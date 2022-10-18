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Происшествия18 октября 2022 8:30

«Взорвалась и обрызгала лицо»: в Челябинске школьники подкинули «гранату» под дверь квартиры

В Челябинске школьники подкинули «гранату» под дверь квартиры
Иван АЛЕКСЕЕВ
Иван АЛЕКСЕЕВ
Так трое подростков решили подшутить над челябинцем. Фото: «Интерсвязь» / Подслушано ЧМЗ

Так трое подростков решили подшутить над челябинцем. Фото: «Интерсвязь» / Подслушано ЧМЗ

В Челябинске житель дома в районе ЧМЗ пожаловался на подростков, которые подкинули ему под дверь «гранату», точнее это была надувная бомбочка в изображением гранаты. По словам горожанина, трое школьников забежали в подъезд, громко постучались в квартиру и выпорхнули обратно.

Мужчина открыл дверь и увидел на пороге предмет, похожий на гранату. Как только хозяин квартиры взял ее в руки, она тут же взорвалась, обрызгав лицо и глаза непонятной жидкостью.

— Прошу родителей «героев» провести с ними разъяснительную беседу. Они сразу поймут, где сделали такой сюрприз, — написал пост в социальных сетях разгневанный челябинец.

В комментариях люди объяснили, что это такая современная игрушка, внутри которой — сода, смешанная с уксусом. Некоторые пользователи даже шутят, что бывают сюрпризы и похуже.

По данным источника КП-Челябинск в правоохранительных органах, заявление от мужчины не поступало.

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