Авансы уменьшили? Южноуральцы запутались в новых правилах начисления зарплаты

Как платили 13% налога на доходы, так и будем платить дальше Фото: Михаил ФРОЛОВ

С этого года произошло много изменений в налоговой и бухгалтерской сфере. Разобраться в них непросто – пусть этим делом занимаются профессионалы. Но есть и новшества, которые отразятся на нас, обычных людях. И касаются они начисления аванса. В соцсетях жители Челябинской области написали множество сообщений с возмущениями, почему аванс стал меньше и неужели вырос налог? Этот вопрос задали и КП-Челябинск. Публикуем разъяснения.

— Кто в курсе — теперь 13% налога с зарплаты два раза высчитывают у всех? Никогда с аванса не высчитывали. Зашла, а там аж на 2000 рублей меньше аванс стал. Так это получается мы платим теперь не 13%, а все 26%, — возмущается подписчик паблика «Черное&Белое Магнитогорск» во ВКонтакте.

Это не совсем верно, разъясняет КП-Челябинск бухгалтер Светлана Иванова, налог как был 13% на всю зарплату, так и остался – больше с дохода никто в бюджет забирать не будет.

— В этом году произошло много изменений: Фонд социального страхования объединился с Пенсионным фондом, введен единый налоговый счет и платеж, — объясняет бухгалтер. — Теперь с каждой выплаты (отпускные, аванс, зарплата, больничные) мы должны сразу удерживать налог. Аванс теперь считается зарплатой за первую половину текущего месяца.

Сейчас, в январе, это выплата за работу с 1 по 15 число, по факту с учетом праздников было отработано пять дней, если речь идет о пятидневном графике.

— За них и будут перечислены деньги. За вычетом 13% подоходного налога, — продолжает бухгалтер. — Именно поэтому в компаниях, где раньше можно было «попросить» чуть большую сумму, люди увидели снижение размера аванса. Но в целом за месяц размер зарплаты и размер уплаченного налога останется таким же, как и был.

В любом случае за всеми разъяснениями рекомендуется обратиться в свою бухгалтерию.

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