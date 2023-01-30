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Общество30 января 2023 8:06

8 и 9 февраля в Челябинске пройдет межрегиональная агропромышленная конференция МАК-2023

В этом году в числе спикеров конференции — ведущие эксперты отрасли
Источник:kp.ru
Фото предоставлено организаторами

Фото предоставлено организаторами

Конференция проходит третий год подряд при поддержке Министерства сельского хозяйства Челябинской области. Несмотря на небольшой срок, мероприятие сумело зарекомендовать себя как эффективная дискуссионная площадка для профессионалов в сфере сельского хозяйства за счёт актуальности и остроты тем, поднимаемых участниками.

Высокий авторитет и значимость события подтверждает тот факт, что в этом году в числе спикеров конференции — ведущие эксперты отрасли, топ-менеджеры крупнейших предприятий и отраслевых союзов, а также представители агропромышленных компаний первого эшелона.

— Заслуга МАК в том, что аграрии региона и другие участники аграрного сообщества раньше всех получают актуальную информацию о новых тенденциях в отрасли и государственной политике и господдержке. Это даёт возможность скорректировать стратегию инвестирования, развития компетенций, — подчёркивает министр сельского хозяйства региона Алексей Кобылин. — Учитывая, что Челябинская область по ряду показателей в АПК входит в ТОП лидеров России и Уральского федерального округа, знания, заявленный опыт, новые предложения и проекты становятся необходимыми конкурентными преимуществами для определения дальнейшей траектории развития в каждой крупной аграрной компании или в фермерском хозяйстве.

Фото предоставлено организаторами

Фото предоставлено организаторами

Своё участие уже подтвердили первые лица ведущих компаний и отраслевых союзов: генеральный директор Национального Союза птицеводов Сергей Лахтюхов (г.Москва), генеральный директор Союза производителей молока «СОЮЗМОЛОКО» Артём Белов (г.Москва), исполнительный директор Ассоциация «Народный фермер» Станислав Санкеев, директор по взаимодействию с органами государственной власти АО «Объединенная зерновая компания» Владимир Печеный, (г. Москва), директор АО «Национальная товарная биржа» Никита Захаров, (г.Москва), Вице-Президент «ОПОРЫ РОССИИ», Председатель Комиссии по развитию зернового комплекса, генеральный директор АО «Новосибирскхлебопродукт» Сергей Соколов (г.Новосибирск), член Правления Российского Союза мукомольных и крупяных предприятий, генеральный директор АО «Пермский Мукомольный завод» Сергей Окишев (г. Пермь), генеральный директор ООО «Чебаркульская птица» Дмитрий Пырсиков (Челябинская область) и др.

— Уникальность конференции текущего года не только в составе участников, но и в содержании тем, которые будут обсуждаться, — говорит организатор МАК-2023, директор ООО «Первое выставочное объединение» Светлана Мещерякова. — Кроме пленарного заседания, где ведущие эксперты и практики отрасли поделятся своим видением развития сельского хозяйства в наступившем году, запланировано всестороннее обсуждение темы развития зернового рынка. Для этого к участию приглашены все участники процесса: фермеры, переработчики, корпоративные потребители, перевозчики, зернотрейдеры, экспортёры и аналитики. Кроме того, география участников позволяет говорить о том, что это будет самое масштабное мероприятие, которое проводится за пределами центральной России.

В программе конференции:

— Пленарное заседание «6 Трендов АПК в условиях экономики 2023 года»;

— Панельная дискуссия «PRO зерно»;

— Дискуссионная панель с участием производителей, потребителей и перевозчиков зерна;

— Круглый стол «Экологизация в АПК»;

— Круглый стол «Наука и инновации для гармоничного развития отрасли»;

— Профессиональная встреча «Институты развития - для нужд АПК»;

— Круглый стол «Растениеводство-2023: вызовы и прогнозы»;

— Круглый стол «Картофелеводство и Овощеводство-2023: вызовы и прогнозы».

Интенсив для специалистов сферы животноводства и ветеринарии:

- семинар для специалистов по кормлению и выращиванию КРС «Управление кормовой базой – способ выжить в кризис»;

- круглый стол «Животноводство-2023: вызовы и прогнозы»;

- семинар «Комплексные программы кормления».

С подробной программой можно ознакомиться по ссылке.

В рамках конференции будет работать зона партнёров, где будут представлены новинки и последние достижения компаний в сфере животноводства и птицеводства, ветеринарии, растениеводства и агрохимии, мелиорации, цифровизации, агрострахования и аграрной науки.

Официальные партнёры мероприятия:

ООО «АГРОКОМПЛЕКС «КУРГАНСЕМЕНА» ООО «Объединенная комбикормовая компания» ООО «Сибагроцентр»

ООО «ФосАгро-Регион» Челябинский региональный филиал АО «Россельхозбанк»

ООО Торговый Дом «Кирово-Чепецкая Химическая Компания»

ООО «Сингента»

ООО «Агро Эксперт Груп» ЗАО «Электронные и механические измерительные системы»

Партнёр регистрации:

Селекционно-семеноводческий центр «Чебаркульские семена»

Участие в МАК-2023 только по предварительной регистрации

Место проведения: Гранд Отель Видгоф (г.Челябинск, пр.Ленина, 26А).

Подробная информация о событии на сайте https://makural.ru

Дополнительная информация по телефону: +7(351)755-55-10 или электронной почте: pvo74@pvo74.ru.

БИЗНЕС-ПРЕСС