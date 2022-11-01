Маленькая победа: жители Челябинска смогли уйти от управляйки, куда «сливали» их дом

С 1 ноября дом закреплен за «Вместеклаб», решение могут отменить Фото: Ильдар САУДАБАЕВ

«Надо объясниться, возьмите паспорта», — звонок с таким содержанием получили жильцы дома Чичерина 30, которые никак не могут перейти из «ДЕЗ Калининского района» в другую управляющую компанию. Эпопея длится с конца лета. Все из-за того, что на дом претендует еще одна УК — «Мой дом Урал», куда «сливают» дома из ДЕЗа. Компания подала уже два протокола голосования — и к обоим были вопросы.

И если раньше за разъяснениями жильцы сами шли в Госжилинспекцию, то на этот раз вызов пришел от ведомства. К походу в ГЖИ присоединился и корреспондент КП-Челябинск.

Утром там ждали в кабинете 304. Сотрудники отдела правого обеспечения выдали пришедшим опросные листы. Собственники квартир достали паспорта и сосредоточено приступили к заполнению бланков. Места на всех не хватило, садились за стол по очереди. Первая группа из 5 человек объяснилась, остальные должны прийти в течение дня.

— Всего 11 человек — это инициаторы голосования по переходу дома в ООО «Вместеклаб». Мы пригласили их для установления факта этого голосования. В опросных листах они подтвердят, что инициировали собрание и участвовали в голосовании. Мы обязаны проводить такую проверку по ч. 1.1. ст. 46 Жилищного кодекса, когда в отношении одного дома поступают два и более протоколов от разных УК, — объяснила КП-Челябинск происходящее государственный инспектор отдела правового обеспечения Кристина Елескина.

В отделе правого обеспечения ГЖИ выдали жителям опросные листы Фото: Ильдар САУДАБАЕВ

Параллельно идет проверка по двум протоколам от ООО «Мой дом Урал». В каждом указан один инициатор, но сотрудникам ГЖИ не удается связаться ни с одним из них, добавляет инспектор.

— Контактные телефоны не указаны. Мы выезжали к собственникам на дом, но застать никого не удалось. Несколько часов караулили. Поедем снова, попозже вечером. Попытаемся как-то выйти на этих людей через соседей. И если ситуация повторится, будем составлять акт, что в указанных квартирах никто не живет.

Услышавшие эту беседу жильцы напомнили: одного инициатора искать уже не нужно. Ранее он подавал заявление в ведомство, где объяснял, что живет в Башкирии, никаких подписей не ставил и к протоколу отношения не имеет. Сотрудник ГЖИ это заявление нашла и сказала, что это уже основание для обращению в полицию.

Госжилинспекция сама вызвала жителей Фото: Ильдар САУДАБАЕВ

Также присутствующим в кабинете сообщили, что поступившие от «Мой дом Урал» протоколы составлены с признаками нарушения регламента. Поэтому накануне было приятно решение закрепить за домом с 1 ноября УК «Вместеклаб». На лицах жильцов появилась улыбка, кто-то произнес: «Победа!»

Но пока маленькая. В ГЖИ пояснили, что решение может быть отменено, если появится новый протокол от другой УК. И так может продолжаться до бесконечности, разъясняет ведущий юрисконсульт юридической компании «Гаврюшкин и партнеры» Ануш Арутюнян:

– Выбор УК – за собственниками. По закону они в любое время могут принимать решение о ее смене. Причем неограниченное количество раз. Но если на самом деле жильцы не инициировали голосование, а их подписи в протоколе стоят – нужно обращаться в полицию по факту фальсификации с целью привлечения УК к ответственности. Однако наказание будет только по данному конкретному факту. Никто исключить или пресечь появление новых протоколов не может.

Тем временем, скрестив пальцы, жильцы с Чичерина 30 надеются на завершение эпопеи. А мы все еще ждем подробного ответа УК «Мой дом Урал». Официальный запрос туда мы направляли почти месяц назад.

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