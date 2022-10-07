День благодарности и цветов: Алексей Текслер вручил премии губернатора педагогам Челябинской области

В День учителя педагоги Челябинской области всегда получают награды из рук губернатора. Фото: пресс-служба правительства региона.

Двадцать лет существует традиция в правительстве Челябинской области вручать педагогам в День учителя премии губернатора. В резиденции собрались воспитатели, учителя, педагоги дополнительного образования, руководители учреждений, которые много лет работают с детьми и становятся для них примером. В министерстве образования региона признаются, что отобрать 50 педагогов, которые получат премию, каждый год крайне сложно. Достойных учителей и воспитателей очень много, а оценить степень их любви к ученикам или педагогический талант невозможно.

Губернатор Алексей Текслер поблагодарил всех, кто занимается воспитанием молодого поколения.

— Убежден, что главную роль в образовании играет личность педагога, его индивидуальный подход к каждому ученику, — отметил Алексей Текслер. — Вы не только даете знания, но и учите детей делать осознанный выбор: личный, профессиональный, общественный. Помогаете молодежи формировать цельное отношение к собственной жизни, к судьбе нашей Родины, воспитываете чувство патриотизма и гражданского долга.

МЕЧТАЛИ СТАТЬ УЧИТЕЛЕМ

У каждого из награжденных педагогов есть свои истории. Но главный критерий успеха — как сложилась судьба выпускников. Учитель биологии и химии школы №63 Магнитогорска Алия Муллакаева сама выросла в семье педагогов. Ее мама была директором в сельской школе, сестра возглавляет учреждение в Магнитогорске. В другой профессии Алия Кармантаевна себя не представляет. Ее ученики побеждают в международных конкурсах. Но особенно педагог ценит, когда выпускники становятся врачами, получив профильные знания в школе.

— После педагогического университета пришла работать в школу села Кизильского, — рассказывает Алия Муллакаева. — Одна из моих учениц теперь в этой школе преподает биологию. В Магнитогорске мои выпускники работают в медицинских учреждениях. Сейчас увлекаем исследовательской работой. Например, с учениками провели химический анализ почвы Магнитогорска в разных районах.

Одни учителя и в семье у замдиректора Октябрьской средней школы №1 Людмилы Окольничниковой. Буквально через год ее дочь выйдет на работу учителем русского и литературы.

— У нас нет проблем с кадрами, так как все, кто получает педагогическое образование в регионе, ласточки наши, возвращаются работать в школу, — поделилась Людмила Владимировна. — Шесть лет назад мы вошли в топ 200 лучших сельских школ по стране.

Это все любовь к детям и профессии. Я сама выросла в Октябрьском районе, а мама была учителем начальных классов.

День учителя — праздник, в который мы благодарим своих педагогов, вспоминаем, как нас учили не только вычислять и решать примеры, а искать знания повсюду, рассуждать и принимать решения. В Челябинской области сильные педагоги. Наш регион пятый в стране по числу победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников, старшеклассники достойно проявляют себя в движениях «Молодые профессионалы» и «Абилимпикс», престижных всероссийских конкурсах «Большая перемена» и «Большие вызовы». В конкурсах участвуют и учителя. Преподаватель английского языка из Челябинска Вероника Мушкарина стала финалистом конкурса «Учитель года России». Теперь она будет советником министра просвещения России.

ЦИТАТА:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

— Хочу сказать вам огромное спасибо за ту работу, которую вы делаете. Это даже не работа, а служение, служение детям, обществу. Мы живем в эпоху больших исторических событий, мы все вместе определяем будущее нашей страны, и на всех, кто воспитывает новое поколение россиян, лежит особая ответственность. Не сомневаюсь, что вы достойно решите все задачи, которые ставит перед вами государство и общество. Желаю вам крепкого здоровья, терпения, успехов в вашей большой и важной работе.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru