Продукция всех южноуральских участников дегустационного конкурса «Золотой осени» в Москве награждена медалями выставки

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Высокий уровень качества продукции вновь подтвердил агропромышленный комплекс Челябинской области на крупнейшей сельскохозяйственной выставке страны — «Золотая осень 2022». В дегустационном конкурсе качества в Москве из 50 заявок челябинских участников каждая была удостоена награды. Челябинцы завоевали 46 золотых, 3 серебряных и одну бронзовую медаль в номинации «За производство высококачественной пищевой продукции».

— Наши участники в очередной раз подтвердили высокий профессиональный уровень своей работы, — отметил министр сельского хозяйства региона Алексей Кобылин. — Аграрные компании продолжают вкладывать миллионные и миллиардные инвестиции в развитие производства, ежегодно радуют южноуральцев и жителей других областей вкусными, полезными новинками и уже полюбившимися, привычными продуктами питания высокого качества.

Компания «Равис» возглавляет список победителей с тринадцатью золотыми медалями за продукцию, произведённую на двух своих предприятиях — «Равис — птицефабрика Сосновская» и ПКЗ «Дубровский». На главном дегустационном конкурсе страны золотые медали получили новинки: мясные дольки сыровяленые, шницель куриный рубленый, заливное из курицы и вареники мясо-капустные, запущенные в производство нынешней осенью чипсы из филе курицы и говядины. Завоевали «золото» и хиты продаж: колбаса «Балыковая», колбаса и ветчина куриные высшего сорта, перец фаршированный, сосиски и пельмени «Дубровские», колбаса «Брауншвейгская». По словам генерального директора агрохолдинга «Равис» Андрея Ишмаметьева, ассортимент продукции постоянно расширяется: «Мы не только предлагаем покупателям качественную и свежую продукцию, но и стремимся, чтобы она была максимально разнообразной и доступной. Все наши новинки уже есть в наших фирменных магазинах».

Компания «Ситно» завоевала семь золотых медалей. Новинки магнитогорских сезонов — йогурт термостатный с бананом, батон йодированный «Павловский», булочка «Чизетта».

— Мы единственные в регионе сегодня делаем термостатный йогурт методом бережного сквашивания, получая таким образом нежную структуру и лучше сохраняя пробиотики. К тому же наш йогурт богат кальцием и фосфором, — рассказывает заместитель генерального директора компании Алексей Окуневич. — Батон «Павловский» с добавлением отрубей и йодказеина поможет дополнить ежедневную норму йода в организме человека, а отруби нормализуют работу желудочно-кишечного тракта, мышечной и нервной систем. Мы также представили на дегустационный конкурс цельнозерновую муку пшеничную и ржаную, которая получается путем однократного измельчения, без просеивания и отделения оболочки зерна, внутренней его части и зародыша, чтобы сохранить всю пользу, которое получает зерно на наших полях. Снеки «С дымком» изготавливаем из куриного филе, главное достоинство которого — это высокое содержание белка. Хлеб «Южноуральский» делается по традиционной технологии, на густой ржаной закваске. Вся наша продукция отвечает канонам здорового образа жизни и сохраняет полезные свойства сырья, а, значит, поможет получить силу и энергию каждый день.

Компания «Ариант» удивила столичное жюри вкусами своих колбас: сыровяленой с ромом «Il gusto primo», колбасками для гриля со вкусом горчицы, сервелата «Карельский». «Итальянцы употребляют “primo” в контексте «традиционный», таким образом, вкус колбасы определяется как самый «спокойный» для «спокойной» колбасы. А вот колбаски «Французские» — с пряным вкусом горчицы. Это быстрые и простые в приготовлении колбаски для гриля, полностью готовые к употреблению. Сервелат «Карельский» — вкусная, мясная, сладковатая варено-копченая колбаса, замечательный вариант для завтрака», — замечают в компании. Результат — три золота.

Высшую оценку жюри получили каша манная моментального приготовления «Гурьевская», гранола «Манго-фисташка» и гранола «Груша-шоколад», мука кукурузная и мука ржаная, представленные компанией «Макфа».

Первую золотую медаль за новую продукцию –— сгущённое молоко — завоевала компания «Подовинновское молоко», а также вновь получила золото за ряженку и сметану.

ООО «Чебаркульская птица» завоевала золото за новинку — колбасу варёно-копчёную «Сервелат мускатный» Халяль, а также за сосиски «Без Е», сосиски «Мусульманские» Халяль, яйцо «Домашнее» С1. По словам представителя компании эта продукция относится к линейке «здоровое питание» которая развивается в рамках концепции корпоративной экологизации. Вся продукция представлена в магазинах фирменной сети.

Золотыми медалями отмечена продукция АО «Птицефабрика Челябинская»: яйцо куриное столовое отборной категории и первой категории «Три несушки». Три золота за колбасы варёно-копчёные «Статская» и «Шеф Мясник» и колбасу копчёную «Пармскую» завоевала компания «Таврия».

Свои первые российские золотые медали завоевали предприниматели Иван Шиманов (г. Верхнеуральск) — основатель сыроварни «Иван-сыр», который представил в Москве полутвёрдый сыр «Качотта», и Галина Чечулина, открывшая хлебопекарню «Чечулинский хлеб» (пос. Андреевский Брединский район). Продукция хлебопёка — хлеб «Таллинский» и «Ремесленный зерновой», лепёшка «Овсяная» — также завоевала награды высшей пробы.

Ещё две золотые медали принесла Челябинской области продукция компании «Миньярский карьер», она впервые была представлена на дегустационный конкурс. Награды высшей пробы жюри присудило за продукцию «Тушка цыплёнка бройлера» и «Тушка цыплёнка бройлера корнишон».

— Наше предприятие молодое, развивающееся, — рассказала заместитель начальника отдела по сбыту продуктов питания предприятия Алёна Ермолаева. — У нас есть подсобное хозяйство, и как в старые добрые времена мы выращиваем в нём цыплят бройлеров — построили птичник на 8 тысяч голов, содержим козье стадо зааненской молочной породы – 129 голов. На нашей пасеке 200 пчелосемей. Открыли свой цех полуфабрикатов. Уверены, что первые золотые медали за качество, которые мы получили на «Золотой осени», помогут нам найти новых покупателей и рынки сбыта.

Напомним, что российская агропромышленная выставка «Золотая осень» проходит в Москве в 24-й раз. Челябинская область принимает активное участие в конкурсной программе форума. Из 108 заявок на различные конкурсы 50 были поданы на дегустационный конкурс качества продукции.