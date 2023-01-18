Стационар перевели, а о медиках забыли: в Челябинской области врачам не могут выделить служебный автобус, чтобы добираться до работы в другой город

Врачи не могут добраться до рабочего места. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Челябинской области сотрудники районной больницы бьют тревогу. В Катав-Ивановске стационар закрыли на ремонт. Уже полгода медикам приходится ездить в переполненном транспорте или на такси в соседний город, куда на время перенесли отделение. Только автобусов в Юрюзань не дождаться.

− С августа 2022 года мы вынуждены ездить на работу в город Юрюзань, так как в больнице города Катав-Ивановска ведутся ремонтные работы. Добираемся на работу и обратно на маршрутке. Но расписание построено так, что сотрудникам часто приходиться ездить на такси. Транспорт ходит всего один, а сотрудников много! Мы все физически не можем утром уехать − нет места! – написала в соцсетях врач из районной больницы Катав-Ивановского района.

Медикам порой приходится добираться на такси, за дорогу выкладывают по 600 рублей!

- Мы богачи что ли, чтобы столько на дорогу тратиться. А нас на работе ждут пациенты, коллеги с ночной смены. Неужели мы не заслужили нормального отношения? - возмущаются медики.

КП-Челябинск разобралась, как же так получилось и собираются ли власти решать вопрос.

До работы не доехать

В августе 2022 года районную больницу в городе Катав-Ивановск закрыли на ремонт. Поликлиника продолжает работать на привычном месте, а вот стационар перенесли в соседний город Юрюзань. Родственники проезжают более 20 км, чтобы передать пациентам вещи и еду. А врачи ездят каждый день! И делают это на общественном транспорте. О служебном автобусе власти не заикаются.

− Там немного человек ездит. Поэтому не знаю, почему они не «влазят» в маршрутку. У нас закрыта не больница, а стационар. То есть туда ездят только родственники тех, кто лежит. Они ездят вечером, потому что утром их туда не пускают, − рассказали КП-Челябинск в пресс-службе администрации Катав-Ивановского муниципального района.

11 января руководитель управления коммунального хозяйства, транспорта и связи района встретился с перевозчиком по этому маршруту Максимом Батаргареевым. Чтобы медикам было удобнее добираться до работы, составили новое расписание.

По данным мэрии, сейчас между городами ходят две маршрутки. Дополнительный рейс вводить не планируют.

Слова администрации вызывают сомнения. В стационаре районной больницы работают 74 медика. Каждую смену ездят по 18−24 человека. Поэтому в рейсовой маршрутке и не хватает мест! Ведь в соседний город на работу ездят не только врачи.

Руководство больницы ничего необычного в этой ситуации не видит. Сами они остались работать в Катав-Ивановске. Но говорят, что не сидят сложа руки, скоро проблему обещают решить.

− Это рабочее место, люди должны добираться сами. У нас было три маршрута. Один частный перевозчик закрыл в декабре из-за нерентабельности. Второй закрылся в январе из-за банкротства АТП. Сейчас мы написали письмо в миндор, они запустили аукцион на этот рейс, чтобы найти нового перевозчика. Это будет в феврале-марте. Все в курсе. Этот вопрос отслеживается. Люди не брошены, − рассказала КП-Челябинск заместитель главврача по медицинской части районной больницы Инна Мардамай.

Ни буфета, ни аптеки

Жалуются и пациенты. В больнице Юрюзани нет ни буфета (а вкусненького иногда хочется!), ни аптечных пунктов. Повезло тем, к кому могут приехать родственники, а что делать тем, к кому не могут?

− На территории лечебного учреждения буфеты и аптечные пункты не являются обязательными и открываются на условиях аренды помещений желающими осуществлять данный вид деятельности после согласования с министерством здравоохранения Челябинской области и проведения аукциона. На данный момент аптечные организации не выходили с инициативой об открытии аптечного пункта. Аукцион на открытие буфета в больнице города Юрюзань отыгран. Победитель аукциона на данный момент проводит подготовительные работы для открытия буфета, − рассказали КП-Челябинск в пресс-службе регионального минздрава.

Ремонт в больнице обещают закончить в июне 2023 года. За это время заменят водоснабжение, водоотведение, отопление, электроснабжение и системы вентиляции. Также планируют обновить фасад и провести внутренние работы: ремонт полов, стен, перегородок, потолков, заменят двери и частично окна.

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