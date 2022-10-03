Студентка ЧелГУ вошла в сотню волонтёров-наставников в сфере инклюзии

Фото предоставлено пресс-службой ЧелГУ

Это первое тематическое мероприятие такого рода в России, и организовано оно сетью ресурсных учебно-методических центров по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (РУМЦ).

Участниками стали 102 студента, в том числе 11 – с инвалидностью, из 62 вузов 39 субъектов Российской Федерации, а также Донецкой и Луганской Народных Республик, успешно прошедшие предварительное обучение и конкурсный отбор.

Челябинский государственный университет представила студентка четвёртого курса института образования и практической психологии Валерия Штепина.

Фото предоставлено пресс-службой ЧелГУ

В рамках образовательной программы будущие волонтёры освоили компетенции в области лидерства, социального проектирования и коммуникации, познакомились с туристическими маршрутами Пятигорска и Кисловодска, оценили их доступность и выявили способы проектирования туристических продуктов для людей с инвалидностью.

Команды участников разработали и представили проекты по шести направлениям: Творчество без границ; Мир вокруг нас: барьеры и возможности для всех; Инклюзивное общество: культура принятия и взаимопомощи; Физическая культура и спорт как инструменты реабилитации; Отдыхаем вместе: как сделать туризм инклюзивным; Мы создаем инклюзивное будущее.

Каждый проект получил оценку членов экспертно-организационного комитета из числа руководителей и сотрудников федеральной сети РУМЦ. Среди волонтёрских инициатив − мобильные приложения, туристические маршруты и школы для людей с ограниченными возможностями здоровья. Представленные проекты будут реализованы на базе вузов, в которых обучаются участники.

Так, Валерия в группе с коллегами из других вузов занималась социальным проектированием, разработала и защитила проект «Шаг вперёд».

«Мы выступали в рамках направления «Инклюзивное общество: культура принятия и взаимопомощи», – комментирует Валерия. – Наш проект ориентирован на профориентацию студентов с инвалидностью и ОВЗ, проживающих на территории Хабаровского края, путём составления баз вакансий и предприятий, доступных для трудоустройства. Реализация намечена на начало 2023 на базе Тихоокеанского госуниверситета».

Все студенты по окончании смены получили сертификаты наставников в сфере инклюзии.

Также в рамках мероприятия состоялась проектная сессия сети ресурсных учебно-методических центров по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в вузах (РУМЦ) на тему: «Создание инклюзивной среды в образовательных организациях высшего образования в контексте реализации Межведомственного комплексного плана».

По актуальным вопросам предложенной тематики было рассмотрено три трека, каждый из которых вызвал неподдельный интерес. Участники активно дискутировали, делились опытом, вносили предложения.

Начальник РУМЦ ЧелГУ Дарья Романенкова выступила экспертом в треках «Социальное проектирование инклюзивных волонтёрских инициатив: мотивация, механизмы, инструменты» и «Реабилитационный потенциал среды вуза».

Отметим, операторами смены выступили РУМЦ Северо-Кавказского федерального университета и Южного федерального университета.

Целью мероприятия стала подготовка авангардного инклюзивного волонтёрского корпуса из числа обучающихся в вузах, нацеленного на активизацию деятельности волонтёрских объединений и развитие молодёжных инициатив в сфере инклюзии.

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