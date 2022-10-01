Все в наших руках: как челябинцы могут отремонтировать свои дворы

Поговорили о том, как идет благоустройство дворов и парков в Челябинске. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Каждый житель дома хочет, чтобы его двор был красивым, асфальт ровным, а детские площадки – современными. Но где на это взять деньги? Сейчас дворы в Челябинске обустраивают по трем программам – «Формирование современной городской среды» (ФСГС), депутатские наказы и инициативное бюджетирование. Как работают программы и куда обращаться горожанам, чтобы благоустроить территорию эксперты рассказали на пресс-конференции в «Комсомольской правде-Челябинск».

ДВОРЫ ОБУСТРАИВАЮТ КОМПЛЕКСНО И ВКЛАДЫВАЕМ БОЛЬШЕ ДЕНЕГ

Ежегодно по программе ФСГС в Центральном районе обустраивают 1-3 общественных пространства и 6-7 дворов. Как объяснил глава района Виктор Ереклинцев, количество дворов, где наводят порядок, в каждом районе зависит от количества жителей:

— У нас меньше всего жителей по сравнению с другими районами, поэтому обустраиваем 6-7 дворов. Причем это не только асфальтирование, но и установка малых архитектурных форм. В этом году благоустройство закончено почти на 100%. В последние два года много внимания уделяется озеленению дворов.

Упор в обустройстве дворов идет на комплекс работ: Виктор Ереклинцев. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По словам Виктора Ереклинцева, в районе реализуют комплексный подход к благоустройству дворов – берут сразу большие кварталы, не распыляя бюджеты:

— Об этом договорились изначально с депутатами. Понятно, что у депутатов по округам есть свои обязательства перед избирателями, и каждый пытается «затянуть» программу в свой двор, но мы все же пришли к компромиссу - не дербанить сравнительно небольшой бюджет, а обустраивать всю территорию комплексно. Договариваемся, что в этом году делаем одно, в следующем – другое. Но есть сложность – согласовать все с жителями.

Какие скверы и парки обустроили в этом году в Центральном районе и планы на 2023 год – читайте в материалах КП-Челябинск.

В Калининском и Советском районах с помощью трех программ в 2021 году обустроили 87 дворов на сумму 71,6 млн рублей. Как рассказал исполнительный директор УК «ДЕЗ Калининского района» Дмитрий Иванов, основная сумма – 34 млн рублей – пришлась на программу ФСГС, 32 млн рублей привлечено для обустройства дворов по инициативному бюджетированию, и 5,6 млн рублей по наказам избирателей. В этом году суммы на 37 дворов распределились так: ФСГС - 33 млн рублей, наказы избирателей – 5,3 млн рублей, инициативное бюджетирование – 11 млн рублей.

УК ДЕЗ Калининского района в Калининском и Советском районах обустроил 37 дворов. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— На следующий год мы обустроим пять дворов на 22 млн рублей по федеральной программе, еще три двора на 1,5 млн рублей по депутатским наказам. По инициативному бюджетированию поданы заявки на 13 дворов, но пока не составлены сметы и суммы не обозначены, — рассказал Дмитрий Иванов.

Как объяснил Дмитрий Иванов, средства на ремонт дворов выделяются примерно одинаковые каждый год, но меняется тактика обустройства:

— Сейчас мы берем для обустройства меньше дворов, но вкладываем в них больше средств, делаем двор «под ключ»: малые архитектурные формы, асфальтирование, парковка, озеленение, — объяснил Дмитрий Иванов.

В ЧЕМ ОТЛИЧИЯ ПРОГРАММ

Самая крупная программа – это, конечно, «Формирование современной городской среды». По ней средства на ремонт дворов выделяют из федерального, областного и городского бюджетов. На исполнение депутатских наказов идут городские деньги. В 2021 году запустили программу инициативного бюджетирования, которую финансируют за счет города и области.

Меньше всего средств выделяют депутатам. Но, как объяснила депутат Челябинской городской думы Оксана Боярская, это, скорее, срочные деньги, чтобы провести небольшой ремонт. Главное, чтобы участок, который благоустраивают, не был придомовой территорией.

Оксана Боярская рассказала, что депутаты помогают жителям выбирать программы. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— У всех программ есть свои нюансы. Например, последующее обслуживание. Не достаточно просто сделать, нужно за этим следить. Установили МАФы, жители должны поставить их на баланс своего дома, и после окончания гарантийного срока заниматься их обслуживанием. Но мы часто сталкиваемся с тем, что жители не понимают этого и не могут собрать подписи, соответственно и сделать благоустройство, — говорит Оксана Боярская.

Как объяснил Дмитрий Иванов, когда заканчивается гарантия, МАФы действительно нужно красить и ремонтировать, так как они стоят на балансе дома и УК должна их обслуживать. Но некоторые собственники считают, что на это будет уходить много денег. Виктор Ереклинцев добавляет: главное условие федеральной программы – за счет бюджета делается, а содержать должны собственники:

—Мы всегда разъясняем, что когда детская площадка в плохом состоянии, УК тратит деньги, чтобы залатать дыры, покрасить ржавые заборе. Но когда пройдет комплексное благоустройство, МАФы переходят на баланс дома и находятся на гарантии. Как минимум несколько лет УК не будет тратить деньги на их ремонт, а сможет направить финансирование на другие важные виды работ.

Дмитрий Иванов: в благоустройство дворов вкладывают все больше средств. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

У инициативного бюджетирования тоже есть свои особенности. Одна из основных то, что инициатором проекта может стать любой: жильцы дома (не менее 10), УК, предприятия, социальные учреждения. Но и обустроить в рамках программы можно не только общественные и дворовые территории, но и отремонтировать, к примеру, спортобъекты в школах.

— Инициативное бюджетирование – это многоэтапный процесс. Сначала идет определение территории (сейчас рассматривается около 300-400 заявок по городу), — рассказала Оксана Боярская. – Потом проводится собрание, электронное голосование, подача документов на конкурсную комиссию. Большая роль здесь у управляющих компаний. Даже когда инициаторы благоустройства жители, для участия в отборе им потребуется смета, проект. И сделать их нужно правильно. Здесь на помощь приходит управляющая компания. Например, у ДЕЗ Калининского района большой опыт в этом вопросе – они и сами часто являются инициаторами благоустройства.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Как объяснил Дмитрий Иванов, управляющая компания может помочь в подготовке проекта и пакета документов по всем программам. По инициативному бюджетированию схема такая – этот пакет уходит в администрацию города, где принимается решение о включении или невключении двора в программу.

— Инициативное бюджетирование интересно тем, что инициатором может стать любой. Но при этом, чтобы проект включили в программу, его оценивают по балльной системе: насколько хорошо подготовлен проект, есть ли софинансирование инициаторов. Сейчас поступает много заявок, до декабря они будут рассматриваться. Мы уже передали по следующему году 13-15 заявок, есть и еще, — говорит Дмитрий Иванов.

Как добавила Оксана Боярская, при софинансировании проекта все зависит от его размера, чем оно больше – тем больше баллов и шансов на попадание в программу.

— Но можно и по-другому. Например, жители моего округа в этом году не софинансировали, а приняли трудовое участие – проводили субботники, а потом, когда уже началось благоустройство, помогали подрядчикам. Такое трудовое участие тоже оценивается и просчитывается в денежном эквиваленте, — говорит Оксана Боярская. – Войдет ли проект в программу зависит от того, насколько проработан инициаторами.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

УК И ДЕПУТАТЫ ПОМОГУТ

Эксперты сошлись во мнении: если вы хотите благоустроить двор, то первым делом лучше обратиться к своему депутату.

— Когда приходят избиратели, мы обсуждаем, что они хотят, каким видят благоустройство, смотрим каталоги. И уже в зависимости от суммы и запроса решаем, какую программу выбрать. Например, у нас есть двор, который не прошел общественную комиссию по ФСГС из-за роста стоимости проекта, поэтому мы сейчас собираем документы на включение в другую программу, - говорит Оксана Боярская. – С каждым двором все индивидуально. У каждой программы есть свои нюансы, и нужно понимать, что не всегда возможно перекрестное финансирование.

По одной из программ инициировать ремонт двора могут и управляющие компании. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Дмитрий Иванов добавил: начните с депутатского корпуса, определитесь, чего хотите, какая программа больше всего подойдет.

— Затем обратитесь в управляющую компанию, которая поможет с подготовкой пакета документов, если нужно, то проведите общее собрание собственников. Затем пакеты документов в зависимости от программы направляются в районные советы депутатов или городскую администрацию. Потом заключается договор с УК, конкурс на поиск подрядчика и работы по благоустройству. Контролирует и принимает работу управляющая компания. У нас есть свое подразделение строительного контроля, — объясняет Дмитрий Иванов.

Виктор Ереклинцев добавил, что кроме собственного контроля нередко нанимается независимый стройнадзор.

Дмитрий Иванов считает, что челябинцы «распробовали» программу инициативного бюджетирования – количество заявок растет и в процесс включается все больше жителей домов, УК, предприятия и организации.

Вера Соколова уже больше 20 лет высаживает цветы в городе на общественных началах. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

К слову, в благоустройстве Челябинска активно принимают участие и общественные организации. Сами, без бюджетного финансирования. Например, уже много лет горожане участвуют в проектах «Челябинск цветущий» и «Цветущий город». Как рассказала директор, организатор Союза женщин-предпринимателей «Союз успеха» Вера Соколова, любой желающий может принести саженцы, чтобы высадить их на территории города. В рамках этой акции, например, обустроили Литературный сквер за Публичной библиотекой.

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