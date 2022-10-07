Парковый и Шагол приводят в порядок: что там изменится в ближайшие 3 года

Березовую рощу в Парковом облагородят, добавив скамейки, детские площадки и клумбы Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Парковом и Шаголе спорные земли перешли в собственность города: теперь там строят дороги и облагораживают скверы. Наталья Котова — вместе с главой района и своим заместителем по дорожному хозяйству — приехала на место и изучила проекты. В планах сохранение березовой рощи, расширение полос и новая инфраструктура. Но обо всём по порядку.

КАК ИЗБЕЖАТЬ ПРОБОК

В последние годы микрорайон Парковый расширялся, поэтому некоторые дороги там были сделаны временно. Но сейчас, когда основная стройка завершена, магистрали приведут в порядок.

- Пробки постоянно по утрам и вечерам на Бейвеля, Краснопольском проспекте, Габдуллы Тукая, Чуйкова и Шмакова. Но в этом году активно начались строительство и реконструкция, и в ближайшие один-два-три года дороги будут приведены в то нормативное состояние, в котором они планировались, когда строился Парковый, - подчеркнул глава Курчатовского района Сергей Антипов.

Это значит, что крупные дороги расширят. Например, Бейвеля – до шестиполосной. Там уже положили нижний слой полотна.

- Работы выполняются в полном объеме. Подрядчик обратился с просьбой перенести средства 2023 года на этот в объеме 52 млн рублей. То есть он на 30 млн перевыполнил план, и еще сезон — пока позволит погода — выполнит на 20 млн, - отчиталась перед главой города исполняющая обязанности председателя комитета дорожного хозяйства Ирина Степанова.

Заняться дорогами раньше еще мешал и статус земель: строить на них было нельзя.

- Удалось добиться согласия собственников продать нам земельные участки, либо передать их. Сейчас в планах запроектировать оставшиеся дороги, которые есть в микрорайоне Парковый, чтобы в 23-25 году завершить строительство – вместе с тротуарами, газонами и остановками, - отметила глава города Наталья Котова.

СКВЕР В БЕРЕЗОВОЙ РОЩЕ

Там же, рядом с Бейвеля, появится новый сквер. Он расположится в березовой роще, куда можно будет войти со стороны ОЦ № 2 и № 5.

- Хоть статус и разный у этих объектов, мы воспринимаем их как единое пространство, которые связывают два образовательных учреждения и социальные объекты.

Инфографика предоставлена администрацией города

Мы проанализировали территорию и существующие тропы. Основная ценность – взрослые деревья, которым потребуется санитарная обработка, - презентовал проект главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов. – В первом квартале следующего года ждем положительной экспертизы.

Инфографика предоставлена администрацией города

На этом месте хотят установить детские площадки, скамейки, урны и воркаут-зону — из экологических материалов. Возможно, будет и площадка для выгула собак. А чтобы зимой сквер тоже пользовался популярностью, в нем продумают лыжную тропу.

- Единственная просьба — поторопиться с проектированием, чтобы в следующем году можно было реализовать, - сказала Наталья Петровна главному архитектору.

Как обустроить вторую часть сквера, в районе улицы Габдуллы Тукая, подсказали ученики ОЦ № 5. Они продумали проект, с которым заняли второе место на всероссийском конкурсе. Это будет познавательная экотропа с шестью станциями:

Инфографика предоставлена администрацией города

- метеорологическая — со стендом от метеостанции и инструкцией, как сделать флюгер своими руками;

- цветочная — с клумбами;

- звериная — с изображением следов и информацией, кому они принадлежат;

- природная — с правилами безопасности в лесу;

- птичья — с памяткой, какие птицы есть на Южном Урале и как их кормить;

- березовая — с информацией, почему это символ России, какие виды растут в регионе и как узнать возраст живого дерева.

Во время презентации на улицу вышли и жители города. Она переживали, что обсуждается проект застройки:

- Нам все время говорили, что здесь будут строить дома. Мы были расстроены ужасно. Но если это будет, как в проекте, мы будем просто счастливы! И примем участие, - поделилась жительница соседнего дома.

Наталья Котова подтвердила, что здесь действительно планировалась жилая застройка. Но заверила, что теперь это место никто трогать не будет.

- Мы больше трех лет занимались Парковым, так как изначально он застраивался хаотично. Когда люди заселились, были небольшие благоустройства. Оказалось, что часть участков находилась в частной собственности. И чтобы нам сформировать границы дорог и координаты экотроп и скверов, понадобилось время, - объяснила глава города.

НОВАЯ ДОРОГА В ЧВВАКУШЕ

Еще одна точка на маршруте была возле летного училища. С прошлого года в поселке Шагол начала обновляться инфраструктура. Все благодаря тому, что министерство обороны передало в собственность города две дороги: на Бурденюка и героя Молодова. Весной там заменили освещение, а сейчас планируют заменить дорожное полотно.

- До гаражей здесь пока будет восстановление тротуаров и замена бордюров по Бурденюка. К детскому саду мы проложим новую дорогу и часть к школе на Молодова, - показал на проекте замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов.

Инфографика предоставлена администрацией города

Бурденюка по итогам экспертизы находится в удовлетворительном состоянии, а вот Молодова нужно будет в следующем году доделать, чтобы по ней спокойно ездил общественный транспорт и были удобные подъезды к основным объектам поселка. Наталья Петровна отметила, что работы хватит на много лет и что содержанием новой инфраструктуры будут заниматься профильные комитеты и Курчатовский район.

- Мы в районной администрации уже включаем в свои муниципальные контракты уборку внутриквартальных проездов и зимнюю особенно, - подтвердил глава района Сергей Антипов.

Итоговая картина по этим местам будет видна через пару лет.