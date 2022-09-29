Министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Игорь Фетисов: «Челябинская область — налоговый рай для IT-компаний»

Игорь Фетисов и Игорь Шитяков рассказали «КП-Челябинск» об информационном форуме и ситуации в IT-отрасли. Фото: Ольга ЩАПИНА

Самое яркое событие для айтишников проходит в эти дня в Челябинске. 29-30 сентября Всероссийский Форум «Информационное общество: цифровое развитие регионов» соберет специалистов отрасли из 25 регионов. Они представят последние наработки в образовании, здравоохранении, экологии, ЖКХ, а также обсудят проблемы кибербезопасности, меры поддержки отрасли и как их получить. Форум откроется при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера, глава региона также примет участие в этом событии.

Какие новинки представят челябинские айтишники и какие изменения происходят в регионе в информационной сфере, в эфире радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM) рассказали министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Игорь Фетисов и один из участников форума — заместитель директора Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Шитяков.

— Игорь Борисович, насколько актуально и своевременно такое событие как информационный форум?

— Стартует юбилейный всероссийский форум, ожидаем большое количество посетителей. Организатором форума выступает минцифры Челябинской области при поддержке губернатора Алексея Леонидовича Текслера и правительства региона. Главная цель форума — это совместное обсуждение вопросов, актуальных тем: импортозамещения, информационной безопасности, развития рынка информационных технологий в современных реалиях. Сейчас специфическая геополитическая обстановка. Нам как никогда нужно консолидировать свои усилия на решение глобальных вопросов.

В рамках форума будет очень много круглых столов. На них ожидаем, что будут серьезные дискуссии по развитию технологий в различных областях. Мы хотим использовать этот форум не только как площадку, чтобы показать себя, но и посмотреть, что у других. Круглые столы помогут нам принять четкие и понятные решения в различных отраслях: экология, образование, здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство и других.

УВИДИМ «УМНУЮ КАСКУ» И КОНТРОЛЬ НАД ВОДИТЕЛЕМ

— Юрий Викторович, какое участие компания «Ростелеком» будет принимать в форуме?

— Мы представим несколько стендов по цифровизации региона, такие как интеллектуальная транспортная система, интеллектуальное видеонаблюдение, системы интеллектуального уличного освещения, система газопоршневых электростанций, которые производят генерацию электроэнергии и тепла. Помимо этого представим решения по информационной безопасности, контроль за состоянием водителя по видеонаблюдению, средства индивидуальной защиты «умная каска». На всех стендах будут представлены не только экспозиционные материалы, можно будет посмотреть, из чего состоят данные решения, как они работают.

— Игорь Борисович, какие еще будут интересные участники?

— Отдельная площадка будет по кибербезопасности. Еще один наш партнер — компания «Энигма». Они соберут топовые в России организации, которые внедряют решения по информационной безопасности. Там планируются не только стенды, но и воркшопы. Это возможность на практике оказаться за компьютером жертвы, на которую нападают, и за компьютером атакующего хакера, кто нападает. И под чутким руководством топовых безопасников можно будет получить актуальные знания в области защиты.

Немаловажным будет круглый стол, посвященный ЖКХ. Наш субъект является пилотом по внедрению мобильного решения государственной информационной системы (ГИС) ЖКХ. Это решение позволяет в онлайн режиме проводить собрания и голосование собственников жилья. Мы здесь ожидаем прорывных решений. В частности, мы хотим с помощью наших коллег из других регионов внести предложения по корректировке законодательства.

ИНТЕРНЕТ ДЛЯ ГЛУБИНКИ

— Какие задачи ставит правительство и губернатор области перед отраслью?

— Сейчас интересное время, но никто задач по развитию информационных технологий не отменял. У нас есть 68 указ президента, в нем есть пункт 5 — цифровая зрелость. Это показатель и критерий работы губернатора, субъекта в целом. Все основные наши усилия по цифровизации, по внедрению информационных технологий направлено, в том числе, на решение этой задачи.

Цифровая зрелость включает в себя разные сферы. Это образование, здравоохранение, транспорт, строительство, цифровое госуправление. Это цифровая трансформация, мы много о ней говорили, но что это такое — достаточно сложно понять обычному человеку. Например, пейджер и мобильный телефон с гибким экраном. Между этими двумя сущностями почти 20 лет. У нас с вами в цифровой трансформации такого времени нет. Нам нужно кардинально изменить процессы, прийти к способности и возможности их оцифровать в течение короткого времени. Вся наша работа направлена именно на это — провести цифровую трансформацию процессов государственных услуг, функций в нашем регионе.

— Сейчас даже не во всех селах и отдаленных районах есть качественная сотовая связь и интернет в Челябинской области. Недавно губернатор дополнительно направил 8 млн рублей на развитие сетей связи отдаленных населенных пунктов. Нередко к Алексею Текслеру обращаются с просьбами и на личном приеме. На что пойдут эти средства, и как решается проблема в регионе?

— Инфраструктура — это базис всех сервисов, электронных услуг в том числе. Здесь губернатор поддерживает нас и на протяжении долгого времени направляет средства на возмещение затрат операторам связи, на строительство объектов связи в малых населенных пунктах. Малых пунктов, где проживает до 100 человек, достаточно большое количество. Тем не менее с 2018 года уже свыше 100 населенных пунктов в рамках этой программы получили доступ в сеть интернет и сотовую связь. Это свыше 45 тысяч человек. Среди них есть населенные пункты, в которых никогда не было связи. В том числе, цифровое неравенство помогает устранять «Ростелеком».

— Юрий Викторович, у «Ростелекома» так и называется программа «Устранение цифрового неравенства». Сколько населенных пунктов вы подключаете?

— За 5 лет компания установила публичные точки wi-fi доступа в 258 населенных пунктах Южного Урала. Бесплатный интернет появился у 90 тысяч жителей. Программа по устранению цифрового неравенства подразумевает установление качественной мобильной связи LTE и 4G в малых населенных пунктах от 100 до 500 жителей. В прошлом году компания приступила ко второму этапу реализации проекта. Менее чем за полгода специалисты «Ростелеком» возвели и подключили 13 базовых станций. До конца 2022 года планируем построить еще 20 объектов. Для этого уже смонтировано более 80 км оптического кабеля, а в общем планируется свыше 200 километров кабеля для организации качественной связи.

НАЛОГОВЫЙ РАЙ

— Игорь Борисович, какие региональные меры поддержки еще сегодня работают? На форме есть даже такая тема круглого стола — «Меры поддержки: мифы и реальность».

— У нас достаточно большое количество мер поддержки. У нас есть подведомственное учреждение Центр развития цифровых технологий, который как раз является проводником в этом мире. Здесь огромное спасибо губернатору. Он нас поддерживает не только в части выделения денег, но и в части законотворческой деятельности. Недавно были приняты законы области об инвестиционном налоговом вычете. Это мера, которая позволяет крупным телекоммуникационным компаниям определяться, в какие субъекты они пойдут и понесут свои инвестиции. В Челябинской области, на наш взгляд, после принятия этого закона с экономической точки зрения стало выгодно осуществлять инвестиции именно в нашем регионе.

Помимо мер для телеком-отрасли, у нас есть меры поддержки для IT-компаний. Это снижение в 2 раза налога на прибыль, обнуление налога на имущество. Мы считаем, что наш регион — налоговый рай для айтишников. Те меры, которые я назвал, их не надо запоминать, а лучше обратиться в наш Центр. Мы говорим не только о региональных мерах, есть еще и федеральные. Мы поможем подать заявку так, чтобы это было наиболее выгодно.

— IT-ипотека — самая известная федеральная мера поддержки. Насколько она популярна в Челябинской области?

— За два месяца IT-ипотекой воспользовались около 30 человек на сумму 160 млн рублей. Мера только начала действовать и определить степень ее востребованности сейчас сложно.

— Какая сейчас процентная ставка?

— Сейчас 5%, но губернатор Алексей Текслер рассматривает варианты о снижении этой ставки. Мы прорабатываем вопрос с акционерным обществом «ДОМ.РФ» о снижении ее до 2%.

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