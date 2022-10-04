Библиотеки Челябинска перестраивают в модный формат

Все книги из запасников переместились в зал. Фото: пресс-служба мэрии.

Пройти мимо этих окон на Комсомольском проспекте теперь просто невозможно. Сначала кажется, что от крылся новый книжный магазин: мягкий свет, повсюду стеллажи, мягкие пуфы и диваны, чтобы можно было погрузиться в историю. Но это — обычная муниципальная библиотека с книгами по абонементу, только уже совсем в новом формате.

Такое преображение про изошло в Челябинске с библиотекой имени Татьяничевой в Курчатовском районе. Учреждение вошло в федеральный проект «Культурная среда» нацпроекта «Культура», и теперь его не узнать. В ноябре 2022 года библиотека отмечает 40-летний юбилей, и такой подарок впечатлил и сотрудников, и читателей.

Открыла обновленное учреждение глава Челябинска Наталья Котова.

— Это настоящие библиотеки будущего, которые соответствуют запросам челябинцев всех возрастов, — поделилась впечатлениями Наталья Котова. — Здесь создано уникальное пространство, где можно не только взять или почитать книгу, но и провести с пользой время в клубах по интересам, пообщаться, поработать, да и просто получить эстетическое удовольствие.

В ЧЕМ ФИШКА

Модельная библиотека — это современное пространство, продуманное до мелочей, где людям будет приятно почитать книгу в тишине, сидя в мягком кресле, получить информацию для обучения интересно провести время в компании за обсуждением или игрой в шахматы. Все это теперь есть в библиотеке имени Татьяничевой.

Учреждение оснастили интерактивной панелью, RFID-оборудованием для автоматизированного рас познавания книг, экраном с проектором и телевизором. Не забыли и про новые книги. Фонд пополнили две тысячи изданий.

Такие библиотеки становятся популярными среди подростков. Фото: пресс-служба мэрии.

Библиотекари рассказывают, что придумывали концепцию вместе читателями, учитывая их интересы. Ведь за 40 лет здесь возникли свои сообщества. Так появились тематические зоны: «Литературная гостиная» для встреч с писателями и поэтами; «Арт-студия», позволяющая развить творческие навыки; «Книжная веранда» — в ней можно получить индивидуальную консультацию по интересующей литературе. Также обустроили и место для игры в шахматы.

Пенсионер Николай Лесничий часто приходит в библиотеку, чтобы поиграть с друзьями. В местном клубе состоит 20 человек.

— Думаю, это будет культурный центр не только для Курчатовского района с такой перестройкой, но и для всего Челябинска, — говорит Николай Петрович. — Самое интересное, что здесь сделали, — это доступность литературы. Не стеллажи какие-то, запасники, в которые прятались книги, теперь можно ознакомиться со всей литературой самостоятельно. Это очень удобно.

По просьбе пенсионеров поставили и телевизор. Такое внимание сразу оценила глава Челябинска Наталья Котова, которая спросила мнение старшего поколения.

— Здесь множество зон, в каждой из которых комфортно, — рассказала Наталья Котова. — Такой подход позволяет увеличивать количество читателей. Пообщалась с женщинами в возрасте. Для них здесь есть телевизор, книги, они смотрят свои программы вместе. Важно создавать такие условия для жителей пожилого возраста.

Постоянные читатели попросили место для шахматного клуба, и дизайнеры его предусмотрели. Фото: пресс-служба мэрии.

ВЗГЛЯД МОЛОДОГО ПРОФЕССИОНАЛА

Модельные библиотеки как магнит притягивают молодых специалистов. Татьяна Карпова окончила Челябинский институт культуры, пришла в библиотеку еще на практике и спустя пять лет стала заведующей сектором отраслевой литературы, где собраны научно-популярные издания.

— Эта перестройка нам далась очень тяжело, но у нас оказалась сплоченная команда, которая еще больше объединилась, — рассказывает Татьяна. — В моем секторе весь фонд был закрыт от читателей. Отраслевая литература сложней, ее надо видеть, чтобы выбрать нужное. Мы рады, что вынесли весь фонд сюда и сделали отдельный зал для мероприятий. Так никто никому не мешает. Еще есть клубная комната для небольших собраний.

БИБЛИОТЕК БУДЕТ БОЛЬШЕ

Модельная библиотека — довольно затратный проект, поэтому в Челябинске преображают только по одному учреждению в год. Перестройка начинается с капитального ремонта здания и заканчивается полным оснащением.

Еще одна детская библиотека вошла в программу 2023 года — имени Горской, которая находится на улице Воровского. Город будет открывать библиотеки и в новых районах. О такой принципиальной позиции заявила глава Челябинска Наталья Котова.

— Мы будем продолжать участвовать в таких программах, — подчеркнула Наталья Котова. — В новых районах, там, где нет библиотек, мы приобретаем помещения. В прошлом году мы открыли в «Парковом-2» библиотеку, в этом году планируем открыть на «Тополинке», на Академика Сахарова, и в Чурилово, на улице Зальцмана. Сейчас заканчиваем ремонт, приобретаем оборудование и библиотечный фонд. Принцип наполнения этих библиотек тот же, но помещения не такие большие.

КСТАТИ

Первая модельная библиотека в Челябинске открылась на улице Пушкина. По нацпроекту «Культура» в 2021 году преобразилась детская библиотека имени Горького. Пространство поделили на зоны по возрастам, предусмотрели даже игровую комнату для малышей. Теперь дети сами выбирают книги, а также смотрят диафильмы, играют в настольные игры и осваивают интерактивный пол. С появлением цифровой аппаратуры намного динамичней и интересней стали и образовательные детские программы.

В 2022 году по всей России открылось 239 модельных библиотек. Финансирование проекта из федерального бюджета составило 1 млрд 700 млн рублей.