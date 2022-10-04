Социальная политика в приоритете: депутаты Заксобрания Челябинской области приняли законы о новых выплатах

Социальные законы являются приоритетными для депутатов Заксобрания. Пресс-служба областного парламента.

На 28-м заседании Законодательного Собрания Челябинской области депутаты приняли пакет законов в сфере социальной политики. Утвержден закон о дополнительных мерах поддержки семьям мобилизованных, гражданам из ДНР, ЛНР и Украины, новые выплаты получат семьи с детьми. Также депутаты приняли поправки в областной бюджет и проголосовали за налоговые льготы.

ВЫПЛАТЫ ДОБРОВОЛЬЦАМ

21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация, что потребовало оперативного принятия новых законов в поддержку ее участников и членов их семей.

— Губернатор Алексей Леонидович Текслер выступил с инициативой о единовременной выплате семьям наших мобилизованных граждан в размере 20 тысяч рублей на одного ребенка, — отметил председатель Законодательного Собрания Александр Лазарев. — Соответствующие изменения в законопроект были оперативно подготовлены и внесены, мы их приняли единогласно сразу в трех чтениях.

Областные меры социальной поддержки подучат и добровольцы — участники специальной военной операции из Челябинской области. Проект закона разработан в соответствии с Указом Президента Российской Феде рации. Правовой статус добровольцев, а также бойцов подразделений Донецкой и Луганской Народных Республик приравнивается к статусу кадровых военнослужащих российской армии, включая материальное, медицинское обеспечение и социальные гарантии.

Размер выплат гражданам, принимавшим участие в составе добровольческих отрядов, в случае ранения, травмы или контузии составит 300 тысяч рублей; в случае установления инвалидности — 500 тысяч рублей. В случае смерти добровольца будет выплачен 1 млн рублей на семью (в равных долях членам семьи).

Социальные выплаты получат и граждане, которые вынужденно покинули территорию ДНР, ЛНР и Украины и приехали в Челябинскую область.

За период с 1 июля по 31 декабря 2022 года будут предоставлены следующие выплаты:

• ежемесячная социальная выплата инвалидам в размере 10 000 рублей;

• доплата к пенсии или ежемесячной социальной выплате инвалидам в размере 3000 рублей;

• ежемесячная выплата ветеранам Великой Отечественной войны в размере 5000 рублей;

• единовременная выплата беременным женщинам в размере 10 000 рублей;

• единовременная выплата при рождении ребенка в размере 20 000 рублей;

• ежемесячная выплата на каждого ребенка в возрасте до 18 лет в размере 4000 рублей, а в случае если такой ребенок находится под опекой или попечительством — в размере 15 000 рублей;

• ежемесячная выплата единственному родителю на каждого ребенка в размере 10 000 рублей.

По предварительным данным, такими выплатами смогут воспользоваться 792 человека.

Проекты вышеназванных за конов были внесены губернатором Алексеем Текслером.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ

Депутаты Законодательного Собрания приняли закон о новой социальной выплате семьям, где воспитываются дети-инвалиды. С 1 января 2023 года они начнут получать сертификаты на оплату реабилитационных услуг. Компенсировать будут фактическую стоимость услуг для детей инвалидов, но не более 100 000 рублей.

Получение сертификата или компенсации расходов будет иметь заявительный характер.

Родители детей-инвалидов смогут самостоятельно приобретать отдельные виды реабилитационных и услуг по оздоровлению детей, которые будут оплачиваться министерством социальных отношений Челябинской области. Для этого заявитель должен будет предъявить в учреждение, оказывающее услуги, именной сертификат.

Реестр выданных сертификатов будет вестись в электронном виде министерством социальных отношений региона.

Социальную поддержку в виде ежемесячного пособия получат семьи, где воспитываются дети с редкими заболеваниями ихтиоз или буллезный эпидермолиз. Они постоянно нуждаются в специализированных средствах ухода и перевязочных материалах. Выплата составит 5000 рублей.

По информации министерства здравоохранения области, в регионе на сегодняшний день проживает 8 детей, имеющих диагноз «буллезный эпидермолиз» и 12 несовершеннолетних с заболеванием врожденный ихтиоз.

Мера поддержки начнет действовать уже с ноября 2022 го да. С 2023 года предусмотрена ежегодная индексация размера ежемесячной выплаты.

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ

На заседании Законодательного Собрания внесены изменения в закон Челябинской области «О транспортном налоге», который будет способствовать развитию электротранспорта.

Собственники транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями, освобождаются на 5 лет от уплаты транспортного налога. Это могут быть как организации, так и физлица. Исключение составляют дорого стоящие легковые автомобили, за которые налог уплачивается с повышающим коэффициентом по Перечню Минпромторга России.

— Законопроект разработан с целью создания условий для развития в Челябинской области электротранспорта, как более экологичного и комфортного вида транспорта, в том числе в условиях городской среды, — пояснил председатель Законодательного Собрания Александр Лазарев. — Считаем, предлагаемая мера будет мотивировать водителей нашего региона перейти с традиционных автомобилей на электромобили. Это позволит значительно снизить шум и уровень выбросов вредных веществ в атмосферу, одним из основных источников которых является автотранспорт.

Председатель Законодательного Собрания Челябинской области Александр Лазарев. Фото: пресс-служба областного парламента.

Согласно регистрационным базам данных, сегодня на территории Челябинской области электромобилями владеют порядка 300 южноуральцев.

Изменения в закон Челябинской области «О транспортном налоге» внесены по инициативе депутатов Законодательного Собрания Александра Лазарева, Павла Киселева, Вадима Ромасенко и Павла Шиляева после неоднократного обращения жителей. Законопроект получил положительное заключение губернатора Челябинской области.

— Готовится к запуску со следующего года еще одна мера поддержки инвесторов в виде субсидирования затрат на приобретение оборудования и технологическое присоединение быстрых электрозарядных станций, — прокомментировал принятие законопроекта заместитель губернатора Иван Куцевляк. — В том числе, прорабатывается вопрос вхождения с 2023 года в соответствующую федеральную программу по поддержке и развития зарядной инфраструктуры.

Льгота по транспортному налогу будет действовать по 31 декабря 2026 года.

Также депутаты Законодательного Собрания одобрили изменения в закон Челябинской области «О применении на территории Челябинской области инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций» в части дополнения расходами на НИОКР (научные исследования и опытно конструкторские разработки).

Законом предлагается установить право на применение инвестиционного налогового вычета в отношении расходов на НИОКР для организаций, осуществляющих виды экономической деятельности, относящиеся к разделу «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД).

По словам Александра Лазарева, мера поддержки направлена на стимулирование организаций области к проведению и внедрению научных исследований и опытно-конструкторских раз работок. Данным видом налогового вычета смогут воспользоваться порядка 60 организаций.

Законопроект вступает в силу со дня его официального опубликования, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года, и действует по 31 декабря 2027 года.

ЦИФРА

150

Столько публичных станций должно по явиться в Челябинской области до конца 2025 года. Сейчас в регионе действуют 49 станций зарядки для электрокаров, 33 из них установлены в Челябинске.

ПОПРАВКИ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ

Депутаты Заксобрания внесли изменения в закон «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Законопроектом предусмотрено увеличение объема целевых поступлений федеральных средств в 2022 году на сумму более 800 млн рублей на меры социальной поддержки граждан, развитие образования, спорта, государственную поддержку сельскохозяйственного производства.

Кроме этого за счет пере распределения средств более 2 млрд рублей направлено на увеличение фонда оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с указами Президента России 2012 года, более 1,6 млрд рублей дополнительно выделяется на предоставление субвенций местным бюджетам на осуществление образовательного процесса.

Также дополнительно средства пойдут на реализацию научно-технических проектов, приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, стимулирование увеличения численности самозанятых, на социальную поддержку отдельных категорий граждан в связи с увеличением размеров выплат и расширением категории получателей мер социальной поддержки — детям погибших участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним.