Жители нескольких районов Челябинска жалуются на отсутствие отопления

Некоторые челябинцы на неделе так и не дождались горячих батарей.

Жители Челябинска начали жаловаться на отсутствие отопления в их домах. Отопительный сезон начался в городе неделю назад — 26 сентября. В администрации пообещали подключить все дома до конца недели, однако 2 октября люди так и не дождались тепла и начали сообщать о холоде в квартирах.

Одна из читательниц обратилась в редакцию «КП-Челябинск» с просьбой разобраться в ситуации.

— Сегодня 1 октября — отопления нет, — пишет Татьяна, которая живет по лице Салютной, 23 в Тракторозаводском районе. — Управляющая компания утверждает, что вчера было подключено. Работы никакие не ведутся, одни отговорки. Такое впечатление, что они не понимают, чем они занимаются и чего хотят от них жильцы дома.

Сразу несколько обращений опубликовали в группе «А.Л.Текслер, помоги» в социальных сетях. Челябинцы ждали неделю и в воскресенье начали бить тревогу, устав мерзнуть. При этом жалобы поступают из разных районов.

— ЧМЗ, как обычно, нет отопления, дети мерзнут, болеют, — пишет Дина Мезенцева. — Нет тепла ни в садиках, ни в школах, ни в домах. В школе сокращают уроки из-за этого.

Недовольны и жители Северо-Запада.

— Братьев Кашириных, 105, нет отопления. Вода из горячего крана температуры тела. Дома маленький ребенок. Весь город уже подключили. Нас оставили неизвестно на сколько.

— По адресу проспект Победы, 298 нет отопления. Инженер ЖЭУ-5 на обращения граждан не реагирует.

— В Ленинском районе по улице Безрукова,1 нет отопления. У меня двое детей, уже не знаем куда обращаться.

— Советский район, улица Троицкая, 1А, отопление совместно с котельной Кондитерской фабрики. Отопления нет без конца, только запускают к вечеру все остывает. Неужели нельзя уже решить массовую проблему с отоплением?

— Цвиллинга, 63, до сих пор нет отопления, и еще горячею воду отключили. На звонки УК «Созвездие» не отвечает, у них выходной день. Звонки дежурному диспетчеру и диспетчеру Советского района не принесли никакого результата.

По данным администрации, на утро 30 сентября к отоплению подключено 96,54% жилищного фонда.

В пятницу, 30 сентября, в администрации Челябинска сообщили, что отопление подключили в 96,54% жилых домов. Вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов пообещал, что до конца недели теплоноситель будет подан всем потребителям. Однако в воскресенье несколько домов остаются без тепла.

Ранее потребовали включить отопление пенсионеры частного сектора Челябинска,

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