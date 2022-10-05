Студенческие гостиницы и лаборатории в одном месте: в Челябинске начинается строительство межуниверситетского кампуса

Студенческий городок должен сократить отток абитуриентов из региона. Фото: проект кампуса.

В Челябинском межуниверситетском кампусе первые занятия должны начаться в 2026 году, а первую гостиницу с коворкингом сдадут в 2024 году. Об этом рассказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер после подписания концессионного соглашения между региональным министерством образования и науки и ВТБ. Также был презентован скорректированный проект образовательного центра.

— Это один из проектов, который направлен на будущее, чтобы создать дополнительную научно-образовательную среду, которая помогала бы нам решать ключевые задачи развития, — подчеркнул Алексей Текслер. — Чтобы молодежь после школы оставались в регионе.

С этого момента контролировать строительство будет концессионер - ВТБ. Фото: пресс-служба губернатора.

Кампус будут равноправно использовать два университета: ЮУрГУ и ЧелГУ. Однако все здания разместятся на территории Челябинского государственного университета. Изначально часть корпусов планировали возвести в микрорайоне L-Town, но теперь от этой идеи отказались.

Площадь объектов возле ЧелГУ составит 114 тысяч квадратных метров. Вокруг университета появятся гостиничный комплекс на 3400 мест, учебно-научный комплекс, включая технопарк, кокоркинг, многофункциональный комплекс и модульные конференц-залы.

Возле главного корпуса ЧелГУ появятся студенческие гостиницы и лаборатории. Фото: проект кампуса.

Для строительства будут использованы заросшие сейчас площади возле главного корпуса университета, также придется снести и штрафстоянку для эвакуированных машин.

Как рассказал ректор ЧелГУ Сергей Таскаев, строительство уже началось, специалисты провели геодезическую разведку территории. Котлован планируют начать рыть уже в 2022 году.

— Объединяя наши ресурсы, прежде всего кадры, мы сможем создать что-то принципиально новое, — рассказал Сергей Таскаев. — Например, вряд ли каждый университет сможет купить себе дорогостоящее оборудование стоимостью 300 млн рублей. Но если сосредоточить такое оборудование внутри кампуса, получить доступ к нему сможет каждая организация.

Ранее финансирование проекта подтвердил на встрече с губернатором Алексеем Текслером министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. Стоимость создания всего кампуса оценивается в 16,75 млрд рублей. Более 9 млрд поступит по федеральному гранту, еще около 9 млрд — из федерального бюджета. Региональный бюджет направит более 1,2 млрд рублей.

Концессионное соглашение с ВТБ рассчитано на 16 лет, включая срок возврата вложенных средств.

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