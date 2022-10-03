В Кургане пожарным пришлось дважды за день тушить один и тот же дом

Из полыхающего дома пожарные спасли 11-месячного малыша. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Курганской области

В Кургане пожарным пришлось дважды за день тушить одно и то же общежитие. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан». Первый вызов к дому № 77б по проспекту Конституции поступил 2 октября в 15:22. Пожарные приехали и обнаружили, что на четвертом этаже в коридоре полыхает диван. Из-за этого повалил сильный дым, так что жильцы не могли самостоятельно выйти на улицу. Их выводили сотрудники МЧС, спасли даже семью с 11-месячным малышом.

— Я взял плачущего малыша на руки и, аккуратно надев на его маленькое личико маску спасаемого, вынес в безопасное место, — поделился руководитель дежурной смены СПСЧ имени А.И. Мамонтова капитан внутренней службы Артем Солонин.

Пожар удалось быстро потушить, никто не пострадал. Но через девять часов поступил еще один вызов, и снова на тот же адрес. Пожарные сначала не поверили своим глазам, но в этом общежитии снова загорелась квартира, причем в том же подъезде, только на первом этаже. На этот раз полыхала кухня.

Во время тушения пожара эвакуировали 21 жильца, среди которых один ребенок. Обошлось без жертв. Что касается причин возгорания — в обоих случаях называют неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении.

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