В Челябинске девушка через Госуслуги случайно стала добровольцем для спецоперации

Пришлось бы девушке прощаться с любимыми, если бы не одна деталь. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске 23-летняя девушка подала заявление на участие в специальной военной операции через Госуслуги. Впрочем, ехать туда, где гремят снаряды и летают пули, она не планирует. Кнопочка нажалась случайно, только системе это не объяснишь. Представьте ее лицо, когда через пять дней она получила приглашение в военкомат…

В городе шел дождь. По дороге девушка зашла на портал Госуслуг, нужно было что-то посмотреть. Ее внимание привлекли критерии отбора на мобилизацию. Одно неловкое движение и открылась форма заявления. Но из-за мокрого экрана закрыть ее она не смогла. Экран моргнул, что-то отправилось. Тогда девушка закрыла приложение, а про минутную ошибку забыла. Она ведь леди, тем более неподготовленная, кто ее позовет на сложную миссию по спасению страны?

Письмо пришло через пять дней. Необходимо явиться в военкомат, на сборный пункт. В запасе 9 дней. Стрелять из автомата, кидать гранаты девушка не умеет. Да что тут, даже с глубоким порезом не знает что делать.

Пришлось писать в поддержку Госуслуг. Часики тикают, отвечают не очень быстро, девятидневный срок стремительно уменьшается. Тем временем оператор спокойно объясняет девушке, что заявление отменить уже невозможно.

И это была бы история из рассказов Гоголя, если бы не четкая логика нашего государства, понимающего, что в спецоперации нужны люди стойкие и подготовленные. Поэтому техподдержка нашу героиню обрадовала информацией, что на приглашение можно не отвечать и в пункт сбора не идти. Юридических обязанностей заявка через Госуслуги на отправителя не возлагает.

Если вы действительно хотите помочь военнослужащим, но из дома - есть варианты. КП-Челябинск совместно с РС «Вечерний Челябинск» запустила акцию «Носки солдату», в рамках которой собирает вещи, которые будут греть мобилизованным не только тело, но и душу.

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