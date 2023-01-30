Баскетбол с приставкой супер: итоги чемпионата и Суперкубка России по баскетболу 3х3 в Челябинске

В Челябинске Алексей Текслер и Андрей Кириленко наградили победителей и призеров чемпионата и Суперкубка России по баскетболу 3х3 Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

В Челябинске отгремел стартовый этап Winline чемпионата России по баскетболу 3х3 и Суперкубок страны. Два жарких дня на корте атриума Торгового дома «Алмаз», тысячи зрителей, болельщиков и фанатов этого динамичного вида спорта. Двадцать мужских и восемь женских команд из разных уголков России, ведущие игроки, среди которых победители и призеры крупных турниров и Олимпийских игр, 120 участников. А еще 150 судей, технических специалистов, видеооператоров, волонтеров, сотрудники охраны… Четыре клуба - из Челябинской области: мужские «Курчатов» (Челябинск), «Металлург» (Магнитогорск) и «Уралец» (Златоуст), и женский «Позитив» (Челябинск).

Атриум челябинского Торгового города «Алмаз» стал площадкой для проведения чемпионата и Суперкубка России по баскетболу 3х3 Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

Турниры были проведены при поддержке губернатора Челябинской области, а организаторами выступили Российская федерация баскетбола, Фонд поддержки спорта Челябинской области и Федерация баскетбола региона.

ОЛИМПИЙЦЫ СРЕДИ НАС

Турнир открывали игры чемпионата страны, где команды бились за выход в финальную часть и призовые места. В итоге у женщин в финале встретились подмосковная «Находка» и московский «МБА». Баскетболистки из столицы России оказались сильнее - 20:18.

У мужчин после группового этапа в финале баскетболисты из подмосковного БК «Khimki Power» на классе уверенно выиграли у «Грязных парней» из Каменска-Уральского - 21:9. В другом финале обладателем еще одной путевки в тандем «Мастер» стала команда «Stella-PRO» из Екатеринбурга, в решающем сражении команда выиграла у соперников из московского «МБА» - 20:18.

Путевки на следующий этап чемпионата России также завоевали «Bionord PRO» из Перми и «ХелиТаб» (Екатеринбург), выигравшие свои финалы. Кстати, в составе екатеринбургской команды блистал серебряный призер Олимпийских игр в Пекине, воспитанник челябинского баскетбола Кирилл Писклов.

В финале за выход в следующий раунд чемпионата России челябинский «Курчатов» на равных бился с БК «ХелиТаб» и даже вел в счете, но екатеринбуржцы все же смогли одержать победу - 19:16.

«Уралец» из Златоуста также вел в счете (+2) в матче с «ХелиТаб». Но не удержал преимущество. Точный двухочковый бросок Кирилла Писклова в концовке поединка принес побегу Екатеринбургу.

Призер Олимпиады, воспитанник челябинского баскетбола Кирилл Писклов (на фото - слева) вместе со своей командой противостоял БК «Курчатов" (Челябинск)» Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

«Металлург» из Магнитогорска и челябинский «Позитив» так же упорно сражались за выход в финальную часть с сильнейшими командами страны, но, скорее всего, командам не хватило мастерства. Но это, как говорят, дело наживное. Скажем, женский «Позитив», успешно игравший во всероссийских турнирах, только недавно получил статус профессионального клуба.

Девушки из челябинского БК «Позитив» впервые сыграли в статусе профессионального баскетбольного клуба Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

Второй этап чемпионата страны пройдет 11 - 12 февраля в Казани. Отметим, что Российская федерация баскетбола приняла решение допустить до участия в следующем раунде чемпионата челябинский «Позитив» (предоставили wild card - свободная карта). В РФБ приняли такое решение, исходя из результатов игр южноуральской команды, которая довольно успешно выступает в различных турнирах.

ПОБЕДА В ОВЕРТАЙМЕ

Финальным аккордом турнира в Челябинске стали игры за Суперкубок России, где за награды сразились топ-клубы: «Руна» (Москва), «ЦОП Bad Boys» (Санкт-Петербург), «Inanomo» (Москва) и «Гагарин» (Химки), а также женские клубы - БК «Самара» и «ЦОП-Петербург» (Санкт-Петербург).

Женский финал за Суперкубок получился ярким, динамичным, как и положено в баскетболе 3х3. Всего за 40 секунд до окончания основного времени «Самара» вела с преимуществом в три очка, но две результативные атаки «Питера», плюс два штрафных очка - и все перевернулось. В итоге дело дошло до овертайма, где девушки с берегов Невы вырвали победу - 22:21.

У женщин обладателем Суперкубка стала команда «ЦОП-Петербург», у мужчин - «Руна» (Москва) Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

А у мужчин в финале шквал атак «Руны» не оставил шансов «Inanomo» - 13:18

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Почетным гостем турнира стал президент Российской федерации баскетбола (РФБ), заслуженный мастер спорта, призер Олимпийских игр, чемпион Европы Андрей Кириленко. Легендарный баскетболист вместе с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером провели награждение победителей и призеров чемпионата и Суперкубка.

Отметим, что глава региона и президент РФБ подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого в области будут развивать и популяризировать этот вид спорта. Подписание соглашения между правительством Челябинской области и Российской федерацией баскетбола. По словам Андрея Кириленко, это поможет выйти на новый уровень и позволит активно развивать новые направления - образовательные программы для тренеров, судейство, тихий баскетбол и многое другое.

Губернатор Алексей Текслер и президент РФБ Андрей Кириленко подписали соглашение о сотрудничестве региона с Российской федерацией баскетбола. Фото правительство Челябинской области

Кроме того, власти региона занимаются развитием инфраструктуры для занятий спортом. Например, в 2024 году в Челябинске сдадут «РМК-Арену», где будут играть ведущие клубы города. В этом году приступили к реализации проекта тренировочного баскетбольного центра. Также для любителей уличных состязаний оборудуются баскетбольные корты во дворах и общественных пространствах.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

- Для нас, конечно, самое главное – это развитие баскетбола в регионе. Мы активно этим занимаемся. В Челябинской области баскетбольный бум - наши команды успешно выступают в разных лигах. За последние три года численность постоянно и активно занимающихся баскетболом у нас в регионе кратно растет, и интерес к баскетболу в Челябинской области очень высок. Вовлекая все больше и больше детей и молодежи, развивая баскетбол как базовый вид спорта в регионе, мы будем пополнять лучшими спортсменами наши клубы. Ставим задачу, чтобы эти клубы росли, в том числе, переходя из одной лиги в более высокую. Также будем продолжать проводить значимые спортивные соревнования в регионе.

Президент РФБ Андрей Кириленко:

- Соглашусь, что сейчас в Челябинской области баскетбольный бум. Приятно, когда правительство работает вместе с Федерацией. Развитие баскетбола в регионе будет продолжаться. Челябинск - это серьезный центр баскетбола, который появился сейчас на баскетбольной карте страны. Я привожу Челябинскую область в пример многим регионам, потому что за последние годы здесь произошел огромный скачок.

Также отдельно хочу поблагодарить Челябинскую область за прекрасное проведение финала прошлогоднего финала чемпионата России 3х3.

Президент РФБ Андрей Кириленко отметил, что Челябинская область за последние годы сделала большой скачок в развитии баскетбола Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

Президент РФБ Андрей Кириленко отметил, что Челябинская область за последние годы сделала большой скачок в развитии баскетбола Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

Президент Федерации баскетбола Челябинской области Николай Сандаков:

- По предварительным оценкам, порядка 10 тысяч южноуральцев побывали на матчах чемпионата страны и Суперкубка России. Еще несколько сотен тысяч увидели игры по ТВ и в сети Интернет. Впервые в чемпионате России дебютировали сразу три южноуральские команды. Очень конкурентно парни и девчата из наших южноуральских команд играли с лучшими клубами страны. Пройти в следующую стадию нередко мешали всего два-три броска. Несмотря на это, команда «Курчатов» получила право играть тандеме «Мастерс» в Казани.

Да, в последнее время часть звучит словосочетание «баскетбольный бум на Южном Урале». Наша работа заметна. Нас уже тысячи - тех, кто любит баскетбол и несет эту любовь в массы, созидая новые решения и проекты, главная цель которых - привести к баскетбольным кольцам как можно больше людей, дать здоровую альтернативу негативным явлениям нашего времени.

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