«От воспоминаний слезы наворачиваются»: южноуралец восьмой год участвует в поисках людей и ночами колесит по городу, подбирая замерзающих на «вовчикмобиле»

Владимир Роднов уже много лет занимается волонтерством. Фото: предоставлено КП-Челябинск

Поздний вечер, минус 30, пронизывающий ветер и снег. Руки и ноги начинают медленно леденеть. Автобусы уже не ходят, а такси все не едет. И вдруг подъезжает машина и предлагает подвести. Это могло бы быть начало триллера, но нет – наоборот. Это история о добре и взаимопомощи. Уже не первый год около 20 южноуральцев в пяти городах Челябинской области зимой каждый день выезжают на машинах в ночной патруль, чтобы помочь людям, оказавшимся в сложной ситуации. Эти ребята – волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» – на добровольных началах, после всех дел и рабочего дня колесят по городам и спасают замерзающих на улицах и остановках. «Комсомолка» поговорила с куратором ночного патруля в регионе Владимиром Родновым из Чебаркуля, чтобы узнать подробности и то, как мужчина пришел в волонтерство.

«НА ТАКИХ ЛЮДЯХ ДЕРЖИТСЯ ЗЕМЛЯ»

— 9 января после рабочей смены мы с коллегой долгое время не могли дождаться такси. На улице холодно. Подъехала машина, и девушка с пассажирского сиденья предложила нас развести по домам. Сказать, что мы удивились, это ничего не сказать. Оказывается это волонтеры из отряда «Лиза Алерт», которые помогают добраться людям до дома в сильный мороз. Спасибо вам большое, Юля и Катя. На таких людях держится земля. Доброта спасет мир. Всего вам наилучшего, — благодарит волонтеров жительница Магнитогорска Лилия в соцсети.

Зимой Владимир выезжает в ночной патруль. Фото: предоставлено КП-Челябинск

И таких благодарностей немало. Ситуации бывают разные, а мороз – опасен, любая лишняя минута, проведенная на холоде, может обернуться бедой. Именно поэтому ребята-волонтеры одеваются потеплее, заводят машины и отправляются в путь. Ночные патрули сегодня действуют в шести городах Челябинской области: два – в Челябинске, по одному в Златоусте, Магнитогорске, Чебаркуле. На днях первый патруль выехал на дороги Миасса и Копейска.

В холодные ночи с 9 по 11 января у патрулей было много работы. В ночь с 9 на 10 января в патруль выехали пять экипажей в разных городах, доставив домой шесть человек. Как рассказали в «Лиза Алерт», в Златоусте патруль обратил внимание на мужчину, который отказался от помощи, но потом выяснилось, что он в розыске. Информацию передали в дежурную часть, после чего мужчину «подвезла» полиция. Ночь с 10 на 11 января стала пиковой по событиям, в патруль выехало аж восемь экипажей, в том числе впервые в Копейске. Домой доставили девять человек. За час удалось найти мужчину, на которого пришла заявка на поиск. Он мог уйти за пределы города Челябинска, в такую-то погоду! Экипажи тут же переориентировали на поиск, и буквально за час потерявшегося мужчину обнаружили на трассе в 40 километрах от города.

В ночных патрулях много женщин. Фото: предоставлено КП-Челябинск

— Ребята выезжают по нескольку человек в машине вечером после 11 и катают до 1-2 ночи. Помощь, которую оказывают, зависит от города. Например, у нас, в Чебаркуле очень много баз отдыха на отдалении друг от друга, и остановок. В Челябинске и Магнитогорске вечером сложности с общественным транспортом. В таких ситуациях и помогают волонтеры, когда видят замерзающих людей на остановках или бредущих по дороге, — рассказывает Владимир Роднов.

В патрулях немало женщин, как за рулем, так и на пассажирском сидении. Без них никак, ведь далеко не каждая, даже замерзшая женщина, готова сесть в чужую машину. И такие ситуации случаются, но, как правило, волонтеры одеты в специальные опознавательные жилеты. В среднем за ночь волонтеры накатывают около 200 километров. Заправляются чаще всего на свои, но с прошлого года с бензином помогает сеть заправок «Газпромнефть». Каждый, кто заправляется здесь, может также перевести бонусы на оплату бензина для волонтеров «ЛизыАлерт».

«ИСТОРИЯ ПОИСКОВ ЛИЗЫ МЕНЯ ПОТРЯСЛА»

Сам Владимир Роднов – бывалый поисковик, координировать ночные патрули он начал только в прошлом году. Волонтерство для мужчины – это уже часть жизни. Неудивительно, ведь он «в теме» еще со времен образования отряда «ЛизыАлерт». Напомним, в 2010 году в Подмосковье маленькая Лиза Фомкина вместе с тетей пошли гулять в лес, и пропали. Поиски правоохранителями велись вяло, тогда родные и друзья начали расклеивать объявления о пропаже, а позже в город съехались люди, желающие помочь в поисках. Погибших обнаружили только на 10 день. Эта история получила большой резонанс, тогда было принято решение организовать поисково-спасательный отряд. Назвали его в честь погибшей Лизы, alert – в переводе «боевое дежурство».

Мужчина с детства увлекается радио. Фото: предоставлено КП-Челябинск

— Когда произошла эта история, я служил в армии в Самаре, связистом. Я очень внимательно следил за поиском. Не удивляйтесь: у меня был и телефон, и интернет. Я же айтишник, — говорит Владимир. — Печальная история Лизы меня зацепила. Уже после армии я стал узнавать, есть ли у нас такие добровольческие отряды. Но в Челябинской области их не было. Трижды подавал заявку на вступление в «ЛизаАлерт», но так как организации в регионе не было, ничего не получалось. Позже стал членом в «Легион Спас». Все это время я интересовался, что да как, как проходят поиски, что нужно знать и уметь, купил радиостанцию, обувь и всю необходимую амуницию.

Первый выезд Владимира в составе поисковой группы состоялся в 2016 году, когда в городе Троицк пропал дедушка. Мужчина с четырьмя поисковиками рванул в ночь на помощь. Двое ребят «отвалились» в первый день, и тогда Владимиру и двоим его товарищам пришлось «рулить» 80 добровольцами, которые стянулись на поиски: родственники, друзья потерявшегося, просто неравнодушные люди. Дедушку нашли на второй день, но слишком поздно. Опоздали всего на несколько часов. И вот с тех пор пошла череда поисков. Владимир выезжает на поиски по всей области, и не только – нередко требуется помощь в Башкирии и Курганской области.

На тренировочных сборах находится время не только для учебы. Фото: предоставлено КП-Челябинск

— В отряде я отвечаю за радиосвязь. Нашел, так сказать, куда применить свое увлечение радио с детства. Моя задача обеспечить связь в тех зонах, где с ней проблемы. Плюс занимаюсь аварийной радиосвязью в случае ЧС, — говорит Владимир Роднов. — Я участник нескольких поисковых отрядов, но в последние годы выезжаю именно туда, где требуется радиосвязь. С прошлого года начал курировать ночные патрули.

РАНО ИЛИ ПОЗДНО НАСТУПАЕТ МОМЕНТ, КОГДА ЭМОЦИИ УХОДЯТ

Владимир Роднов признается: поисков за все время было очень много: дети, старики, взрослые, страшные и не очень истории. Но, уверен мужчина, у каждого волонтера есть случай, после которого перестаешь эмоционально реагировать, а просто идешь и выполняешь свою задачу. Для мужчины переломным стал поиск 10-летнего мальчика в Каслях. Ребенок утром взял школьной библиотеке книги и по дороге домой пропал. Тогда мальчика искали почти 700 человек, в некоторые дни число поисковиков доходило до полутора тысяч! Его нашли почти через месяц – местный рецидивист заманил мальчика к себе в дом, чтобы изнасиловать, убил, а потом расчленил и закопал.

— Первую неделю поисков я был по работе в Якутии, но был всегда на связи, на вторую неделю приехал в Касли, — вспоминает Владимир. — История криминальная, седелец этот арендовал дом как раз по дороге, где ехал мальчик. Кстати, его на четвертый день видели в числе поисковиков. Но больше всего меня поразило то, что его не могли поймать – ведь многое указывало. И первую неделю мальчик был жив. Потом когда этот зверь не смог спрятать труп, разделал на куски и закопал на участке. Мы так надеялись, что найдем пацана! Летел с поисков домой по трассе, слезы ручьем. Как добрался без происшествий – не знаю. Даже сейчас, когда вспоминаю, слезы наворачиваются.

Переломным для Владимира стал поиск мальчика в Каслях в 2017 году. Фото: предоставлено КП-Челябинск

По мнению Владимира, работа поисковиков очень важная и нужная. Часто приходится трудиться в тандеме с МЧС, а у них – свои регламенты, свои ограничения.

— Радует, когда МЧС относятся к добровольцам как к равным себе, когда мы ведем поиски как единый штаб, — говорит Роднов. — У нас, конечно, тоже есть свои ограничения и рекомендации, но мы все же более свободны.

Семья деятельность Владимира поддерживает. Конечно, супруге, порой, боязно отпускать мужа на поиски и в патруль, но она понимает, насколько для Владимира это важно.

Для Владимира волонтерство - уже часть жизни. Фото: предоставлено КП-Челябинск

— Со мной она не выезжает, мне важнее ее моральная поддержка, а если она будет участвовать в поисках, то я за нее буду больше переживать, чем заниматься делом, — говорит Владимир.

Как мы уже писали выше, для Владимира Роднова поиск людей – это уже неотъемлемая часть жизни. С утра работа, потом дела семейные – а ведь нужно еще провести время с дочками и супругой, навести порядок в учете людей, выехавших в патрули, а потом, в ночь, снова за руль «вовчикмобиля» (так машину Владимира нарекли коллеги-волонтеры из проекта, несвязанного с поисковой деятельностью, – Прим. авт.) – объезжать улицы Чебаркуля и помогать замерзающим. Кстати, в декабре заслуги Владимира отметила глава Чебаркульского городского округа Светлана Виноградова, ведь он не только ищет пропавших, но и помогает нуждающимся, многодетным, инвалидам с коллегами по АНО «Волонтеры рядом».

Заправляют ночные патрули и волонтеров на бонусы, которые перечисляют клиенты "Газпромнефти". Фото: предоставлено КП-Челябинск

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