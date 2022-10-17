«Видно, что домашний»: в Челябинске потерявшегося лабрадора вытолкали из маршрутки

Пес был с ошейником Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Чтобы собака, да еще и зайцем?! Хвостатому пассажиру в одной из маршруток Челябинска оказались не рады. В минувшую субботу на Троицком тракте потерявшийся лабрадор пытался уехать на общественном транспорте. Но разделить с четвероногим салон маршрутки люди не пожелали. Собаку вытолкали то ли водитель, то ли пассажиры, рассказывает КП-Челябинск соосновательница фонда помощи ретриверам «ЛАБРиКо» Юлия Хамзина.

— Люди рассказали, что с 9 утра бегал в районе Привоза. Шел от «Маяка». Пытался уехать с разных остановок, в том числе, на противоположной стороне. Как приехал и на чем, никто не видел, — рассказала Юлия.

Благо нашелся неравнодушный прохожий. Несостоявшегося зайца мужчина держал рядом с собой, а сам тем временем висел на телефоне — прозванивал кинологов, чтобы пристроить потеряшку. Откликнулись в кинологическом центре «Драйв» — отправили специалистов забрать собаку.

Пока псу надеются найти старых хозяев Фото: Предоставлено "Комсомолке"

— Он на поводке, видно, что домашний. Жил, скорее всего, в своем доме, потому что пыльный такой, не квартирный. Адекватный, воспитанный молодой мальчишка. «Драйв» вышел на нас сразу, мы договорились пока оставить лабрадора у них. У нас нет места для передержки. Планируем позже забрать. А пока ищем старых хозяев, — говорит Юлия.

Если вы знаете владельцев пса, можно позвонить по номеру: 8-904-978-31-00.

К слову, другой потерявшейся собаке покататься все-таки удалось. Правда, для этого хаски пришлось сменить 5 маршруток, чтобы отправиться из Копейска в Челябинск.

НЕ КАТАЛСЯ, ЗАТО ХУДЕЛ

Другой лабрадор из Челябинска — 88-килограммовой Хаммер – прославился, став мотиватором для желающих похудеть. Собаку хотели усыпить хозяева, но ее спасли волонтеры из «ЛАБРиКО». Пухляша посадили на диету и даже подарили абонементы в бассейн и на фитнес. Впрочем, с удовольствием купался пес и в природных водоемах, на Первом озере. История закончилась тем, что Хаммер сбросил 34 килограмма и нашел новую семью. В прошлом году «Комсомольская правда-Челябинск» наградила Хаммера и его спасителей на «Белом балу».

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