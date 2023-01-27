Как и на чем жителям Челябинска лучше всего экономить в январе

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Январь 2023 года начался с традиционного снижения расходов по сравнению с предновогодними тратами. По данным исследования холдинга «Ромир», недельные расходы россиян в первый месяц года снизились на 9%. Челябинск - не исключение, жители города также затянули пояса. Расскажем, как безболезненно экономить на повседневных тратах и завести полезные привычки.

Тратить накопленные бонусы и баллы

Распространенная практика современного шопинга - начисление за покупки баллов, которые можно потратить во время следующих покупок. Так, в конце прошлого года держатели карты «Мир» могли принять участие в интерактивной акции «Меняйте Приветы на кешбэк и скидки». В ноябре и декабре они выполняли простые задания и получали за них виртуальные баллы – Приветы. Задания состояли из обычных повседневных трат - сходить в ресторан, сделать несколько покупок по карте, потратиться на развлечения.

Кстати, участники программы лояльности национальной платежной системы могли накопить Приветы автоматически. Поэтому для кого-то накопленные Приветы станут приятным сюрпризом – обязательно проверьте свой баланс в мобильном приложении «Привет, Мир!» или на сайте программы лояльности платежной системы.

До конца января виртуальные бонусы можно обменять на призы - кешбэк или гарантированную скидку в различных категориях товаров, а также подписки на популярные сервисы. К примеру, при покупке на определенную сумму получить скидку 10% в сервисе «Самокат» или пиццерии «Папа Джонс», кешбэк 5% в категории продукты или развлечения, 3% - за покупки на АЗС. Также можно обменять баллы на подписки онлайн-кинотеатров и сервисов. Главное, успеть потратить баллы до 31 января 2023 года, иначе они сгорят.

Ограничить развлечения и фаст-фуд

На развлечения, особенно для большой семьи, уходит много денег. Походы в кино, торгово-развлекательные центры, перекусы в кафе или ресторанах стоят недешево. Тут важно взять себя в руки и проводить время так, чтобы не тратить лишних денег. Например, отправиться на прогулку в парк, покататься на общественной горке, катке, сходить всей семьей на зимнюю рыбалку. Если вам предстоит провести много времени вне дома, приготовьте перекус и горячий чай заранее и возьмите с собой. Получится намного выгоднее и полезнее. Дома также можно весело и интересно проводить вечера за настольными играми.

Воспользоваться правом на поддержку

Расходы на коммунальные услуги, обучение, выплату ипотеки серьезно опустошают семейный кошелек. В последние годы государство расширило меры поддержки граждан, поэтому изучите, пособия и льготы, которые вам могут быть положены. Возможно, вы можете оплатить обучение старшего ребенка маткапиталом и сэкономить на этом? Или частично закрыть ипотеку? Или у вас есть льготы для малоимущих или многодетных? Узнать о доступной поддержке можно в многофункциональных центрах или городских отделениях соцзащиты.