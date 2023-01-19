Как губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретил юбилей

День рождения на работе - уже традиция Алексея Текслера. Фото: пресс-служба губернатора.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретил солидную дату - 50 лет. В юбилейный день глава региона не стал изменять традиции и проводит праздник в рабочих делах.

В пресс-службе отметили, что у Алексея Текслера напряженный график. Сегодня времени для встреч со всеми желающими поздравить практически нет.

Алексей Текслер родился 19 января 1953 года в Челябинске, до 16 лет жил в Металлургическом районе и учился в обычной школе. Затем его семья переехала в Норильск, где Текслер и начал политическую карьеру. Главой Челябинской области он был избран на голосовании 8 сентября 2019 года.

Коллеги всегда говорили о высокой работоспособности Алексея Текслера. За один день он может объехать несколько городов области и посетить несколько учреждений, так, что не все чиновники и журналисты поспевают за его быстрым шагом. При этом всегда останавливается, чтобы поговорить с жителями, а после несколько часовой прямой линии сотрудники правительства в течение всего года решают все проблемы, с которыми обратились люди.

Алексей Текслер популярен в соцсетях, дети его узнают на улице. Фото: пресс-служба губернатора

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