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Общество16 мая 2022 15:30

Курс на Западный: как возле Челябинска вырастает новый город

Разбираемся, как развивается пригород мегаполиса, и с какими проблемами столкнутся жители
Алена МЫЗГИНА
Алена МЫЗГИНА
Западный активно застраивается последние 10 лет.

Западный активно застраивается последние 10 лет.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сосновский район – лакомый кусочек для застройки жилыми кварталами: живешь близко к Челябинску, но вроде за городом. Только в «Зашершневье» больше десятка элитных и не очень поселков. Но виды на лес и озеро перекрываются более насущными проблемами – отсутствием школ, нужного количества детских садов, рабочих мест и как следствие – необходимостью ездить в город, создавая тем самым адские заторы на выезде. В ближайшие пять-семь лет в Западном построят еще три жилых микрорайона на почти 200 тыс. кв. метров жилья в рамках КРТ – механизма реализации федеральных земель. Мы изучили проекты и поговорили с экспертами о развитии этого направления.

СТРОЯТ НА ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗЕМЛЯХ

Последние несколько лет – Сосновский район в топе по застройке. В прошлом году в регионе ввели 1,7 млн кв. м. жилья, из них 366 тыс. — это жилье в Сосновском районе. Огромные территории района в непосредственной близости от Челябинска можно активно осваивать, хотя, утверждая новый генплан города на 20 лет, власти заявили – вширь город разрастаться не будет. Тем не менее, новые поселки и микрорайоны строятся в максимальной близости от мегаполиса.

В 2020 году власти региона приняли законопроект о комплексном развитии территорий. Помимо реновации, когда в городе вместо старого жилого фонда строят новый, механизм предполагает строительство нового жилья на федеральных землях. Работают по такому плану: госкорпорация ДОМ.РФ выставляет на торги участки земли (они проводятся или за долю в построенном жилье, или за арендную плату), сдает их застройщику на долгосрок, а тот в свою очередь возводит там дома. Какие, сколько и что должно быть помимо квартир рекомендует специальный Стандарт КРТ. В этом году торги шли полным ходом. Первым делом реализовали 36 участков в том же Сосновском районе, но на берегу озера в Кременкуле. Строить будет «Экосити» («Вишневая горка», «Женева, «Просторы»).

Но мы поговорим о трех крупных участках в поселке Западный – это территория за шершневским кольцом. Место, где уже сейчас больше десятка поселков и, по прикидкам властей, живет больше 25 тысяч человек.

Инфографика: Сергей Зверев

Инфографика: Сергей Зверев

ГДЕ ПОСТАВЯТ НОВЫЕ ДОМА

Первый участок, который уже нашел своего застройщика, находится ближе к озеру между «Белым хутором» и «Привилегией». За 8,8 млн рублей выиграла торги за два участка площадью 13,35 га компания «АПРИ Флай партнерс» (учреждена «АПРИ флай пленинг», которая застраивает ту же «Привилегию», «Парковый премиум», «Квартал у озера» в Чурилово и др.).

До 2027 года застройщик должен возвести здесь квартал на максимум 30-40 тыс. кв.м. жилья. Дома разрешено возводить не выше 4 этажей, а крыши у некоторых из них (20%) можно сделать зелеными и эксплуатируемыми. Не возбраняются и террасы у квартир.

Как рассказал директор по маркетингу ГК «АПРИ Флай Плэнинг» Владимир Пономарев, участок находится рядом с «Привилегией» и будет служить его продолжением.

— Мы собственно для этого его и приобрели. Участок очень для нас интересный. Изначально мы планировали обустроить на нем парковую зону. Часть участка действительно будет парком, а на втором участке – жилая и коммерческая недвижимость. Строительство будет реализовано в рамках концепции «Привилегии». К проектированию мы пока не приступили, сейчас сосредоточены больше на северной части поселка, - рассказал Владимир Пономарев.

16 мая заканчивают принимать заявки от застройщиков по еще одному лоту – три участка площадью 6,4 га между ЖК «Конфетти» (строит «Икар») и «Вишневой горкой». Здесь можно построить 22,5 тыс. кв. м. жилья средней этажности. Начальная цена торгов 5,97 млн рублей.

Оба микрорайона должны построить к 2027 году, а начать проектирование уже в течение года после подписания договора. При этом, по Стандарту КРТ оба района должны быть возведены с инфраструктурой: садики, парки, места для отдыха и пр. А в одном из них даже школа.

В агентировании (то есть готовится к размещению в третьем квартале) еще один участок – через дорогу от «Привилегии», рядом ЖК «Хомлс». На торги за долю в построенном жилье планируют выставить 44,1 га земли. По логике с соседними поселками на такой территории можно построить 120 тыс. кв. м. жилья.

ПОЧЕМУ НЕ САНАТОРИИ?

Директор АН «Компаньон» Влада Валге с оптимизмом смотрит на новые проекты.

— Я живу в том направлении, чуть дальше массовой застройки. И с оптимизмом смотрю на то, как активно развивается Западный, насколько там строят качественное жилье с продуманной инфраструктурой, - говорит Влада Валге. – Верю, что задуманное застройщиками получится. Город нуждается в качественном жилье. Если мы не будем строить, то что будет с нашим промышленным Челябинском? Где мы будем жить?

А вот директор компании Yellowstone development Денис Ни более категоричен. По его мнению, строить жилье в Западном – это дичь и спекуляция.

— Не могу назвать себя экспертом на рынке жилья, но скажу одно – я бы в жизни там ничего не купил. Начиная от того, что это Сосновский район, а значит все вопросы по образованию, медицине и пр. нужно решать в Долгодеревенском. Пробки адские. Как не было рабочих мест в челябинской агломерации, так их там и нет – все едут в общественно-деловую часть города, - говорит Денис Ни.

По его словам, эти земли Западного находятся на второй линии хозяйственно-питьевого охраняемого объекта – Шершневского водохранилища, и все поселки должны быть обеспечены напорной ливневой канализацией.

— Если бы эту землю пытался выделить Сосновский район, им бы надавали по рукам. Федералам вообще закон не писан, — говорит Денис Ни. – Для меня, как для человека, который родился и вырос в Челябинске, территория Западного всегда была природной зоной – некой альтернативой Каштакскому бору. Исторически это была самая классная земля в Челябинске. Я видел развитие этой территории в рекреационном направлении: санатории, профилактории, аквапарки. Или малоэтажной застройки, как это было изначально. Но никак не строительство жилья, да еще и эконом-класса. Ведь застройщики, продавая на этапе маркетинга природность и экологичность места, потом сами же ее разрушают. От ландшафта и рельефа не остается ничего – одна урбанизированная среда. Посмотрите на «Парковый-2». Сейчас у «Ньютона» настроят спортообъекты, и не останется ни одного дерева. Грустно.

В Западном живет примерно 25 тысяч человек, а прописано около 9 тысяч.

В Западном живет примерно 25 тысяч человек, а прописано около 9 тысяч.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Такая бурная застройка места жильем эконом-класса эксперту кажется неуместной.

— Хотят строить – пусть строят на Краснопольской площадке. У нее нет рекреационной ценности. А новые микрорайоны в Западном – это дичь и неуемная жажда наживы компаний. Застроить все! Спекуляция в чистом виде. Если ТРК строят и на протяжении 10 лет делают его востребованным, то застройщики построили, продали и забыли. Никто из них за редким исключением не пытается создавать из своего жилья ценность. Обещают экологичность, а по факту ее нет. Это даже не маркетинг, а вранье в чистом виде, — категоричен Денис Ни.

СЕЛЯНЕ ИЛИ ГОРОДСКИЕ?

Но факт остается фактом. По примерным подсчетам, в трех новых поселках может проживать еще 8-10 тыс. человек. Прибавить к 25 тысячам уже проживающих – цифра приличная.

Справится ли Сосновский район с таким наплывом жителей? Например, на 2022 год принят дефицитный бюджет – район планирует потратить 3,997 млрд рублей при доходе 3,947 млрд рублей. 90% расходов уйдет на реализацию 28 муниципальных программ, в основном социального направления: образование, культура, спорт.

Как рассказал КП-Челябинск вице-губернатор Челябинской области Сергей Шаль, с точки зрения развития социальной и инженерной инфраструктуры нагрузки на бюджет Сосновского района нет, так как в большинстве случаев речь идет об областном финансировании. А значит, и планов о присоединении Сосновского района к Челябинску у правительства региона пока нет.

Год назад крупнейшие девелоперы и эксперты недвижимости на конференции рассуждали о том, что фактически «самых богатых людей» (так назвали состоятельных людей, владельцев производств и бизнеса в Челябинске, переехавших в клубные поселки Западного) еще и транспортно отрезали от города.

Из Западного идет одна дорога к шершневскому кольцу, от которого жители поселков могут разъехаться в центр и Северо-Запад. С таким большим потоком машин, увы, эти дороги не справляются. А если, здесь произойдет ДТП – все, поток встает намертво. Хотя, по словам Влады Валге, которая сама живет в пригороде, 30 минут в пробке в час пик – разве это много для Челябинска?

Вопрос с расширением Худякова почти решен. Фото: миндортранс Челябинской области, Google maps

Вопрос с расширением Худякова почти решен. Фото: миндортранс Челябинской области, Google maps

ЧТО С ТРАНСПОРТОМ

Проблема с транспортной доступностью, пожалуй, сейчас наиболее актуальная. А с появлением новых домов встанет особенно остро.

Помните в прошлом году бурно обсуждался новый генплан Челябинска на ближайшие 20 лет? Тогда эксперты в голос твердили, что в нем нужно предусмотреть развитие именно Сосновского направления, в том числе и в плане дорог. Но власти заявили: Челябинск разрастаться в том направлении не будет. Расширить плотину не получится, поэтому будем повышать пропускную способность транспорта – создавать выделенки и запускать общественный транспорт. Но в итоге вышло все по-другому. В принятом генплане целых три новых дороги, которые должны облегчить жизнь жителям Западного. Правда, по генплану их построят в 2029 году, а поселки - уже к 2027 году.

В ДОМ.РФ «Комсомольской правде-Челябинск» сообщили, что по закону прежде чем использовать земельные участки под застройку через механизм комплексного развития территории, они обязаны согласовать свои предложения с губернатором региона.

— Предложения, которые подготавливаются ДОМ.РФ, включают в себя предварительный мастер-план освоения территории, то есть ориентировочные объемы жилищного строительства, тип застройки, объекты социальной инфраструктуры, визуализацию, - рассказал директор подразделения «Градостроительство, сопровождение проектов и инфраструктура» ДОМ.РФ Андрей Балук.

Транспортный вопрос, по его словам, тоже решается на этапе подготовки документации по планировке территории – разрабатывается схема организации движения транспорта, включая общественный, и пешеходов, а также продумывается улично-дорожная сеть, которая учитывает существующие и прогнозные потребности в транспортном обеспечении территории.

Получается, что план по застройке Западного, согласование новых дорог генпланом (его приняли в декабре 2021 года) и вопрос по расширению улицы Худякова (идет сейчас) – решаются практически параллельно.

Замглавы по дорожному хозяйству Челябинска Андрей Ксензов сообщил КП-Челябинск, что сейчас прорабатываются различные варианты модернизации Худякова для снижения заторов, включая реверсивное движение и устройство выделенных полос. Как 12 мая в эфире радио «Комсомольская правда-Челябинск» добавил председатель Комитета дорожного хозяйства Челябинска Ринат Кучитаров рассматривались разные варианты (приглашали даже специалистов из Санкт-Петербурга), но все они требуют расширения дороги.

Министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев сообщил, что проект почти готов, как только он пройдет Госэкспертизу, его покажут жителям.

ИНФРАСТРУКТУРА: ХВАТИТ ЛИ МЕСТ В ШКОЛАХ И ДЕТСКИХ САДИКАХ?

По примерным подсчетам в новых поселках может проживать еще 8-10 тысяч человек. Прибавить к 25 тысячам уже проживающих – цифра приличная. Но достаточно ли при такой плотной заселенности объектов инфраструктуры? Поселок Западный, где изначально были частные дома и несколько садовых товариществ, активно застраивается последние лет 10. Сначала сюда переехали коттеджные поселки - неудивительно рядом Шершневское водохранилище, природа. В 2012 году начали строить «Женеву», «Залесье», «Просторы» - их строительство шло со скрипом, банкротствами застройщиков и тоннами жалоб местных жителей на уплотниловку, отсутствие школ, детских садов, больниц.

Напомним, Западный относится к Сосновскому району и все важные дела – от прописки до скорой – решаются в селе Долгодеревенское. Позже здесь начали строить и многоэтажки — «Вишневая горка», «Белый хутор», а сейчас «Привилегия», «Конфетти». На самом берегу построили элитный гольф-клуб.

Эксперты расходятся во мнениях. Одни уверены, что Сосновский район перспективен для развития жилищного строительства, другие видят больше минусов

Эксперты расходятся во мнениях. Одни уверены, что Сосновский район перспективен для развития жилищного строительства, другие видят больше минусов

Фото: Кирилл САДЫКОВ

А вот с инфраструктурой в поселке до сих пор проблемы. По предварительным данным, в Западном живет около 25 тысяч человек, а официально прописаны – всего 9 тысяч. Логично. чтобы ходить в школу, детский сад и получать медпомощь, жителям поселков проще ездить в Челябинск, чем в село Долгодеревенское или Кременкуль.

КВАРТИРЫ ЕСТЬ, С ОСТАЛЬНЫМ РЕШАЕМ

На сегодняшний день по факту во всем Западном (не считая учреждений в селах Сосновского района) нет ни одной школы. В «Привилегии» есть частная школа, которая для жителей вроде как бесплатная. Всего три муниципальных садика – два в «Залесье», один – в «Белом хуторе». Есть несколько частных детсадов. Да, раньше (и это признают власти) микрорайоны застраивали некомплексно, отодвигая соцобъекты на потом и в уже заселенных микрорайонах изыскивая для этого место и деньги.

Сейчас строят по-другому, а для финансирования начали использовать инфраструктурные облигации. ДОМ.РФ выпускает облигации, а застройщики под гарантии бюджета Челябинской области берут займы на много лет под низкий процент и возводят школы, детские сады, инженерные сети.

Так, в «Привилегии» заканчивают строительство образовательного центра на 1100 мест. Еще одна школа на подходе в «Белом хуторе». В «Вишневой горке» с проектом строительства образовательного центра не все гладко, но процесс идет. Все три планируют сдать в 2022 году. В планах строительство еще трех детских садиков. Что касается медицины, то в конце марта в Западном открыли первую поликлинику.

В ДОМ.РФ, который реализует участки в Западном для строительства жилья в рамках комплексного развития территории, КП-Челябинск рассказали, что по Стандарту КРТ новые поселки должны быть обеспечены инфраструктурой – школами, детскими садами, больницами и пр. И прежде чем запустить торги, ДОМ.РФ готовит предложение, которое согласовывается с губернатором. То есть региональной власти показывают план освоения территории.

— При разработке мастер-плана архитекторы ДОМ.РФ руководствуются требованиями Стандарта КРТ, разработанного ДОМ.РФ совместно с Минстроем России, применяя одну из трех моделей и размещая объекты социальной инфраструктуры в шаговой (пешей) доступности от жилых домов, — сообщил директор подразделения «Градостроительство, сопровождение проектов и инфраструктура» ДОМ.РФ Андрей Балук.

Он объяснил, что все проекты, реализуемые в рамках механизма КРТ, должны быть сбалансированы объектами инфраструктуры – школами, детскими садами, поликлиниками и др.

— На этапе разработки документации по планировке территории определяются оптимальные планировочные решения, уточняются объем жилищного строительства и емкость объектов социальной инфраструктуры, а также земельные участки для размещения указанных объектов. Также необходимо отметить, что при реализации проектов КРТ осуществляется строительство инженерной и транспортной инфраструктуры, — добавил Андрей Балук.

Как рассказал КП-Челябинск вице-губернатор Челябинской области Сергей Шаль, с точки зрения развития социальной и инженерной инфраструктуры нагрузки на бюджет Сосновского района нет, так как в большинстве случаев речь идет об областном финансировании.

На весь Западный всего два муниципальных садика

На весь Западный всего два муниципальных садика

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Челябинск что-то делает за свой счет, но большинство социальных объектов выкупается с привлечением средств по линии минобразования, — объясняет Сергей Шаль. — В Сосновском районе действительное есть отставание по социалке. В Челябинске тоже такое допустили – в «Чурилово», «Парковом», «Академе». Сейчас догоняем. В Сосновском районе сейчас строится две школы, в ближайших планах четыре школы и четыре детских сада. Где-то будут возводить застройщики под выкуп на федеральные средства, где-то по областным программам, где-то с использованием инфраструктурных облигаций.

КАК ПРЕКРАТИТЬ МАЯТНИКОВУЮ МИГРАЦИЮ

По логике с открытием школ, детских садов и поликлиник жителям пригородных поселков не нужно будет ездить в Челябинск. Глядишь, так и напряженность на дорогах станет меньше. Но как быть с работой – до нее добираться все равно нужно. Хотя, как считает директор АН «Компаньон» Влада Валге, часть жителей может работать в открывшихся школах, детских садах, больнице, магазинах:

— Объекты инфраструктуры - службы сервиса магазины, салоны красоты - тоже дают огромное количество рабочих мест. И они позволят людям жить в Западном, там же работать и отдыхать.

Но все-таки крупных предприятий, которые трудоустроят большое число жителей, здесь нет. И на отдых тоже приходится ехать в город – в Западном нет ни ТРК, ни развлекательных центров. Разве что гольф-клуб для элиты и термальный комплекс для всех.

Директор компании Yellowstone development Денис Ни напоминает: огромную проблему с маятниковой миграцией пытается решить главный архитектор Челябинска, уплотняя центр города.

— Но одновременно мы продолжаем разрушать это стремление, тем, что область разрешает плотно застраивать территорию рядом городом. Не зря в свое время пытались утвердить генплан Челябинской агломерации (не просто города, а территорий, которые входят в единый рынок труда), чтобы согласовать развитие города и сопредельных территорий. Но генплан приняли такой, чтобы не допустить расползание города. А микрорайоны на границе – это разве не расползание города? Меня все это не удивляет. Всегда одна рука делает хорошее, а вторая – гадит, — говорит Денис Ни.

Как мы уже писали в начале, Сосновский район – лакомый кусочек для застройщиков. Но будет ли там комфортно жить людям, зависит от слишком многого. Как показала десятилетняя история «комфортного и экологичного пригорода Челябинска», поставленные задачи по инфраструктуре решаются не очень быстро. Но радуют, что все-таки решаются.

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