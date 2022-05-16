Курс на Западный: как возле Челябинска вырастает новый город

Западный активно застраивается последние 10 лет. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сосновский район – лакомый кусочек для застройки жилыми кварталами: живешь близко к Челябинску, но вроде за городом. Только в «Зашершневье» больше десятка элитных и не очень поселков. Но виды на лес и озеро перекрываются более насущными проблемами – отсутствием школ, нужного количества детских садов, рабочих мест и как следствие – необходимостью ездить в город, создавая тем самым адские заторы на выезде. В ближайшие пять-семь лет в Западном построят еще три жилых микрорайона на почти 200 тыс. кв. метров жилья в рамках КРТ – механизма реализации федеральных земель. Мы изучили проекты и поговорили с экспертами о развитии этого направления.

СТРОЯТ НА ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗЕМЛЯХ

Последние несколько лет – Сосновский район в топе по застройке. В прошлом году в регионе ввели 1,7 млн кв. м. жилья, из них 366 тыс. — это жилье в Сосновском районе. Огромные территории района в непосредственной близости от Челябинска можно активно осваивать, хотя, утверждая новый генплан города на 20 лет, власти заявили – вширь город разрастаться не будет. Тем не менее, новые поселки и микрорайоны строятся в максимальной близости от мегаполиса.

В 2020 году власти региона приняли законопроект о комплексном развитии территорий. Помимо реновации, когда в городе вместо старого жилого фонда строят новый, механизм предполагает строительство нового жилья на федеральных землях. Работают по такому плану: госкорпорация ДОМ.РФ выставляет на торги участки земли (они проводятся или за долю в построенном жилье, или за арендную плату), сдает их застройщику на долгосрок, а тот в свою очередь возводит там дома. Какие, сколько и что должно быть помимо квартир рекомендует специальный Стандарт КРТ. В этом году торги шли полным ходом. Первым делом реализовали 36 участков в том же Сосновском районе, но на берегу озера в Кременкуле. Строить будет «Экосити» («Вишневая горка», «Женева, «Просторы»).

Но мы поговорим о трех крупных участках в поселке Западный – это территория за шершневским кольцом. Место, где уже сейчас больше десятка поселков и, по прикидкам властей, живет больше 25 тысяч человек.

Инфографика: Сергей Зверев

ГДЕ ПОСТАВЯТ НОВЫЕ ДОМА

Первый участок, который уже нашел своего застройщика, находится ближе к озеру между «Белым хутором» и «Привилегией». За 8,8 млн рублей выиграла торги за два участка площадью 13,35 га компания «АПРИ Флай партнерс» (учреждена «АПРИ флай пленинг», которая застраивает ту же «Привилегию», «Парковый премиум», «Квартал у озера» в Чурилово и др.).

До 2027 года застройщик должен возвести здесь квартал на максимум 30-40 тыс. кв.м. жилья. Дома разрешено возводить не выше 4 этажей, а крыши у некоторых из них (20%) можно сделать зелеными и эксплуатируемыми. Не возбраняются и террасы у квартир.

Как рассказал директор по маркетингу ГК «АПРИ Флай Плэнинг» Владимир Пономарев, участок находится рядом с «Привилегией» и будет служить его продолжением.

— Мы собственно для этого его и приобрели. Участок очень для нас интересный. Изначально мы планировали обустроить на нем парковую зону. Часть участка действительно будет парком, а на втором участке – жилая и коммерческая недвижимость. Строительство будет реализовано в рамках концепции «Привилегии». К проектированию мы пока не приступили, сейчас сосредоточены больше на северной части поселка, - рассказал Владимир Пономарев.

16 мая заканчивают принимать заявки от застройщиков по еще одному лоту – три участка площадью 6,4 га между ЖК «Конфетти» (строит «Икар») и «Вишневой горкой». Здесь можно построить 22,5 тыс. кв. м. жилья средней этажности. Начальная цена торгов 5,97 млн рублей.

Оба микрорайона должны построить к 2027 году, а начать проектирование уже в течение года после подписания договора. При этом, по Стандарту КРТ оба района должны быть возведены с инфраструктурой: садики, парки, места для отдыха и пр. А в одном из них даже школа.

В агентировании (то есть готовится к размещению в третьем квартале) еще один участок – через дорогу от «Привилегии», рядом ЖК «Хомлс». На торги за долю в построенном жилье планируют выставить 44,1 га земли. По логике с соседними поселками на такой территории можно построить 120 тыс. кв. м. жилья.

ПОЧЕМУ НЕ САНАТОРИИ?

Директор АН «Компаньон» Влада Валге с оптимизмом смотрит на новые проекты.

— Я живу в том направлении, чуть дальше массовой застройки. И с оптимизмом смотрю на то, как активно развивается Западный, насколько там строят качественное жилье с продуманной инфраструктурой, - говорит Влада Валге. – Верю, что задуманное застройщиками получится. Город нуждается в качественном жилье. Если мы не будем строить, то что будет с нашим промышленным Челябинском? Где мы будем жить?

А вот директор компании Yellowstone development Денис Ни более категоричен. По его мнению, строить жилье в Западном – это дичь и спекуляция.

— Не могу назвать себя экспертом на рынке жилья, но скажу одно – я бы в жизни там ничего не купил. Начиная от того, что это Сосновский район, а значит все вопросы по образованию, медицине и пр. нужно решать в Долгодеревенском. Пробки адские. Как не было рабочих мест в челябинской агломерации, так их там и нет – все едут в общественно-деловую часть города, - говорит Денис Ни.

По его словам, эти земли Западного находятся на второй линии хозяйственно-питьевого охраняемого объекта – Шершневского водохранилища, и все поселки должны быть обеспечены напорной ливневой канализацией.

— Если бы эту землю пытался выделить Сосновский район, им бы надавали по рукам. Федералам вообще закон не писан, — говорит Денис Ни. – Для меня, как для человека, который родился и вырос в Челябинске, территория Западного всегда была природной зоной – некой альтернативой Каштакскому бору. Исторически это была самая классная земля в Челябинске. Я видел развитие этой территории в рекреационном направлении: санатории, профилактории, аквапарки. Или малоэтажной застройки, как это было изначально. Но никак не строительство жилья, да еще и эконом-класса. Ведь застройщики, продавая на этапе маркетинга природность и экологичность места, потом сами же ее разрушают. От ландшафта и рельефа не остается ничего – одна урбанизированная среда. Посмотрите на «Парковый-2». Сейчас у «Ньютона» настроят спортообъекты, и не останется ни одного дерева. Грустно.

В Западном живет примерно 25 тысяч человек, а прописано около 9 тысяч. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Такая бурная застройка места жильем эконом-класса эксперту кажется неуместной.

— Хотят строить – пусть строят на Краснопольской площадке. У нее нет рекреационной ценности. А новые микрорайоны в Западном – это дичь и неуемная жажда наживы компаний. Застроить все! Спекуляция в чистом виде. Если ТРК строят и на протяжении 10 лет делают его востребованным, то застройщики построили, продали и забыли. Никто из них за редким исключением не пытается создавать из своего жилья ценность. Обещают экологичность, а по факту ее нет. Это даже не маркетинг, а вранье в чистом виде, — категоричен Денис Ни.

СЕЛЯНЕ ИЛИ ГОРОДСКИЕ?

Но факт остается фактом. По примерным подсчетам, в трех новых поселках может проживать еще 8-10 тыс. человек. Прибавить к 25 тысячам уже проживающих – цифра приличная.

Справится ли Сосновский район с таким наплывом жителей? Например, на 2022 год принят дефицитный бюджет – район планирует потратить 3,997 млрд рублей при доходе 3,947 млрд рублей. 90% расходов уйдет на реализацию 28 муниципальных программ, в основном социального направления: образование, культура, спорт.

Как рассказал КП-Челябинск вице-губернатор Челябинской области Сергей Шаль, с точки зрения развития социальной и инженерной инфраструктуры нагрузки на бюджет Сосновского района нет, так как в большинстве случаев речь идет об областном финансировании. А значит, и планов о присоединении Сосновского района к Челябинску у правительства региона пока нет.

Год назад крупнейшие девелоперы и эксперты недвижимости на конференции рассуждали о том, что фактически «самых богатых людей» (так назвали состоятельных людей, владельцев производств и бизнеса в Челябинске, переехавших в клубные поселки Западного) еще и транспортно отрезали от города.

Из Западного идет одна дорога к шершневскому кольцу, от которого жители поселков могут разъехаться в центр и Северо-Запад. С таким большим потоком машин, увы, эти дороги не справляются. А если, здесь произойдет ДТП – все, поток встает намертво. Хотя, по словам Влады Валге, которая сама живет в пригороде, 30 минут в пробке в час пик – разве это много для Челябинска?

Вопрос с расширением Худякова почти решен. Фото: миндортранс Челябинской области, Google maps

ЧТО С ТРАНСПОРТОМ

Проблема с транспортной доступностью, пожалуй, сейчас наиболее актуальная. А с появлением новых домов встанет особенно остро.

Помните в прошлом году бурно обсуждался новый генплан Челябинска на ближайшие 20 лет? Тогда эксперты в голос твердили, что в нем нужно предусмотреть развитие именно Сосновского направления, в том числе и в плане дорог. Но власти заявили: Челябинск разрастаться в том направлении не будет. Расширить плотину не получится, поэтому будем повышать пропускную способность транспорта – создавать выделенки и запускать общественный транспорт. Но в итоге вышло все по-другому. В принятом генплане целых три новых дороги, которые должны облегчить жизнь жителям Западного. Правда, по генплану их построят в 2029 году, а поселки - уже к 2027 году.

В ДОМ.РФ «Комсомольской правде-Челябинск» сообщили, что по закону прежде чем использовать земельные участки под застройку через механизм комплексного развития территории, они обязаны согласовать свои предложения с губернатором региона.

— Предложения, которые подготавливаются ДОМ.РФ, включают в себя предварительный мастер-план освоения территории, то есть ориентировочные объемы жилищного строительства, тип застройки, объекты социальной инфраструктуры, визуализацию, - рассказал директор подразделения «Градостроительство, сопровождение проектов и инфраструктура» ДОМ.РФ Андрей Балук.

Транспортный вопрос, по его словам, тоже решается на этапе подготовки документации по планировке территории – разрабатывается схема организации движения транспорта, включая общественный, и пешеходов, а также продумывается улично-дорожная сеть, которая учитывает существующие и прогнозные потребности в транспортном обеспечении территории.

Получается, что план по застройке Западного, согласование новых дорог генпланом (его приняли в декабре 2021 года) и вопрос по расширению улицы Худякова (идет сейчас) – решаются практически параллельно.

Замглавы по дорожному хозяйству Челябинска Андрей Ксензов сообщил КП-Челябинск, что сейчас прорабатываются различные варианты модернизации Худякова для снижения заторов, включая реверсивное движение и устройство выделенных полос. Как 12 мая в эфире радио «Комсомольская правда-Челябинск» добавил председатель Комитета дорожного хозяйства Челябинска Ринат Кучитаров рассматривались разные варианты (приглашали даже специалистов из Санкт-Петербурга), но все они требуют расширения дороги.

Министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев сообщил, что проект почти готов, как только он пройдет Госэкспертизу, его покажут жителям.

ИНФРАСТРУКТУРА: ХВАТИТ ЛИ МЕСТ В ШКОЛАХ И ДЕТСКИХ САДИКАХ?

По примерным подсчетам в новых поселках может проживать еще 8-10 тысяч человек. Прибавить к 25 тысячам уже проживающих – цифра приличная. Но достаточно ли при такой плотной заселенности объектов инфраструктуры? Поселок Западный, где изначально были частные дома и несколько садовых товариществ, активно застраивается последние лет 10. Сначала сюда переехали коттеджные поселки - неудивительно рядом Шершневское водохранилище, природа. В 2012 году начали строить «Женеву», «Залесье», «Просторы» - их строительство шло со скрипом, банкротствами застройщиков и тоннами жалоб местных жителей на уплотниловку, отсутствие школ, детских садов, больниц.

Напомним, Западный относится к Сосновскому району и все важные дела – от прописки до скорой – решаются в селе Долгодеревенское. Позже здесь начали строить и многоэтажки — «Вишневая горка», «Белый хутор», а сейчас «Привилегия», «Конфетти». На самом берегу построили элитный гольф-клуб.

Эксперты расходятся во мнениях. Одни уверены, что Сосновский район перспективен для развития жилищного строительства, другие видят больше минусов Фото: Кирилл САДЫКОВ

А вот с инфраструктурой в поселке до сих пор проблемы. По предварительным данным, в Западном живет около 25 тысяч человек, а официально прописаны – всего 9 тысяч. Логично. чтобы ходить в школу, детский сад и получать медпомощь, жителям поселков проще ездить в Челябинск, чем в село Долгодеревенское или Кременкуль.

КВАРТИРЫ ЕСТЬ, С ОСТАЛЬНЫМ РЕШАЕМ

На сегодняшний день по факту во всем Западном (не считая учреждений в селах Сосновского района) нет ни одной школы. В «Привилегии» есть частная школа, которая для жителей вроде как бесплатная. Всего три муниципальных садика – два в «Залесье», один – в «Белом хуторе». Есть несколько частных детсадов. Да, раньше (и это признают власти) микрорайоны застраивали некомплексно, отодвигая соцобъекты на потом и в уже заселенных микрорайонах изыскивая для этого место и деньги.

Сейчас строят по-другому, а для финансирования начали использовать инфраструктурные облигации. ДОМ.РФ выпускает облигации, а застройщики под гарантии бюджета Челябинской области берут займы на много лет под низкий процент и возводят школы, детские сады, инженерные сети.

Так, в «Привилегии» заканчивают строительство образовательного центра на 1100 мест. Еще одна школа на подходе в «Белом хуторе». В «Вишневой горке» с проектом строительства образовательного центра не все гладко, но процесс идет. Все три планируют сдать в 2022 году. В планах строительство еще трех детских садиков. Что касается медицины, то в конце марта в Западном открыли первую поликлинику.

В ДОМ.РФ, который реализует участки в Западном для строительства жилья в рамках комплексного развития территории, КП-Челябинск рассказали, что по Стандарту КРТ новые поселки должны быть обеспечены инфраструктурой – школами, детскими садами, больницами и пр. И прежде чем запустить торги, ДОМ.РФ готовит предложение, которое согласовывается с губернатором. То есть региональной власти показывают план освоения территории.

— При разработке мастер-плана архитекторы ДОМ.РФ руководствуются требованиями Стандарта КРТ, разработанного ДОМ.РФ совместно с Минстроем России, применяя одну из трех моделей и размещая объекты социальной инфраструктуры в шаговой (пешей) доступности от жилых домов, — сообщил директор подразделения «Градостроительство, сопровождение проектов и инфраструктура» ДОМ.РФ Андрей Балук.

Он объяснил, что все проекты, реализуемые в рамках механизма КРТ, должны быть сбалансированы объектами инфраструктуры – школами, детскими садами, поликлиниками и др.

— На этапе разработки документации по планировке территории определяются оптимальные планировочные решения, уточняются объем жилищного строительства и емкость объектов социальной инфраструктуры, а также земельные участки для размещения указанных объектов. Также необходимо отметить, что при реализации проектов КРТ осуществляется строительство инженерной и транспортной инфраструктуры, — добавил Андрей Балук.

Как рассказал КП-Челябинск вице-губернатор Челябинской области Сергей Шаль, с точки зрения развития социальной и инженерной инфраструктуры нагрузки на бюджет Сосновского района нет, так как в большинстве случаев речь идет об областном финансировании.

На весь Западный всего два муниципальных садика Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Челябинск что-то делает за свой счет, но большинство социальных объектов выкупается с привлечением средств по линии минобразования, — объясняет Сергей Шаль. — В Сосновском районе действительное есть отставание по социалке. В Челябинске тоже такое допустили – в «Чурилово», «Парковом», «Академе». Сейчас догоняем. В Сосновском районе сейчас строится две школы, в ближайших планах четыре школы и четыре детских сада. Где-то будут возводить застройщики под выкуп на федеральные средства, где-то по областным программам, где-то с использованием инфраструктурных облигаций.

КАК ПРЕКРАТИТЬ МАЯТНИКОВУЮ МИГРАЦИЮ

По логике с открытием школ, детских садов и поликлиник жителям пригородных поселков не нужно будет ездить в Челябинск. Глядишь, так и напряженность на дорогах станет меньше. Но как быть с работой – до нее добираться все равно нужно. Хотя, как считает директор АН «Компаньон» Влада Валге, часть жителей может работать в открывшихся школах, детских садах, больнице, магазинах:

— Объекты инфраструктуры - службы сервиса магазины, салоны красоты - тоже дают огромное количество рабочих мест. И они позволят людям жить в Западном, там же работать и отдыхать.

Но все-таки крупных предприятий, которые трудоустроят большое число жителей, здесь нет. И на отдых тоже приходится ехать в город – в Западном нет ни ТРК, ни развлекательных центров. Разве что гольф-клуб для элиты и термальный комплекс для всех.

Директор компании Yellowstone development Денис Ни напоминает: огромную проблему с маятниковой миграцией пытается решить главный архитектор Челябинска, уплотняя центр города.

— Но одновременно мы продолжаем разрушать это стремление, тем, что область разрешает плотно застраивать территорию рядом городом. Не зря в свое время пытались утвердить генплан Челябинской агломерации (не просто города, а территорий, которые входят в единый рынок труда), чтобы согласовать развитие города и сопредельных территорий. Но генплан приняли такой, чтобы не допустить расползание города. А микрорайоны на границе – это разве не расползание города? Меня все это не удивляет. Всегда одна рука делает хорошее, а вторая – гадит, — говорит Денис Ни.

Как мы уже писали в начале, Сосновский район – лакомый кусочек для застройщиков. Но будет ли там комфортно жить людям, зависит от слишком многого. Как показала десятилетняя история «комфортного и экологичного пригорода Челябинска», поставленные задачи по инфраструктуре решаются не очень быстро. Но радуют, что все-таки решаются.

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