Первые уроки Западного: в новых микрорайонах пригорода Челябинска открылись первая школа и детский сад

Школа поселка Западного станет научным и культурным центром для детей. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В поселке Западный Сосновского района среди новых микрорайонов открылась первая школа. Также у новоселов спустя несколько лет появился детский сад, достраивается спортивный комплекс. Ранее решили проблему с поликлиникой. События крайне важное не только для жителей пригорода, но и для всего Челябинска, так как огромная социальная нагрузка ложилась на большой город.

В микрорайоне «Твоя привилегия» открыли не просто школу, а ИТ-лицей. Новые технологии в образовании оценил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

— Поселок Западный активно развивается, и социальной инфраструктуры не хватало, — отметил глава региона, поздравляя школьников и педагогов с новой школой. — Сегодняшнее открытие — это очень важный элемент в этой работе. Мы открываем не просто школу, мы открываем новое образовательное, культурное, спортивное пространство. Уверен, что школа станет передовой.

ВАУ-ЭФФЕКТ

Еще во время проектирования здания школы было понятно, что она будет необычной. Заведение решили построить в один этаж вместо трех стандартных. Это вполне логично, так как все дома в «Твоей привилегии» малоэтажные. По кругу размещены классы — каждый со своим аварийным выходом. Еще одно ноу-хау — на входе не просто биометрическая система по отпечатку пальца, а на базе Face ID (считывание по лицу).

Постарались и дизайнеры. На входе в школу на всю стену сделали огромную школьную доску, на которой можно писать объявления мелом, делать тематические рисунки, а повсюду поставили мягкие стильные разноцветные диванчики.

Но модный вид — далеко не все, что удивляет при знакомстве с новым учебным заведением. Школа сразу получила статус ИТ-лицея, а также сильный педагогический состав. Директором стала Лилия Емельянова, которая до этого возглавляла лицей № 95.

ИТ-профиль подразумевает освоение цифровых профессий, где информационные технологии сочетаются с инженерией, лингвистикой или медициной. Оборудование впечатляет. В кабинете информатики полки заставлены квадрокоптерами, очками виртуальной реальности. Такие гаджеты есть у многих детей и дома, но здесь им придется больше программировать, создавать свои 3D-модели.

Современные программы позволят сильным педагогам подготовить лучших учеников. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Я перешел в эту школу из Кременкуля, нас туда возили на автобусе, — рассказывает ученик 5-го класса Артем. — А до этого вообще жил у бабушки, потому что школа была рядом. Школа тут современная, красивая, нравится, и учителя молодые и добрые.

Гибридное образование дают и на уроках физики. Учитель Сергей Кондаков делится, что такое оборудование есть только в лицеях Москвы и, освоив опыты, будет легче поступить в вуз по IT-направлению.

— Благодаря программно-аппаратному комплексу здесь можно сделать 34 лабораторные работы, — рассказывает физик. — С помощью специальной цифровой лаборатории. В синих боксах есть огромное количество датчиков. Это использовалось в советской школе, только сейчас с помощью ноутбуков и программ можно просчитать любой физический параметр, кроме атомной ядерной физики, где опыты не показываются.

После первой смены учебные кабинеты ИТ-лицея превращаются в зоны коворкинга и нетворкинга, а также научные центры. Дополнительные занятия будут проходить по робототехнике, архитектурному моделированию, хореографии, вокалу, со временем появятся и спортивные секции.

ПЕРВЫЙ ДЕТСКИЙ САД ЗАПАДНОГО

Получил разросшийся поселок близ Челябинска и свой детский сад. В него принимают 220 детей из «Твоей привилегии» и соседних микрорайонов «Вишневая горка» и «Белый хутор». На трех этажах разместились 12 групп, у каждой из которых своя площадка для прогулок.

В принципе, такими зданиями южноуральцев уже не удивишь. Все садики строятся по новым стандартам: с просторными группами и спальнями, упакованные модными развивающими игрушками. У детей Сосновского района теперь есть даже интерактивный пол, как в игровых комнатах.

— Мы приобрели интерактивный пол, который сейчас востребован для развития детей, — рассказывает заведующая детского сада Марина Комлева. — Музыкальный и спортивный залы тоже со всеми технологиями. Планируем дополнительные занятия с применением ИТ, развитие изобретательских навыков.

Несколько детских садов в новых микрорайонах будут построены до 2024 года. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Строить детские сады вместе с новыми микрорайонами — задача, которую ставит губернатор перед застройщиками. Практика, когда забота о социальной инфраструктуре остается головной болью муниципалитета после сдачи домов, должна быть исключена.

— Еще несколько лет назад, помню, по Западному было большое количество обращений и вопросов, — отметил Алексей Текслер. — Рад, что мы вместе с застройщиком эти проблемы последовательно решаем. Мы обсудили планы, у нас в этом году два детских сада: в Малиновке и «Конфетти». На следующий год еще три детских сада: в Л-тауне (там тоже строится крупный микрорайон) и два в Западном. В ближайшие годы эти вопросы будут закрыты.

СВОЯ АКАДЕМИЯ СПОРТА

Уже в этом году жители поселка Западный смогут заниматься спортом рядом с домом, не преодолевая десятки километров в поисках фитнес-зала или бассейна. Вовсю идет строительство «Академии спорта». Это залы для волейбола, баскетбола, большого тенниса, балета, художественной гимнастики и борьбы, а также открытое футбольное поле.

Уже этим летом жителям Сосновского района не нужно будет ездить на тренировки в Челябинск. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Это большой спортивный комплекс для детей и взрослых, в том числе с залами для игровых видов спорта, — рассказал после осмотра строительной площадки глава региона. — Также здесь имеется большое футбольное поле, в этом году уже залили каток.

Дополнит игровые залы собственный фитнес-центр с тренажерным залом, сайкл-студией и 25-метровым бассейном с детской и взрослой зоной. На перовые занятия можно будет записаться этим летом.

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Столько школ должно быть построено в Челябинской области в ближайшее время. Шесть из них уже принимают школьников. Это учебные заведения в Кунашаке, Миассе и Верхнеуральске. Достроена школа в Копейске (микрорайон «Тугайкуль»), новый корпус в Пласте. Еще 16 школ — на стадии строительства или проектирования.

ЦИТАТА

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

— В Сосновском районе мы комплексно наводим порядок, строим новые дороги, решаем вопросы социальной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства. В итоге это даст определенный прирост территории, где и так идет активное жилищное строительство. Комплексно подходим к решению вопросов. Это и расширение улицы Худякова, и транспортная доступность. В целом я удовлетворен, как мы развиваемся, предстоит еще определенная работа, но результаты уже видны.

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