На защите суверенитета страны: губернатор Алексей Текслер дал поручение по обеспечению южноуральских частей всем необходимым

Алексей Текслер встретился с южноуральцами, которые призваны для участия в спецоперации. Фото: пресс-служба губернатора.

Специальная военная операция и объявленная частичная мобилизация объединила всех жителей Челябинской области. Пока мужчины исполняют воинский долг, поддержка нужна их семьям. Да и собрать на службу оказалось непросто: требуются аптечки, снаряжение, теплая одежда. Несколько ключевых решений принял губернатор Алексей Текслер.

— Задача у нас у всех одна — защитить суверенитет и территориальную целостность нашей страны, принести мир и спокойствие на земли Донбасса и освобожденные территории, — подчеркнул глава региона во время своего визита в танковую дивизию. — Вы знаете, что недавно прошли референдумы. Люди четко и ясно высказались за вхождение, по сути, за возвращение в состав России.

ДЛЯ СПОКОЙНОЙ СЛУЖБЫ

Практически сразу после объявление мобилизации губернатор Алексей Текслер посетил военкомат в Троицком районе и танковую дивизию в Чебаркуле, куда отправили южноуральцев для подготовки. Муж чины рассказали, какие моменты необходимо решить, чтобы они не думали о бытовых проблемах. Из дома многие уехали практически без вещей, да и купить палатки, фонари и другое снаряжение оказалось проблематичным из-за повышенного спроса.

— Решения приняты. Обеспечим мобилизованных теплыми вещами: комплектами термобелья, толстовками, теплой обувью, — заявил по итогам визита Алексей Текслер. — Также будут шапки, перчатки, носки. Закупим для бойцов газовые горелки и фонари. Каждого отбывающего обеспечим личной аптечкой. Лекарства сейчас приобретаем. На всякий случай будут и сухие пайки. Отдельно работаем по технике и амуниции. В разговорах парни озвучили необходимость обеспечения рюкзаками. Будем решать. Для более качественной подготовки бойцов подтянем и материально-техническую часть Чебаркульской дивизии.

ЗАКОННЫЕ ГАРАНТИИ

Одновременно с решением бытовых вопросов губернатор внес законопроекты в областной парламент по материальной поддержке участников спецоперации и их семей. Документы были приняты депутатами на ближайшем заседании.

Единовременные выплаты в размере 20 тысяч рублей на каждого ребенка полу чат семьи мобилизованных южноуральцев. Также губернатор отметил, что комплекс дополнительных мер социальной поддержки еще прорабатывается и область не оставит семьи тех, кто призван. Решения будут озвучены в ближайшее время.

Областные меры поддержки получили и добровольцы спецоперации. Их правовой статус приравнен к статусу кадровых военнослужащих российской армии, включая материальное, медицинское обеспечение, социальные гарантии. Законопроект также принят в трех чтениях.

— Размер выплат гражданам, принимавшим участие в составе добровольческих отрядов, в случае получения увечья (ранения, трав мы, контузии) составит 300 тысяч рублей; в случае установления инвалидности вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) — 500 тысяч рублей. В случае смерти добровольца будет выплачен 1 млн рублей на семью (в равных долях членам семьи), — прокомментировала первый заместитель министра социальных от ношений Ирина Скалунова.

Дополнительно к федеральным мерам социальной поддержки участников спецоперации по решению губернатора Алексея Текслера установлены областные. Единовременные выплаты получают военнослужащие и сотрудники Росгвардии, принимавшие участие в специальной военной операции, и волонтеры.