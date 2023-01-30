8 и 9 февраля в Челябинске пройдет межрегиональная агропромышленная конференция МАК-2023

Фото предоставлено организаторами

Конференция проходит третий год подряд при поддержке Министерства сельского хозяйства Челябинской области. Несмотря на небольшой срок, мероприятие сумело зарекомендовать себя как эффективная дискуссионная площадка для профессионалов в сфере сельского хозяйства за счёт актуальности и остроты тем, поднимаемых участниками.

Высокий авторитет и значимость события подтверждает тот факт, что в этом году в числе спикеров конференции — ведущие эксперты отрасли, топ-менеджеры крупнейших предприятий и отраслевых союзов, а также представители агропромышленных компаний первого эшелона.

— Заслуга МАК в том, что аграрии региона и другие участники аграрного сообщества раньше всех получают актуальную информацию о новых тенденциях в отрасли и государственной политике и господдержке. Это даёт возможность скорректировать стратегию инвестирования, развития компетенций, — подчёркивает министр сельского хозяйства региона Алексей Кобылин. — Учитывая, что Челябинская область по ряду показателей в АПК входит в ТОП лидеров России и Уральского федерального округа, знания, заявленный опыт, новые предложения и проекты становятся необходимыми конкурентными преимуществами для определения дальнейшей траектории развития в каждой крупной аграрной компании или в фермерском хозяйстве.

Фото предоставлено организаторами

Своё участие уже подтвердили первые лица ведущих компаний и отраслевых союзов: генеральный директор Национального Союза птицеводов Сергей Лахтюхов (г.Москва), генеральный директор Союза производителей молока «СОЮЗМОЛОКО» Артём Белов (г.Москва), исполнительный директор Ассоциация «Народный фермер» Станислав Санкеев, директор по взаимодействию с органами государственной власти АО «Объединенная зерновая компания» Владимир Печеный, (г. Москва), директор АО «Национальная товарная биржа» Никита Захаров, (г.Москва), Вице-Президент «ОПОРЫ РОССИИ», Председатель Комиссии по развитию зернового комплекса, генеральный директор АО «Новосибирскхлебопродукт» Сергей Соколов (г.Новосибирск), член Правления Российского Союза мукомольных и крупяных предприятий, генеральный директор АО «Пермский Мукомольный завод» Сергей Окишев (г. Пермь), генеральный директор ООО «Чебаркульская птица» Дмитрий Пырсиков (Челябинская область) и др.

— Уникальность конференции текущего года не только в составе участников, но и в содержании тем, которые будут обсуждаться, — говорит организатор МАК-2023, директор ООО «Первое выставочное объединение» Светлана Мещерякова. — Кроме пленарного заседания, где ведущие эксперты и практики отрасли поделятся своим видением развития сельского хозяйства в наступившем году, запланировано всестороннее обсуждение темы развития зернового рынка. Для этого к участию приглашены все участники процесса: фермеры, переработчики, корпоративные потребители, перевозчики, зернотрейдеры, экспортёры и аналитики. Кроме того, география участников позволяет говорить о том, что это будет самое масштабное мероприятие, которое проводится за пределами центральной России.

В программе конференции:

— Пленарное заседание «6 Трендов АПК в условиях экономики 2023 года»;

— Панельная дискуссия «PRO зерно»;

— Дискуссионная панель с участием производителей, потребителей и перевозчиков зерна;

— Круглый стол «Экологизация в АПК»;

— Круглый стол «Наука и инновации для гармоничного развития отрасли»;

— Профессиональная встреча «Институты развития - для нужд АПК»;

— Круглый стол «Растениеводство-2023: вызовы и прогнозы»;

— Круглый стол «Картофелеводство и Овощеводство-2023: вызовы и прогнозы».

Интенсив для специалистов сферы животноводства и ветеринарии:

- семинар для специалистов по кормлению и выращиванию КРС «Управление кормовой базой – способ выжить в кризис»;

- круглый стол «Животноводство-2023: вызовы и прогнозы»;

- семинар «Комплексные программы кормления».

С подробной программой можно ознакомиться по ссылке.

В рамках конференции будет работать зона партнёров, где будут представлены новинки и последние достижения компаний в сфере животноводства и птицеводства, ветеринарии, растениеводства и агрохимии, мелиорации, цифровизации, агрострахования и аграрной науки.

Официальные партнёры мероприятия:

ООО «АГРОКОМПЛЕКС «КУРГАНСЕМЕНА» ООО «Объединенная комбикормовая компания» ООО «Сибагроцентр»

ООО «ФосАгро-Регион» Челябинский региональный филиал АО «Россельхозбанк»

ООО Торговый Дом «Кирово-Чепецкая Химическая Компания»

ООО «Сингента»

ООО «Агро Эксперт Груп» ЗАО «Электронные и механические измерительные системы»

Партнёр регистрации:

Селекционно-семеноводческий центр «Чебаркульские семена»

Участие в МАК-2023 только по предварительной регистрации

Место проведения: Гранд Отель Видгоф (г.Челябинск, пр.Ленина, 26А).

Подробная информация о событии на сайте https://makural.ru

Дополнительная информация по телефону: +7(351)755-55-10 или электронной почте: pvo74@pvo74.ru.