеваний войдут еще два диагноза — ихтиоз и буллезный эпидермолиз. Это заболевания кожи, которые требуют сложного и ежедневного ухода, а также большого количества перевязочных материалов.

По информации министерства здравоохранения Челябинской области, с такими диагнозами в регионе живут 20 детей. Их семьи также будут получать по 5 тысяч рублей в месяц.

Для получения пособия необходимо обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства. Первые выплаты семьи получат уже в ноябре 2022 года. А с 2023 года будет проводиться ежегодная индексация этого пособия.

НА РЕАБИЛИТАЦИЮ БОЛЬШЕ НЕ НУЖНО КОПИТЬ

Еще одно изменение, которое назрело, — решение вопросов реабилитации детей-инвалидов. Не только увеличится сумма максимальной компенсации, но и порядок ее получения станет более удобным. Решение также принял губернатор Алексей Текслер.

Сейчас родители самостоятельно оплачивают реабилитацию своих детей, а только потом обращаются за возмещением своих затрат. С 1 января 2023 года сумма компенсации на реабилитацию детей-инвалидов увеличится до 100 тысяч рублей. Но также родителям будут выдавать сертификаты, которые примут вместо оплаты. Соцзащита сразу напрямую направит деньги организации.

По решению главы региона такая компенсация была введена в 2020 году, но максимальный ее размер составлял около 30 тысяч рублей. После принятия законопроекта в региональном Заксобрании максимальная сумма вырастет более чем в три раза.

КСТАТИ

В 2022 году по инициативе Алексея Текслера уже было принято несколько региональных мер социальной поддержки. Так, новую ежемесячную выплату начали получать малообеспеченные семьи, где родился второй ребенок. Единовременную выплату получили участники и инвалиды Великой Отечественной войны, а также узники фашистских концлагерей и блокадники.

Вместе с появлением новых пособий, принимаются решения по увеличению уже принятых выплат. С 1 июня на 10% вырос размер всех социальных пособий в связи с увеличением прожиточного минимума, в два раза увеличена выплата детям погибших участников Великой Отечественной войны, индексирована выплата ветеранам труда Челябинской области, с 60 до 100 тысяч рублей вырос размер компенсации льготникам по установке внутридомового газового оборудования.

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