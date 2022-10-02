«Ситуация начнет резко меняться»: челябинский астролог проанализировала будущее на полмесяца вперед

В октябре будет чуточку проще Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Мы уже привыкли к непростой ситуации в мире. Каждый день растворяемся в громких событиях, огромном количестве мнений и версий. Градус напряжения нарастает и весьма не просто оставаться спокойным среди таких бурь. В любой нестабильной ситуации каждому из нас важна поддержка и вера, а также подсказки, которые нам обеспечивают астрологические прогнозы. Какие новости приготовила первая неделя октября и как преодолеть этот этап победителем, подсказывает челябинский астролог Евгения Ямщикова.

- Вспомним сентябрь. В прошлых гороскопах я рассказывала, что именно сентябрьский фестиваль ретроградности, в котором участвовали сразу 6 планет из 8, запустил цикл судьбоносных событий. Помимо ретроградности мы стали свидетелями еще и других напряженных аспектов, что в сумме дало тяжелый месяц.

Октябрь будет неким продолжением сентября, но при этом даст возможность эффективно действовать и подключать упорство на полную мощность, чтобы достигнуть целей и гармонизировать себя (ну и заодно все окружающее нас пространство).

Первые 2 недели несут для нас три ключевых события:

1. Тенденция ретроградности спадет, и ситуация начнет резко меняться. Всеми любимый Меркурий покинет ретроградное положение, займет привычное направление движения и перейдет в созвездие Весов. Что это значит для нас?

В период ретроМеркурия мы жили под девизами: Остановись! Посмотри! Проанализируй! Пересмотри! Переделай! Не торопись! Подумай! Подожди!

Сейчас обстановка поменяется. Да, некий флер паники и страха останется, но каждый сможет найти в себе силы, уверенность и опору, чтобы ответить себе на вопрос: «Что делать?».

Напряжение спадет и откроет коридор времени активных действий, потому что Меркурий как будто дает нам на это зеленый свет. Для достижения своих целей активируйте значительно больше сил и упорства, нежели обычно. Не упустите подходящее время!

2. Следующая планета, которая покинет ретроградность - Плутон. Он развернется 8 октября и останется в созвездии Козерога.

Это значит, что основной вектор его влияния так и останется в сфере политики, власти и силовых структур. Исходя из этого, мы можем рассчитывать на спад напряжения и долгожданную развязку. Причем на развязку как в мировых масштабах, так и в рамках одного человека.

Плутон в привычном положении даст шанс на интуитивные озарения, необходимые для эволюции человечества. Какие это будут идеи, события и каков будет их эмоциональный окрас - покажет время.

Но то, что события будут развиваться стремительно и сверхмасштабно - 100%.

Лучше собраться и быть готовым абсолютно ко всему.

3. 9 октября произойдет полнолуние в Овне.

Как я уже говорила, любое полнолуние - это начало нового лунного цикла и маяк новых начинаний.

Так как Овен созвучен с Марсом и Плутоном, можно сказать, что стоит ждать новостей из сферы, которая держит весь мир в тонусе. Однако для социальных перемен сложится очень позитивная картина: в сфере экономики и бизнеса будет шанс на удачные сделки, укрепление бизнеса, перспективные планы и создание возможностей стремительного профессионального роста.

В октябре мы будем активно искать пути для решения разных вопросов, активно обзаводиться новыми деловыми и частными контактами, искать вдохновение в искусстве и во всем что нас окружает. Используйте эти две недели для того, чтобы построить планы и постараться реализовать их.

Потому что во второй половине октября ситуация сильно изменится. С 25 октября начинается коридор затмений в скорпионе, который обострит многие вопросы и перекроит наши задумки. Об этом подробнее расскажу в новой статье.

В заключении скажу, что рекомендую как можно быстрее принять тот факт, что любые трудности даются нам для того, чтобы воспитать дух и силу воли. Сложные периоды встречаются всегда. Они нужны для того, чтобы научиться ценить простые вещи и людей.

Всем сил, терпения, спокойствия, холодной головы!

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