Детский сад вне очереди и бесплатное питание: семьи мобилизованных в Челябинской области получат льготы

Региональные власти помогут семьям мобилизованных
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Челябинской области появилась новая льготная категория — семьи мобилизованных. Теперь они смогут получить единовременное пособие, а также устроить ребенка в детский сад вне очереди, подать на бесплатное питание в старших классах школы и в колледже.
О решении поддержать семьи тех, кого призвали для участия в спецоперации, заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
ПОМОЩЬ ДЕТЯМ И РОДИТЕЛЯМ
На социальную помощь могут рассчитывать дети и родители мобилизованных. Малышам предоставят места в детских садах вне очереди, тем, кто постарше, оплатят обучение и питание в колледже.
Пожилые родители получат бесплатные услуги в интернатах и центрах социального обслуживания. Семьи мобилизованных включат и в льготную категорию по догазификации, им помогут оплатить подключение оборудования.
Алексей Текслер поручил министерству социальных отношений не откладывать предоставление поддержки.
— Муниципалитетам — отработать с каждой семьей. Я еще неделю назад дал поручение — максимальное внимание семьям мобилизованных, дойти до каждой семьи, — сказал Текслер.
Алексей Текслер заявил о новых выплатах семьям мобилизованных. Фото: пресс-служба губернатора.
20 ТЫСЯЧ НА КАЖДОГО РЕБЕНКА
Еще одна меру социальной поддержки уже приняли в Заксобрании региона. С 7 октября семьи с детьми начнут получать единовременную выплату — по 20 тысяч рублей на одного ребенка.
Документы принимают в управлении социальной защиты. Чтобы получить деньги, нужно собрать несколько документов: ксерокопию паспорта, свидетельства о рождении всех детей до 18 лет, реквизиты карты «Мир», а также написать заявление.
Выплаты обещают перечислить в сжатые сроки.
КСТАТИ
По последним данным военного комиссара Челябинской области Андрея Максурова, мобилизация в регионе выполнена на 70%. При это четверть пришли добровольцам. С положительной стороны отличились Магнитогорск, Троицк, Коркино, Миасс, а также Красноармейский и Кунашакский районы.
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