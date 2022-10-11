Размещенные в Елани мобилизованные из Челябинской области пожаловались на отсутствие спальников и медикаментов

Свердловская область солдат из соседнего региона не обеспечивает. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Одна из основных военных частей, куда отправляются на подготовку перед СВО мобилизованные из Челябинской области, находится в Елани, Свердловской области. Вроде и Урал, совсем близко, пара сотен километров. Но только земляками южноуральцев там не считают и не предоставляют дополнительных вещей. Об этом КП-Челябинск рассказал мобилизованный читатель.

– Нас тут находится от 500 до 1000 человек. С нашего региона гуманитарная помощь нам не поступала, а власти Свердловской области нам ее не предоставляет, так как мы не являемся ее жителями, – поделился мужчина.

Неминуемо приближается зима и отправление «за ленточку» - в зоны выполнения боевых задач. А у многих мужчин, по словам читателя, нет ни спальных мешков, ни медикаментов. Требуется весь перечень важных вещей.

В ответе на запрос КП-Челябинск в правительстве Челябинской области сообщили, что вопрос уже решается. 7 октября учебный центр в Елани посетил заместитель губернатора Челябинской области Алексей Фартыгин. Он выслушал, пожелания принял.

– В настоящее время, правительством Челябинской области решается вопрос о дополнительном обеспечении необходимым снаряжением мобилизованных жителей Челябинской области, в том числе и для тех, кто проходит боевое слаживание в Елани, – сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Сейчас необходимые мобилизованным вещи уже начали массово закупать. Планируется, что скоро их отправят в учебку.

Тем временем КП-Челябинск совместно с РС «Вечерний Челябинск» запустила акцию «Носки солдату», в рамках которой собирает вещи, которые будут греть мобилизованным не только тело, но и душу.

Узнать другие пункты, где собирают вещи для военнослужащих, а также список необходимого можно здесь.

Также в Челябинской области работает линия 122, где отвечают на все важные вопросы о частичной мобилизации. Побывали там и узнали, как работает контактный центр.

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