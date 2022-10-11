Жил в Челябинске, а забрали из другого региона: жена мобилизованного добивается единоразовой выплаты на ребенка

На экипировку у южноуральцев ушло много сбережений. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Челябинская семья столкнулась со сложностями в получении единовременной выплаты детям мобилизованных. Дело в том, что супруга и сын прописаны здесь, а глава семейства — в Курганской области, откуда он и отправился на спецоперацию.

НА ПОСЛЕДНИЕ ДЕНЬГИ СОБРАЛА МУЖА

21 сентября в России объявили частичную мобилизацию. Владимир получил повестку один из первых – 23 сентября. Повестке Владимир не удивился – после срочки несколько лет служил по контракту. Отправился в военторг, купил на свои деньги разгрузочный жилет, спальный мешок, утепленные берцы, аптечку и нательное белье. А 28 уже уехал на учебную базу.

В Челябинске Владимира остались ждать жена Анна и сын Захар, которому недавно исполнилось два года. Скоро малыш пойдет в детский сад, но денег, чтобы собрать его у семьи нет.

− Я сижу сейчас в декрете. Чтобы собрать ребенка в садик, нужно выйти на работу. Чтобы выйти на работу, нужно отправить ребенка в садик. У меня нет возможности собрать его, потому что я собрала на последние деньги мужа, − сетует жена мобилизованного.

И тут радостная новость – в Челябинской области детям мобилизованных выплатят по 20 тыс. рублей. Анна сразу позвонила в соцзащиту, чтобы узнать, какие нужно подать документы.

– А нам приходит отказ: мы не имеем права на эти выплаты, так как муж прописан и мобилизовался из Курганской области – другого региона, – рассказывает Аня.

КОГДА УЗНАЛИ, ЧТО ЖИВЕМ В ЧЕЛЯБИНСКЕ, В ПОМОЩИ ОТКАЗАЛИ

Владимир все свои 36 лет был прописан у родителей в городе Шумиха Курганской области. Проблемой это не было и никак не мешало жить, работать, жениться, заводить детей и платить налоги в Челябинске.

Но повестка ему пришла именно туда. Поэтому мобилизовался Владимир из Шумихи. В итоге его жена и ребенок не могут получить выплаты ни в Челябинской, ни в Курганской областях.

− Мне звонили из соцзащиты Шумихи, предлагали какую-то комплексную помощь. Но когда они узнали, что мы прописаны и живем в Челябинске, в помощи отказали, − признается Анна.

Там обещают помочь хотя бы пожилым родителям Владимира. Пенсии у них небольшие, обычно помогал сын и его жена, а теперь остается рассчитывать только на себя.

Владимир пока не получил первую зарплату как мобилизованный. Жена не знает, когда будут деньги.

ЗАБРАЛИ БЫСТРО

Пока Анну перенаправляют из одного ведомства в другое. Позвонила и на горячую линию по вопросам мобилизации. Ей посоветовали обратиться в министерство социальных отношений Челябинской области. Там женщину выслушали, но сказали, что ничем помочь не могут.

− Мы его семья: я законная жена, Захар – законный ребенок. Какая разница, где он прописан? Да хоть в Африке! Он жил здесь, работал, платил налоги. Семью же он оставил здесь. А они кладут трубку и все, – рассказывает эмоционально Анна.

По ее словам, таких женщин много. Но все почему-то молчат. А Анна уверена, что она добьется положенной помощи государства.

− Очень быстро и неожиданно все это произошло. Если бы за месяц, за два были бы предупреждения, мы бы что-то накопили. А тут все за два-три дня произошло и все, – признается Анна.

На горячей линии по вопросам мобилизации журналисту КП-Челябинск сказали, что ответа на вопрос, что делать в такой ситуации, нет. Пообещали позже разместить его на сайте Объясняем.рф.

«Комсомольская правда-Челябинск» направила запрос в правительство Курганской области и попросила помочь Анне помощника уполномоченного по правам человека в Челябинской области Юлию Сударенко.

Напомним, в Челябинской области с 7 октября начался прием заявлений на выплаты 20 тыс. рублей несовершеннолетним детям мобилизованных мужчин. На единоразовое пособие может рассчитывать каждый ребенок в семье в возрасте до 18 лет. Что делать тем, кто живет в одном регионе, а прописан в другом, — разъяснил военный комиссар Челябинской области.

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