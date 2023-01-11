«Била по голове, таскала за волосы»: что известно о воспитательнице интерната из Бакала, которая два года издевалась над девочкой

Руководство интерната могло знать об избиениях Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Бакале Челябинской области воспитательница школы-интерната два года избивала одну девочку и периодически нападала на других детей. Ученики жалуются — в ход шли грязные оскорбления, кулаки и линейки. О страшной ситуации стало известно благодаря бывшей воспитаннице, сестре одной из пострадавших девочек, обратившейся в аппарат уполномоченного по правам ребенка.

— Девушка обратилась в соцсети, рассказала о воспитательнице, которая бьет ее младшую сестру. Мы организовали выезд, опросили детей. В ходе разговора они подтвердили моральные и физические истязания, — рассказали КП-Челябинск в аппарате уполномоченного по правам ребенка, — Девочек, по их словам, воспитатель унижала морально, таскала за волосы, била по голове, в том числе линейкой, которая от ударов сломалась.

Директора школы-интерната Ирину Михайлову в родном городе знают как уважаемого педагога, человека с безупречной репутацией. Обвиняемая воспитательница, по данным КП-Челябинск, ее родственница. Источник также сообщает, что об издевательствах над детьми в учреждении было известно давно. Прошлые жалобы доходили и до администрации интерната, но никакого наказания педагоги не получали, а насилие не прекращалось.

На следующий день после проверки омбудсмена уволилась директор интерната. Другие сотрудники учреждения от комментариев отказываются, но анонимно признаются в своих сомнениях в насилии над детьми.

— Я не видела такого и была в шоке от информации. Нам не верится. Доказательствам тоже [не верим]. Думаем, что это все неправда и надуманно много чего, — поделилась сомнениями сотрудница интерната.

Сейчас в ситуации разбирается Следственный комитет. По данным силовиков женщина наносила побои ребенку два года. Сейчас воспитательницу поместили под домашний арест, расследование дела находится в финальной стадии.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.