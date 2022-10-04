Университет будущего построят в Челябинске к 2030 году

Южноуральские студенты уже сегодня представляют свои научные исследования на всероссийском уровне. Фото: Илья Бархатов.

Министерство науки и высшего образования России еще раз подтвердило поддержку строительства межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинске. Губернатор Алексей Текслер вновь обсудил с министром науки и высшего образования Российской Федерации Валерием Фальковым реализацию проекта.

Глава региона рассказал, что на данный момент подготовлено концессионное соглашение, разрабатывается проектно-сметная документация, ведутся инженерные изыскания.

— Университетский кампус — это как наши базовые компетенции, так и новые. В комплексе все это даст серьезный толчок образованию и науке в регионе, — подчеркнул значимость проекта губернатор Алексей Текслер. — Но, самое главное, мы это делаем, чтобы наши перспективные школьники, выпускники были заинтересованы оставаться на территории Челябинской области, здесь получать высшее образование, жить и работать.

Концессионное соглашение с ВТБ будет подписано уже в ближайшее время. Также Челябинская область получила гарантийное письмо, которое закрепляет в бюджетах на 2023 - 2025 годы средства на строительство кампуса.

— Ваш кампус полностью защищен в тех объемах, которые запланированы, подтверждено финансирование, — подчеркнул министр Валерий Фальков.

Проект «университета будущего» на базе ЮУрГУ и ЧелГУ губернатор Челябинской области Алексей Текслер презентовал в августе 2021 года после его победы в федеральном конкурсе. Межуниверситетский кампус — это не просто красивый студенческий и научный городок с современной инфра[1]структурой. Речь идет о формировании в Челябинске академической среды, тесном взаимодействии вузов региона, а также включении в работу научных сообществ, предприятий. А главная задача проекта — создание собственных инноваций. Алексей Текслер — первый, кто лично поддержал проект и продолжает продвигать его реализацию.

Часть комплекса разместится на территории Челябинского государственного университета. Кампус рассчитан на 5 тысяч студентов. В него войдут учебные аудитории, лаборатории, суперкомьюптер и нейрокомпьютер, технопарк, бизнес-инкубатор, спортивные залы, общежитие, отель, коворкинг для индустриальных компаний.

— Безусловно, без активного участия губернатора Алексея Текслера, заинтересованного в обогащении области ресурсами и возможностями и готового лоббировать реализацию таких проектов на самом высоком уровне, эти планы остались бы на бумаге и вузам пришлось бы потратить десятилетия на изменение своей парадигмы существования, — отметил ректор Челябинского госуниверситета Сергей Таскаев.

Реализация проекта рассчитана до 2030 года. А его стоимость оценивается в 14,3 млрд рублей, включая грант по федеральному проекту «Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров» нацпроекта «Наука и университеты»

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