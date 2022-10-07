В Челябинске начинается строительство научного городка

Концессионное соглашение дает гарантии, что кампус будет построен качественно и в срок. Фото: пресс-служба губернатора.

В Челябинске начинается строительство межуниверситетского кампуса мирового уровня. Впервые его проект презентовал губернатор Алексей Текслер в августе 2021 года. Два ведущих вуза — Южно-Уральский и Челябинский государственные университеты — договорились о создании единого пространства, где будет сосредоточен весь научный потенциал. Идею поддержал глава региона, отметив, что это вложение не только в будущих специалистов, но и в экономику региона.

— Нам нужно двигаться вперед, именно поэтому мы реализуем масштабный проект межуниверситетского кампуса, где новые идеи будут трансформироваться в успешные проекты экономики, — прокомментировал решение Алексей Текслер. — Именно тогда эта система обеспечит выход нашей области и страны на качественно новый уровень социально-экономического развития. Мы делаем это для нынешней молодежи и будущих поколений. Весь исторический опыт подсказывает нам, что инвестиции в науку — это работа на десятилетия и даже на века вперед.

С появлением мирового кампуса абитуриенты перестанут уезжать в вузы других регионов, а Челябинск станет научным центром. Фото: проект кампуса.

ПОДДЕРЖКА ПРЕЗИДЕНТА

Научный городок появится на территории Челябинского госуниверситета. Возле главного корпуса сейчас строится физкультурно-оздоровительный комплекс, а вокруг — заброшенный пустырь. Часть земель сейчас занимает штрафстоянка эвакуированных машин, но это со всем не то, как видит сегодняшнее руководство использование этого живописного места с уникальным ботаническим садом.

Сначала идею строительства кампуса губернатор озвучил Президенту РФ Владимиру Путину, и глава государства поддержал Алексея Текслера. Затем финансирование подтвердило федеральное Министерство науки и высшего образования.

— Создание кампусов мирового уровня в разных регионах кардинально меняет представления об университетах, — отметил глава Минобрнауки России Валерий Фальков. — Важно понимать, что строительство такой инфраструктуры в Челябинской области — это важная часть развития вузов и самого региона. Это не просто обще[1]житие, в котором будет обеспечено комфортное проживание студентам и учтены их потребности для качественного досуга. Кампус — это точка притяжения для студентов и молодых ученых из других городов и субъектов России, где они смогут реализовать свои идеи и найти единомышленников.

ИНВЕСТИЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕ

Важным шагом к появлению кампуса стало концессионное соглашение между правительством Челябинской области и компанией ВТБ Инфраструктурный холдинг. Партнер будет контролировать реализацию проекта, привлекать инвестиции для его софинансирования.

— Развитие образовательной инфраструктуры — одно из самых перспективных направлений инвестирования, — прокомментировал старший вице-президент ВТБ Виталий Сергейчук. — Это вклад в человеческий капитал, компетенции, которые необходимы обществу.

Кампус — это несколько зданий, объединенных общей инфраструктурой. Возле ЧелГУ появятся несколько студенческих гостиниц на 3400 мест, учебно-научный комплекс, включая технопарк, коворкинг, многофункциональный комплекс и модульные конференц-залы. Занятия начнутся в 2026 году, а первую гостиницу с коворкингом сдадут в 2024 году. Пользоваться кампусом будут не только основные участники, ЮУрГУ и ЧелГУ, но и другие вузы региона.

МНЕНИЕ

Ректор ЮУрГУ Александр Вагнер:

— Задача Южно-Уральского государственного университета — наполнить кампус содержанием, техническими лабораториями, мероприятиями. Мы провели научные сессии, на которых определили ключевые направления: цифровое производство, развитие машиностроения, разработка новых технологий мониторинга, чтобы снизить нагрузку предприятий на экологию.

Ректор ЧелГУ Сергей Таскаев:

— Кампус объединит в себе все необходимое для жизни и развития современной молодежи: от мест проживания студентов и вспомогательных помещений (технопарки, коворкинги) до передовых учебных помещений и научных лабораторий. Кампус станет ярким примером эффективного вложения государственных средств в систему высшего образования.

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