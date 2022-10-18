«Мне кричали, чтоб не обгонял китайца, они же хозяева»: Сергей Устюгов в Челябинске отдал олимпийское золото студентам

Сергей Устюгов в Челябинске два часа отвечал на вопросы студентов и никому не отказывал в автографах и селфи. Фото: Алексей МИКУШИН

Олимпийский чемпион Пекина-2022, двукратный чемпион мира, победитель самой престижной мировой многодневной гонки «Тур-де-Ски», восьмикратный чемпион мира среди юниоров и молодежи Сергей Устюгов получил диплом магистра по специальности «Физическая культура» (кафедра Управления физической культуры) в Челябинске. Кстати, диплом магистра получила и супруга Сергея Елена. Она тоже бегала в составе сборной России, и становилась призером этапа Кубка мира.

Елена и Сергей Устюговы получили дипломы магистров. Фото: Алексей МИКУШИН

Сергей Устюгов получил диплом магистра. Фото: Алексей МИКУШИН

После торжественной церемонии вручения дипломов школьники, юные воспитанники челябинской СШОР №5 по лыжным видам спорта и студенты УралГУФК больше двух часов «терзали» вопросами именитого российского лыжника Сергея Устюгова. И он, надо сказать, никому не отказывал – ни в селфи, ни в автографах, подробно отвечал на любой вопрос.

Кстати, олимпийскую золотую медаль Сергей Устюгов в самом начале встречи дал посмотреть одному мальчишке, и потом разрешил эту самую главную спортивную награду подробно рассмотреть всем желающим. Олимпийское золото вернулось хозяину только спустя пару часов — уже после окончания встречи.

Сергей Устюгов разрешил студентам поближе рассмотреть олимпийскую медаль. Фото УралГУФК

СНАЧАЛА БЫЛ БОКС

— Сколько часов в неделю вы тренируетесь, — посыпались вопросы Сергею Устюгову.

— На прошлой неделе у меня получилось 32 часа. Примерно по 4,5 часа в день.

— А где родились, во сколько лет пришли в спорт?

— Родился в поселке Междуреченский, что между Тюменью и Ханты-Мансийском. Это на север от Тюмени больше тысячи километров. А в спорт пришел лет в девять. Сначала месяца три ходил в бокс, но там что-то не сошлись характерами с тренером (улыбается) и я, как и мой сосед по дому решил выбрать лыжи. Сначала просто ходил на лыжную базу, брал инвентарь в прокат, а потом записался в спортивную школу к моему первому тренеру Ивану Геннадьевичу Брагину.

Знаю, что в лыжный спорт люди приходят и в 16 и в 18 лет и добиваются больших успехов. Правда, конечно, для этого нужно, чтобы человек был подготовлен, занимался каким-то видом спорта.

— Вы еще биатлоном занимались?

— Да, начинал заниматься в секции биатлона. Даже входил в расширенный состав сборной Ханты-Мансийского автономного округа. Но выбрал чистые лыжи. У меня там неплохо получалось.

Вопросы Олимпийскому чемпиону задавали и самый юные спортсмены. Фото УралГУФК

НЕ ОБГОНЯЙ КИТАЙЦА

— Сравните сегодняшние тренировки молодых спортсменов и свои – кто больше тренировался, на ваш взгляд?

— Я уже лет с 14-15 бегал на серьезном уровне. Тренировались тогда сильно. Были и хорошие объемы и скоростная работа. Но при этом нас учили уже с тех лет грамотно проходить к тренировкам: измерять пульс, сдавать биохимический анализ крови, чувствовать свое состояние. Смотрю, как сейчас тренируется молодежь и вижу, что мы в свое время пахали побольше.

Отвечая на вопрос о том, сколько раз он сможет подтянуться на турнике, Сергей Устюгов вспомнил, что свой рекорд он установил лет в 15 – 32 раза, и 113 раз – отжимался на брусьях.

В 19 лет Сергей попал в основной состав сборной России. Конечно, главные его достижения – победа на Туре-де-Ски, дважды на чемпионатах мира, второе место в общем зачете Кубка мира и золото Олимпиады в Пекине.

Елена и Сергей Устюговы два часа отвечали на вопросы студентов и воспитанников челябинской СШОР №5. Фото: Алексей МИКУШИН

— О чем вы думали, когда бежали последний этап золотой Олимпийской эстафеты?

— По ходу последнего четвертого этапа я на круг догонял китайца и помню мне тогда Никита Крюков, он тренировал команду Поднебесной, кричал – не обгоняй китайца, это же хозяева (смеется). Помню кричали, чтобы перед финишем взял российский флаг. Но больше всего думал об Артеме Мальцеве. Я неудачно пробежал спринт, но меня все-таки поставили в эстафету, хотя и Артем претендовал на это место… Словом, очень переживал, что так получилось. К тому же мы жили на Олимпиаде в одной комнате.

Сергей Устюгов один из самых именитых лыжников России. Фото из соцсетей Сергея Устюгова

МЕДАЛИ ХРАНЮ В ЧЕРНОМ МЕШОЧКЕ

— Как вас приняли во взрослой сборной России, и кто тогда был вашим кумиром?

— Кумиром? Как обычно для тех лет – норвежец Нортуг, наш Александр Легков, Александр Дементьев. В те годы в сборной был «дядькой» Максим Вылегжанин. Я к нему с вопросом: подскажите, что делать, как делать? Он мне: ты просто смотри, учись и тренируйся. Я смотрел на других и тоже тренировался. Уже через год Вылегжанин начал открывать мне какие-то свои секреты по технике, тактике.

— У вас много медалей, где вы их храните?

— Медалей и кубков очень много. Есть у меня один черный мешочек. Там все хранится ценное – за чемпионаты, кубки мира, олимпийская медаль в отдельной коробочке. А часть медалей за победы на различных областных, зональных, всероссийских стартах я отдал в родную спортивную школу в Междуреченск. Сейчас наградной фонд недешевый. Пусть мои старые медали вручают на местных стартах. Я не против.

За автографом к именитому лыжнику пришли люди всех возрастов Фото: Алексей МИКУШИН

В ПОСЕЛКЕ ПРОВЕЛИ ГОНКУ ЕВРОПЕЙСКОГО УРОВНЯ

— Как вы оцениваете подготовку и проведение российских лыжных стартов, их отличие от международных?

— Сейчас наши местные старты могут проводить не хуже европейских. Недавно я бегал гонку на лыжероллерах в одном небольшом поселке. Там местный руководитель сумел построить 1,5-километровую асфальтированную трассу очень хорошего уровня. С набором высот, с хорошим качеством покрытия. И сами старты прошли красочно. Было много болельщиков, любителей спорта. Здорово! Речь здесь идет о спонсорских вложениях, о людях которые любят спорт и готовы вкладывать в это средства. В инфраструктуру, в то, чтобы проводить большие спортивные праздники. На радость всем. У нас в России тоже могут и умеют проводить прекрасные старты любого уровня.

ЗА ГОНКУ ШАПОЧКУ СВЯЖУ

— Сложно ли совмещать учебу и профессиональные занятия спортом?

— Если в вузе вам идут навстречу, то вы всегда сможете «потянуть» учебную программу. С другой стороны спортсменов не удивить трудностями. Мы с Сергеем готовы были успешно совмещать учебу и спорт, - ответила на вопрос Елена Устюгова.

— Елена, вы сейчас в декретном отпуске. Болеете за мужа, когда он сражается на лыжных трассах, пашет на тренировках?

— Конечно, переживаю, нервничаю. Сижу перед телевизором со спицами и клубками пряжи. За гонку могу связать детскую шапочку, - улыбается Елена.

— Муж часто на сборах. Как справляетесь с двумя детишками?

— Родня и с моей стороны и со стороны Сергея здорово помогает. Всем вместе проще справляться.

Елена Устюгова со старшей дочкой Кирой Фото: Алексей МИКУШИН

У ДЕТЕЙ НЕ БУДЕТ ШАНСА НЕ ЛЮБИТЬ СПОРТ

Сергей приехал в Челябинск с супругой и двумя детишками. Старшей Кире два года, младшему Мише полгодика.

— Почему выбрали такие имена, - задал вопрос Сергею после встречи в вузе корреспондент «Комсомольской правды-Челябинск».

— Супруга настояла на том, что имя нашему первому ребеночку даст она, второму я. Кира необычное, красивое имя. Правда, она специально что ли это сделала — я ведь букву «р» плохо выговариваю (смеется). А сына я назвал Михаилом в честь моего старшего брата. Он для меня многое сделал в жизни. Я его люблю и очень уважаю.

— Детей уже видите спортсменами, может даже профессиональными?

— У наших детей не будет шанса не любить спорт, — улыбается Елена. – У них мама и папа всегда будут кататься и бегать на лыжах, тренироваться. Начнут заниматься. Потом сами выберут, что им по душе. Останутся в любительском спорте — ничего страшного. Выберут профессиональный, тоже всегда поможем, подскажем. Как говорится, без насилия.

ВЕЛОСИПЕД УКРАЛИ, ПОКА БЕЗ КОЛЕС

— Этим летом у вас из подъезда украли полупрофессиональный велосипед стоимостью порядка 150 тысяч рублей. Была полиция, была проверка, следствие. Так и не нашли?

— Нет. Вроде задерживали подозреваемого. Точно не могу сказать.

— Уже новый приобрели?

— Нет, пока без велосипеда. На сборах нам выдают штатные. Пока этого хватает.

— Сергей, как в этом году готовитесь к сезону? Чем-то эта подготовка отличается от предыдущих, как оцениваете свою физическую форму?

— По объему выполненной работы, ощущениям я сейчас чувствую себя прекрасно. Примерно также, как перед Олимпиадой в Пекине. Другой вопрос, что у меня давно не было соревновательной практики. Зима покажет. Недавно сдал тесты и прошел медобследование. Думаю, что результаты должны меня порадовать. Сейчас тело в порядке, но форма загадка (улыбается).

— Уже скоро на снег?

— Да, недавно вернулся со сборов в Ижевске. Пять дней дома и снова уже на последний предсезонный сбор с национальной командой в Ханты-Мансийск. Он начнется 20 октября. А на 8 ноября намечен контрольный старт «Кубок Югории – Первый снег». Потом будут окружные соревнования и начало этапов Кубка России.

— Каждый год сборной команде выдают спонсорские комплекты лыжного инвентаря — ботинки, лыжи, палки, смазки… В этом году будут ли с этим проблемы?

— Говорят, что вроде с этим никаких проблем не будет.

— С международными стартами сейчас «напряженка». Допустят ли российских спортсменов к этапам Кубка мира, к другим соревнованиям?

— Сложно сказать. Сейчас есть какие-то подвижки в Международной федерации лыжного спорта. В сборной команде также решают вопросы по допуску. У нас в России тоже конкуренция серьезная и будет за кого поболеть. И, конечно, международные лыжные гонки без россиян значительно обеднеют. Да и без жесткой конкуренции могут уйти часть спонсоров или сократиться бюджеты.

Селфи с чемпионом? Пожалуйста. Фото УралГУФК

И ПОСЛЕ 30 МОЖНО БЕГАТЬ НА ТОП-УРОВНЕ

Сегодня активно обсуждается вопрос о премиальных за выступление на этапах Кубка России (сродни призовым за этапы Кубка мира). Пока окончательно этот вопрос не решен, но, наверняка, найдутся спонсоры, которые смогут обеспечить достойное финансирование наших внутренних стартов.

Сергей Устюгов в этом году тренируется по индивидуальной программе. Рассказал, что, как и прежде, продолжает сотрудничать с немецким специалистом, который в свое время работал со сборной России Маркусом Крамером.

— Это специалист с большой буквы. Мы с ним понимаем друг друга. Он прекрасно меня знает, и знает, что нужно делать для достижения хорошего результата.

— Долго еще планируете выступать на высоком уровне?

— Мне в этом году исполнилось 30 лет. Обсуждаем этот вопрос и на семейном совете. И Лена и я разбираемся в спорте. Понятно, что каждый год бежать на ТОП-уровне после определенного возраста – это не так просто. Это серьезные нагрузки. Но если все делать с умом, то можно продлевать свой век в спорте. Были и есть ТОП-лыжники, которые боролись и борются на международной арене и в уже достаточно зрелом возрасте.

Сергей Устюгов всегда в центре внимания поклонников Фото: Алексей МИКУШИН

ДОСЬЕ «КП»

Сергей Устюгов. 30 лет. Заслуженный мастер спорта России. Является военнослужащим Росгвардии, звание майор. В феврале 2022 года награжден «Орденом Дружбы» за высокие результаты на Олимпиаде-2022 в Пекине, также награжден медалью Росгвардии «За боевое содружество» (2017).

КСТАТИ

После встречи со студентами и юными воспитанниками спортивной школы Сергей Устюгов поехал на строящийся лыжный комплекс «Карпов пруд», что у поселка Тарасовка.

Владимир Воронов (на фото крайний - слева) рассказал Сергею Устюгова о строительстве лыжного комплекса Карпов Пруд. Фото СШОР №5

Напомним, в этом году до 30 ноября будет завершена первая очередь строительства лыжного стадиона. Уже почти завершено строительство круга с асфальтовым покрытием (2500 метров, зимой его длина увеличится до почти 4 км), установлены столбы освещения, устанавливаются теплые боксы и раздевалки. Ширина трассы – от 6 до 12 метров.

- Мы прошли от стартовой поляны до начала первого дальнего подъема. Сергей Устюгов действительно был приятно удивлен таким масштабным строительством и планами по развитию этой площадки. Сказал, что уже сейчас видно, что это будет современный лыжный комплекс европейского уровня, и Сергей пообещал приехать на его открытие, - рассказал директор челябинской спортивной школы №5 Владимир Воронов.

- Здесь действительно все делается на высоком уровне. Контруклоны, хороший рельеф, широкая поляна старта и финиша. Качественное покрытие, освещение. Есть боксы для подготовки лыж, раздевалки, будет построен административный корпус. Есть и трассы для начинающих и для более продвинутых и для профессиональных лыжников. Всем будет, где попотеть. Карповом пруд займет достойное место в ряду российских лыжных комплексов, - отметил Сергей Устюгов.

Сергей Устюгов на строящемся лыжном комплексе Карпов пруд. Фото СШОР №5

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