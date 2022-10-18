Уютная осень в скверах Челябинска

Наталья Котова отметила, что для озеленения площади Павших Революционеров выбрали только крупномерные деревья. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Глава Челябинска Наталья Котова оценила ход работ по благоустройству в Центральном районе города, а также реконструкцию моста через реку Миасс возле поселка Першино. На всех объектах рабочие укладываются в сроки, но стоит задача - ускориться и закончить работы в этом году.

— На сегодняшний день более 92 - 95% работ по благоустройству в городе выполнено, уверена, что в октябре мы их завершим полностью, и у жителей появятся новые любимые места и точки притяжения, — подчеркнула глава Челябинска Наталья Котова. — Сейчас мы ведем такую политику в городе, что на территориях, где можно обустроить общественное пространство, появляются именно скверы и зоны отдыха.

ИНКЛЮЗИВНЫЙ СКВЕР

Всего за месяц кардинально изменилось пространство на пересечении улиц Труда и Володарского. Рядом с цветочными магазинами и кафешками, уютными лавочками и дорожками много лет находился заброшенный участок, заросший бурьяном. Естественно, первыми его облюбовали застройщики: самый центр города — и пустует. Однако у администрации на это место были другие планы.

— За эту территорию несколько лет шла битва, — рассказала Наталья Котова. — Хотели поставить здесь дом, но мы ведем политику благоустройства города, поэтому победили обращения граждан, которые были за сквер.

Деревянные покрытия сделают инклюзивный сквер особенно уютным. Фото: пресс-служба администрации.

Улица Володарского — самое подходящее место для инклюзивного сквера. Недалеко находится Общероссийская общественная организация инвалидов, с другой стороны — областная библиотека для слабовидящих и слепых.

Сейчас рабочие доделывают дорожки, уложили безопасное резиновое и деревянное покрытие, установили видеонаблюдение и систему атвоматического полива, поставили бесплатный общественный туалет. В ближайшее время ожидается поставка малых форм. Все детали будут приспособлены для пользования детьми с различными ограничениями здоровья. Специальными будут карусели, тренажеры, развивающие комплексы, качели. Первый этап установки всех деталей должны завершить к 5 ноября, основное благоустройство и озеленение закончат чуть раньше — к 30 октября. Но часть работ оставят на следующий год.

— Уже заказаны сенсорный лабиринт, ароматический сад, специальная песочница, — рассказал глава Центрального района Виктор Ереклинцев. — Срок изготовления таких конструкций составляет порядка 90 дней, поэтому установим их уже весной.

Всего на инклюзивный сквер направлено 33 млн рублей. Его проект разрабатывался вместе с общественниками и родителями особых детей. Благоустройство поддержали губернатор Челябинской области Алексей Текслер и глава Челябинска Наталья Котова.

ЦВЕТУЩАЯ ПЛОЩАДЬ

Новый облик получила в этом году площадь Павших Революционеров — шумной пустынной трамвайной развязке явно не хватало зелени. Три года назад несколько деревьев высадили общественники. В этом году комплексную высадку провела администрация. На площади появились 30 крупномерных елей и лиственниц, более 2,8 тысячи кустов кизильника и порядка трех тысяч квадратных метров посевного газона. Конечно, полностью оценить работу можно будет весной, когда распустятся листья, оживут зеленая изгородь и цветники.

В Челябинске за последние годы существенно вырос объем благоустройства. Это требует большого ухода. Поэтому в 2023 году будет предусмотрено дополнительное финансирование этой статьи. Чтобы сохранить чистоту общественных пространств, районам направят около 100 млн рублей. Меняется и подход к благоустройству. Глава Наталья Котова поручила руководителям районов подавать заявки комплексно, чтобы приводили в порядок всю территорию, а не отдельные площадки.

— Если раньше часть средств направлялась точечно: ставили качели, урны и этим заканчивалось, — то сейчас, если ремонтируем двор — приводим его в нормальное состояние полностью, с межквартальными проездами, тротуарами, детской площадкой, — подчеркнула Наталья Котова.

ЦИФРА

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Столько новых общественных пространств появилось в Советском районе — больше всего в Челябинске. Однако самым благоустроенным считается Центральный. Здесь сосредоточены большие скверы — набережная и «Юность», а в следующем году преобразится и Сад камней.

МОСТ ДО ПЕРШИНО

Заканчиваются в Челябинске и дорожные работы. Самым большим событием 2022 года стало, конечно, открытие Ленинградского моста. Однако реконструируется и другая дорожная инфраструктура.

Почти на год раньше срока закончатся работы на мосту через реку Миасс возле поселка Першино. Реконструкция идет по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Ремонт начался в марте этого года. По контракту часть работ подрядчик «ПСК КамаМост» должен был выполнить в 2023 году. Однако во время контрольного визита глава Челябинска Наталья Котова убедилась, что большая часть реконструкции выполнена и после укладки асфальта движение можно будет запустить до конца этого года.

Полностью движение на «Северном луче» откроют до конца года. Фото: Кирилл САДЫКОВ

— Объект находился в предаварийном состоянии, был выполнен проект и заключен контракт на его ремонт, — подчеркнула Наталья Котова. — Работы ведутся со значительным опережением графика, практически 85% от общего объема двухгодичного контракта выполнено. Планируем, что через неделю запустим движение по второй части моста.

По обе стороны шестиполосного моста оборудовали тротуары с ограждением, установлено современное освещение, а на проезжую часть уложили покрытие повышенной износостойкости. После запуска движения работы продолжатся под мостом.

— На следующий год будут завершены работы под мостовой частью, благоустройство, озеленение, — рассказал заместитель главы Челябинска Андрей Ксензов. — То есть те, которые уже не будут мешать автомобилистам.

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