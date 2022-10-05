Пациент погиб во время ночного пожара в больнице Курганской области

На койке выгорела постель Фото: кадр с видео

Ночной пожар в палате терапевтического отделения районной больницы города Щучье унес жизнь 60-летнего пациента. Следком Курганской области опубликовал видео последствия пожара. На кадрах видна сгоревшая постель, остальные койки целы. На стене поплавилась проводка.

— Причины происшествия в сейчас устанавливаются, работает испытательная пожарная лаборатория, — прокомментировали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Курганской области. — Сообщение о пожаре поступило 5 октября в 2:00. В 2:19 открытое горение было ликвидировано. Площадь возгорания составила до 2 квадратных метров. Тушением занимались подразделения пожарно-спасательной части № 43 и специального управления № 71.

В приемной главного врача Щучанской центральной районной больницы комментировать случившееся отказались. Зато в соцсетях идет активное обсуждение ночного пожара. Пользователь Полина пишет в паблике «Подслушано Щучье»:

— Человек сгорел. Это ужасно! Спасательные меры вовремя не приняли. Халатность.

— Жесть в больнице творится! Нужно все менять в лучшую сторону, — восклицает Анна.

Одни обвинят заведующую отделением терапии, где произошел пожар. Другие защищают:

— На счету у этого врача десяти, если не сотни, спасенных жизней. И не нам судить кто прав, кто виноват. Правоохранительные органы разберутся, — пишет Елена.

Уже возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Специалисты Щучанского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Курганской области наряду с пожарными проводят дополнительный осмотр места.

— В ходе следствия будет дана юридическая оценка действиям (бездействию) должностных лиц лечебного учреждения и органов здравоохранения, — заключили в СК.

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