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Общество29 сентября 2022 12:46

Сменил имя и скрывался 26 лет: полицейские задержали мужчину, который в 90-х убил собутыльника в Кургане

Полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве курганца 26-летней давности
Иван АЛЕКСЕЕВ
Иван АЛЕКСЕЕВ
Мужчину удалось задержать лишь спустя 26 лет Фото: ГУ МВД

Мужчину удалось задержать лишь спустя 26 лет Фото: ГУ МВД

Полиция задержала мужчину, которого подозревают в убийстве курганца 26-летней давности. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан». В 1996 году он выпивал с приятелем в квартире поселка Рябково. Во время застолья мужчины повздорили, тогда один схватил нож и убил своего собутыльника.

После этого убийца уехал из Кургана и пропал. Как оказалось, он оформил документы на другое имя и скрывался в соседней стране, пока полицейские искали его по всей России. Но 26 сентября 2022 года наступил конец его играм в прятки. Мужчину задержали в Ингушетии.

Теперь уже 59-летнего подозреваемого отправили в СИЗО. Его будут судить за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего.

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