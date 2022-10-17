Жителя Кургана оштрафовали за съемку футбольного поля с квадрокоптера

Первый запуск квадрокоптера оказался штрафным Фото: Олег ЗОЛОТО

Жителя Кургана оштрафовали за съемку футбольного поля с помощью квадрокоптера. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура. Мужчина запустил новенький беспилотник, чтобы проверить, работает ли он вообще, вот только не поставил его на государственный регистрационный учет. А это должны делать все владельцы квадрокоптеров.

В итоге против курганца завели административное дело по ч. 5 ст. 11.5 КоАП РФ «Нарушение правил безопасности эксплуатации воздушных судов».

— В результате рассмотрения дела виновному назначен штраф, — уточнили в транспортной прокуратуре.

Согласно административному кодексу, по этой части статьи размер штрафа составляет от двух до двух с половиной тысяч рублей.

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