Поддерживаю стремление Президента сохранить суверенитет и независимость нашей многонациональной Родины

Курганский предприниматель встал на защиту Президента России.

Обращение, к руководителю Следственного комитета РФ Бастрыкину А.И. и Генеральному прокурору РФ Краснову И.В. от генерального директора ООО «Курган-Гранит» Мурашкина В.Л. Об ответных «санкциях» в отношении представителей власти США, и в частности президента Джо Байдена и сенатора-республиканца Линдси Грэма.

«Я, генеральный директор ООО «Курган - Гранит» Мурашкин Валерий Леонидович, в выборную кампанию Президента РФ официально, через средства массовой информации агитировал и призывал граждан страны голосовать за Президента России Владимира Путина. И в настоящее время я полностью поддерживаю его политику, его стремление сохранить суверенитет и независимость нашей многонациональной Родины.

Меня возмущают призывы неадекватных руководителей, представляющих органы власти США, в частности сенатора-республиканца Линдси Грэма призвавшего к убийству президента России Владимира Путина. Напомню, что фраза сенатора Грэма с призывом к убийству российского лидера прозвучала в телевизионном эфире 4 марта этого года. Позднее он повторил свою позицию на странице в Twitter. Тогда в ответ посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал его высказывание преступным, неприемлемым и возмутительным. Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков объяснил такой призыв тем, что в нынешней ситуации «многие едут рассудком». А в марте 2021 года Президент США Джо Байден сделал крайне жесткое заявление в адрес российского коллеги Владимира Путина. Он назвал президента России «убийцей» и заявил, что США призовут его к ответу за якобы «вмешательство» в американские выборы в 2020 году.

Тогда официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал слова Байдена о Путине непростительными и также напомнил о бомбежках США в различных странах, посчитав недопустимой и непростительной подобную риторику главы государства, от бомб которого погибли сотни тысяч людей во всем мире.

Напомню, что летом этого года накануне саммита в Женеве журналисты напомнили главе Белого дома, что Путин во время интервью телеканалу NBC рассмеялся, когда ему сказали, что президент США назвал его «убийцей». Российский глава тогда ответил на это заявление детской поговоркой: «Кто как обзывается, тот сам так называется» и пожелал Байдену здоровья. Ранее президент США позвонил Путину, предложив провести двустороннюю встречу на территории третьей страны. Политологи расценили телефонный звонок Байдена как попытку Вашингтона «отыграть назад» историю с оскорблениями в адрес Путина.

На мой взгляд, если говорить о высказываниях высокопоставленного чиновника Линдси Грэма через средства массовой информации, то это призыв к осуществлению террористической деятельности, выраженный в любой форме, с использованием технических средств, обращение к другим лицам с целью побудить их к осуществлению террористической деятельности. Если посмотреть на российский Уголовный кодекс, то здесь на этот счет есть четкие статьи: УК РФ - 205 - 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361.

Джо Байдена и Линдси Грэма просят привлечь к уголовной ответственности. Фото kp.ru

В связи с этим я официально, через СМИ обращаюсь к руководителю Следственного комитета РФ Бастрыкину А.И. и Генеральному прокурору РФ Краснову И.В. и настаиваю в возбуждении уголовных дел в отношении президента США Джо Байдена, сенатора-республиканца Линдси Грэма по факту публичного призыва к осуществлению террористического акта в отношении нашего президента.

Прошу рассмотреть мое обращение и привлечь Джо Байдена к уголовной ответственности по ст. 205 - 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361, предусмотренным Уголовным кодексом РФ, и отправить ответ на адрес: 640027, Курган, ул. Бурова-Петрова, 120е».

Генеральный директор ООО «Курган - Гранит» Мурашкин В.Л.

МЕЖДУ ТЕМ

Белый дом заявил, что Байден обещал не уничтожить «Северный поток», а не допустить его ввода в работу.

Заявление американского лидера пояснила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер — сообщает kp.ru.

Президент США Джо Байден обещал не допустить ввода в строй трубопровода «Северный поток-2», а не уничтожить его, заявила сегодня, 28 сентября, официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер:

— Президент сказал, что «Северный поток-2» не введут в строй и мы будем работать над этим вместе с Германией. И он был прав, поскольку Германия в феврале заморозила его. Вот о чем говорил глава государства.

Так она ответила на просьбу журналистов прокомментировать высказывания официальных лиц России, которые цитировали «угрозы Байдена покончить с «Северным потоком».

Также ранее сенатор Круз призвал Байдена ввести санкции против «Северного потока-2».

КСТАТИ

«Многие, к сожалению, едут рассудком»: Кто такой Линдси Грэм, призвавший убить президента России?

Сенатор-республиканец известен как «Леди Грэм».

Посол Российской Федерации в Соединенных Штатах Анатолий Антонов определил высказывание Грэма как преступное и квалифицировал как призыв к терроризму.

- Становится страшно за судьбу Соединенных Штатов, у руля которых находятся столь безответственные и непрофессиональные политики. Требуем официальных объяснений и решительного осуждения преступных высказываний этого американца.

Грэм не впервые ошарашивает публику подобными полетами своей фантазии. Благо дело потешает он ее достаточно долго, занимая сенаторский пост почти два десятилетия.

Никогда не состоявший в браке и не имеющий детей Грэм начинал свою карьеру в качестве адвоката. Оказавшись в Сенате, он сразу стал известен своими громкими пропагандистскими заявлениями, касавшимися усиления национальной обороны и проведения агрессивной интервенционистской внешней политики.

Всячески противясь введению запрета на свободную продажу оружия в США, он стал провоцировать и без того перепуганных американцев:

— Лучшим оружием для самообороны может быть полуавтоматический AR-15, а не какой-то там двуствольный дробовик.

Имеются небезосновательные слухи, согласно которым Грэм является скрытым гомосексуалистом, обожающим особо жесткие извращения в сексе. Грэм действительно как-то сознался, что ящик его личной электронной почты был взломан. Он немедленно обвинил в этом российских хакеров.

Сплетни сплетнями, но даже в самых высоких американских кругах сенатора за глаза называют «Леди Грэм», божась, что именно под таким прозвищем его знают работники элитных эскорт-агентств.

Грэм всегда был недругом нашей страны. В частности, призывал бойкотировать Олимпиаду в Сочи. Теперь же вот договорился до полного бреда.

— Многие, к сожалению, едут рассудком, — коротко и четко поставил диагноз Грэму пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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