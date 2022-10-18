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Общество18 октября 2022 4:40

Уютная осень в скверах Челябинска

Сезон благоустройства заканчивается появлением в городе новых мест для прогулок
Ольга ЩАПИНА
Наталья Котова отметила, что для озеленения площади Павших Революционеров выбрали только крупномерные деревья.

Наталья Котова отметила, что для озеленения площади Павших Революционеров выбрали только крупномерные деревья.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Глава Челябинска Наталья Котова оценила ход работ по благоустройству в Центральном районе города, а также реконструкцию моста через реку Миасс возле поселка Першино. На всех объектах рабочие укладываются в сроки, но стоит задача - ускориться и закончить работы в этом году.

— На сегодняшний день более 92 - 95% работ по благоустройству в городе выполнено, уверена, что в октябре мы их завершим полностью, и у жителей появятся новые любимые места и точки притяжения, — подчеркнула глава Челябинска Наталья Котова. — Сейчас мы ведем такую политику в городе, что на территориях, где можно обустроить общественное пространство, появляются именно скверы и зоны отдыха.

ИНКЛЮЗИВНЫЙ СКВЕР

Всего за месяц кардинально изменилось пространство на пересечении улиц Труда и Володарского. Рядом с цветочными магазинами и кафешками, уютными лавочками и дорожками много лет находился заброшенный участок, заросший бурьяном. Естественно, первыми его облюбовали застройщики: самый центр города — и пустует. Однако у администрации на это место были другие планы.

— За эту территорию несколько лет шла битва, — рассказала Наталья Котова. — Хотели поставить здесь дом, но мы ведем политику благоустройства города, поэтому победили обращения граждан, которые были за сквер.

Деревянные покрытия сделают инклюзивный сквер особенно уютным. Фото: пресс-служба администрации.

Деревянные покрытия сделают инклюзивный сквер особенно уютным. Фото: пресс-служба администрации.

Улица Володарского — самое подходящее место для инклюзивного сквера. Недалеко находится Общероссийская общественная организация инвалидов, с другой стороны — областная библиотека для слабовидящих и слепых.

Сейчас рабочие доделывают дорожки, уложили безопасное резиновое и деревянное покрытие, установили видеонаблюдение и систему атвоматического полива, поставили бесплатный общественный туалет. В ближайшее время ожидается поставка малых форм. Все детали будут приспособлены для пользования детьми с различными ограничениями здоровья. Специальными будут карусели, тренажеры, развивающие комплексы, качели. Первый этап установки всех деталей должны завершить к 5 ноября, основное благоустройство и озеленение закончат чуть раньше — к 30 октября. Но часть работ оставят на следующий год.

— Уже заказаны сенсорный лабиринт, ароматический сад, специальная песочница, — рассказал глава Центрального района Виктор Ереклинцев. — Срок изготовления таких конструкций составляет порядка 90 дней, поэтому установим их уже весной.

Всего на инклюзивный сквер направлено 33 млн рублей. Его проект разрабатывался вместе с общественниками и родителями особых детей. Благоустройство поддержали губернатор Челябинской области Алексей Текслер и глава Челябинска Наталья Котова.

ЦВЕТУЩАЯ ПЛОЩАДЬ

Новый облик получила в этом году площадь Павших Революционеров — шумной пустынной трамвайной развязке явно не хватало зелени. Три года назад несколько деревьев высадили общественники. В этом году комплексную высадку провела администрация. На площади появились 30 крупномерных елей и лиственниц, более 2,8 тысячи кустов кизильника и порядка трех тысяч квадратных метров посевного газона. Конечно, полностью оценить работу можно будет весной, когда распустятся листья, оживут зеленая изгородь и цветники.

В Челябинске за последние годы существенно вырос объем благоустройства. Это требует большого ухода. Поэтому в 2023 году будет предусмотрено дополнительное финансирование этой статьи. Чтобы сохранить чистоту общественных пространств, районам направят около 100 млн рублей. Меняется и подход к благоустройству. Глава Наталья Котова поручила руководителям районов подавать заявки комплексно, чтобы приводили в порядок всю территорию, а не отдельные площадки.

— Если раньше часть средств направлялась точечно: ставили качели, урны и этим заканчивалось, — то сейчас, если ремонтируем двор — приводим его в нормальное состояние полностью, с межквартальными проездами, тротуарами, детской площадкой, — подчеркнула Наталья Котова.

ЦИФРА

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Столько новых общественных пространств появилось в Советском районе — больше всего в Челябинске. Однако самым благоустроенным считается Центральный. Здесь сосредоточены большие скверы — набережная и «Юность», а в следующем году преобразится и Сад камней.

МОСТ ДО ПЕРШИНО

Заканчиваются в Челябинске и дорожные работы. Самым большим событием 2022 года стало, конечно, открытие Ленинградского моста. Однако реконструируется и другая дорожная инфраструктура.

Почти на год раньше срока закончатся работы на мосту через реку Миасс возле поселка Першино. Реконструкция идет по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Ремонт начался в марте этого года. По контракту часть работ подрядчик «ПСК КамаМост» должен был выполнить в 2023 году. Однако во время контрольного визита глава Челябинска Наталья Котова убедилась, что большая часть реконструкции выполнена и после укладки асфальта движение можно будет запустить до конца этого года.

Полностью движение на «Северном луче» откроют до конца года.

Полностью движение на «Северном луче» откроют до конца года.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

— Объект находился в предаварийном состоянии, был выполнен проект и заключен контракт на его ремонт, — подчеркнула Наталья Котова. — Работы ведутся со значительным опережением графика, практически 85% от общего объема двухгодичного контракта выполнено. Планируем, что через неделю запустим движение по второй части моста.

По обе стороны шестиполосного моста оборудовали тротуары с ограждением, установлено современное освещение, а на проезжую часть уложили покрытие повышенной износостойкости. После запуска движения работы продолжатся под мостом.

— На следующий год будут завершены работы под мостовой частью, благоустройство, озеленение, — рассказал заместитель главы Челябинска Андрей Ксензов. — То есть те, которые уже не будут мешать автомобилистам.

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