Пять причин купить квартиру в доме на набережной

Дом "Пятый элемент" расположен на пересечении улиц Энгельса и Труда.

Жить в самом центре города на берегу реки Миасс в комфорте и наслаждаться великолепным видом из окон каждый день. Все это доступно жильцам дома «Пятый элемент», расположившегося на пересечении улиц Энгельса и Труда. Здесь гармонично сочетаются все четыре стихии в их современных проявлениях – вода, воздух, земля и огонь. Ключевым, пятым элементом, является дом и люди, живущие в нем.

ПРИЧИНА ПЕРВАЯ: ЖИЗНЬ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

Земля – определяет место и условия жизни человека. Дом «Пятый элемент» находится в выгодной локации – между парком им. Гагарина и берегом реки Миасс.

При этом в шаговой доступности все необходимое – школы, торговые центры, спортивные и культурные объекты. Отсюда удобно добираться до любой точки в городе, как на своем авто и общественном транспорте, так и пешком.

ПРИЧИНА ВТОРАЯ: СВОЯ НАБЕРЕЖНАЯ

Вода – снимает усталость и вдохновляет. Только представьте, как по вечерам вы будете прогуливаться по берегу реки! Или с утра совершать пробежки у воды – достаточно просто выйти из дома. Набережная – новый центр притяжения горожан, где встречаются комфорт городской жизни и гармония природы.

Отдых на природе для жителей «Пятого элемента» доступен в любое время. Растения, которые высадят на придомовой территории*, продолжают природный ландшафт живописного берега реки и перекликаются с масштабной парковой зоной, расположенной поблизости. Придомовая территория довольно функциональная – каждый может найти занятие по душе: активные игры с детьми, занятия спортом или спокойный отдых с книгой.

ПРИЧИНА ТРЕТЬЯ: ВИДОВЫЕ КВАРТИРЫ

Воздух помогает упорядочить мысли и дарит чувство свободы. В доме «Пятый элемент» - 23 этажа с отличным видом из окон. Что может быть лучше, чем выпить чашечку кофе или расслабиться после динамичного рабочего дня, глядя на город с высоты птичьего полета! Квартиры в доме большие и светлые – для удобства собственников нет жестких рамок в планировке. Будущие хозяева сами выбирают, сколько комнат у него будет – это делает жилье уникальным.

ПРИЧИНА ЧЕТВЕРТАЯ: КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Огонь – источник света и тепла, который дает защиту. Дом «Пятый элемент» оборудован современной системой безопасности нового поколения: закрытый двор, видеонаблюдение, смарт-карты. Жители защищены от всех непредвиденных ситуаций. В помощь - консьерж-сервис. Для комфорта и удобства всегда доступны услуги няни, такси и прачечной. Эффективное делегирование – это просто.

ПРИЧИНА ПЯТАЯ: ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ОБЛИК

О стиле и эстетике дома «Пятый элемент» говорит внешний облик дома, планировочные решения. Стильная входная группа станет местом встречи с гостями и партнерами. Жители могут использовать удобное и уютное пространство зоны лобби для переговоров или участия в видеоконференциях. На фасаде дома и в благоустройстве придомовой территории использованы арт-объекты*, которые гармонично вписываются в урбанистическую среду. Благодаря таким проектам эстетический облик города меняется к лучшему.

Дополнительная информация доступна на сайте: пятыйэлемент.рф или по телефону: +7 (351) 217-01-01.

Группа ВК: Жилой дом «Пятый элемент» | Челябинск (vk.com)

ТГ: Telegram: Contact @fifth_element_house

Застройщик — ООО Специализированный застройщик ФСК «Западный луч», проектная декларация – на сайте наш.дом.рф. Предложение не является публичной офертой. 454048, г. Челябинск, ул. Татьяничевой, д. 12б, оф. 69 ИНН: 7453324060 ОГРН: 1187456040111

*Архитектурные и ландшафтные решения – предварительные, отдельные элементы могут быть изменены.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.