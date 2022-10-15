От вулканов и гор до затерянных островов: самые яркие кадры с выставки «Чудеса России» в Челябинске

На выставке представили 44 фотографии со всех уголков России Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Накануне, 14 октября, в центре Челябинска открылась фотовыставка победителей конкурса «Моя Планета. Чудеса России». Из обилия работ были отобраны 44 фотографии, которые во всей красе показывают уникальность нашей страны. Здесь можно увидеть и рассвет над крепостью Гуниб, и затерянный остров Ушишир, а также подземелье Пинежья, вулканы и многое другое. КП-Челябинск показывает, как прошло открытие выставки на Кировке.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Выставку открывали первая леди Челябинской области Ирина Текслер и директор исторического музея Владимир Богдановский Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

– Среди снимков экспозиции – полуночная радуга в Хибинах, совиная игра в прятки на острове Беринга, ночи Калмыкии в заповеднике Черные земли и многое другое. Вот она, уникальность нашей Родины в ее многообразии, – цитирует Hornews.com организаторов выставки.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Директор «Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020» Вероника Ливончик Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Главный редактор телеканала «Моя Планета» Николай Табашников Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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